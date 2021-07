Den palästinensischen Frauen erging es unter dem israelischen Kolonialismus nicht besser. Der Zionismus hat sie jedoch nie exotisiert – hat nie danach gestrebt, sie zu “retten”, zu “modernisieren” oder zu “befreien”. Er hat sie immer tot sehen wollen.

Bild: A demonstrator falls to the ground during a scuffle with a Palestinian police officer on 26 June 2021 amid protests over the death of activist Nizar Banat in Ramallah (Reuters)

Israel-Palästina: Wie die Untervergabe der Besatzung geschlechtsspezifische Gewalt anheizt



Von Nada Elia



2. Juli 2021

Palästina ist ein feministisches Thema: Diese Aussage ist eine Binsenweisheit und sollte keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Doch wie bei so vielem, was mit Palästina zu tun hat, hat sie lange Diskussionen, Klärungen, Analysen und umfangreiche Dokumentationen erforderlich gemacht, immer und immer wieder.

Es scheint ein gewisser Konsens darüber zu bestehen, dass der Kolonialismus selbst immer vergeschlechtlicht ist – eine Beobachtung, die zahlreiche Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten überzeugend dargelegt haben, indem sie die vielen Arten und Weisen analysierten, in denen Frauenkörper zu Schlachtfeldern der Macht werden, entweder als Beweis für die Eroberung oder als Hauptziel des Wunsches der Siedler, “die Eingeborenen zu eliminieren”. Der Ausdruck “vergewaltigen, plündern und brandschatzen” ist leider eine treffende Beschreibung der Eroberungen von Afrika, über Amerika, Australien, Europa und Asien.

Neben der Gewalt der sexuellen Übergriffe nimmt die geschlechtsspezifische Gewalt je nach politischem, sozialem und kulturellem Kontext des kolonialen Übergriffs spezifische Formen an. In Indien zum Beispiel nahm der Kolonialismus die Form an, dass “weiße Männer braune Frauen vor braunen Männern retteten”. In Algerien trieben die französischen Kolonialherren muslimische Frauen zusammen und nahmen ihnen öffentlich ihre Kopfbedeckung ab, um zu demonstrieren, wie sie die algerische Gesellschaft “modernisierten”.

Nicht der Imperialismus, sondern der Schleier wurde als unterdrückerisch angesehen – ein Trend, der sich bis ins heutige Europa fortgesetzt hat, wo muslimischen Frauen die Verschleierung in offiziellen und öffentlichen Räumen oft untersagt wird, in einer Geste der kulturellen Zumutung, die ihre Frömmigkeit missachtet, um sie von den Richtlinien ihres Glaubens zu “befreien”.

Den palästinensischen Frauen erging es unter dem israelischen Kolonialismus nicht besser. Der Zionismus hat sie jedoch nie exotisiert – hat nie danach gestrebt, sie zu “retten”, zu “modernisieren” oder zu “befreien”. Er hat sie immer tot sehen wollen.

Demographische Bedrohung

Der Zionismus sieht in den palästinensischen Frauen eine demografische Bedrohung, die Stammeltern zukünftiger Terroristen, die “kleine Schlangen” aufziehen, wie es die israelische Innenministerin und Mitglied der rechtsextremen Jamina-Partei, Ayelet Shaked, einmal formulierte. In einem Beitrag auf Hebräisch, der inzwischen ins Englische übersetzt wurde, befürwortete Shaked im Grunde einen Genozid und schrieb: “Hinter jedem Terroristen stehen Dutzende von Männern und Frauen, ohne die er keinen Terrorismus ausüben könnte … Sie alle sind feindliche Kämpfer, und ihr Blut soll auf all ihren Köpfen sein.

“Dazu gehören jetzt auch die Mütter der Märtyrer, die sie mit Blumen und Küssen in die Hölle schicken. Sie sollten ihren Söhnen folgen, nichts wäre gerechter. Sie sollten gehen, ebenso wie die physischen Häuser, in denen sie die Schlangen großgezogen haben. Andernfalls werden dort noch mehr kleine Schlangen aufgezogen werden.”

Andere Zionisten haben auf die Vergewaltigung von palästinensischen Frauen als Kriegswaffe hingewiesen. Ein Dozent und ehemaliger Militärbeamter sagte einmal, dass eine Möglichkeit, Hamas-Kämpfer zu zwingen, ihren Widerstand zu beenden, darin bestünde, ihre Mütter und Schwestern zu vergewaltigen: “Das einzige, was Terroristen abschrecken kann, wie diejenigen, die die Kinder entführt und getötet haben, ist das Wissen, dass ihre Schwester oder ihre Mutter vergewaltigt wird.”

Israel hat auch eine langjährige und vielfältige Praxis der Manipulation patriarchaler und homophober palästinensischer Strukturen, insbesondere konservativer Vorstellungen von “Ehre”, um Kollaborateure zu rekrutieren und die palästinensische Gesellschaft zu fragmentieren. Es gibt Berichte über israelische Polizisten, die Fotos von jungen Frauen machen, die sich heimlich mit Freunden treffen, und damit drohen, sie bei ihren Eltern anzuzeigen; oder über Frauen, die unter Drogen gesetzt und in kompromittierenden Posen fotografiert werden, um dann erpresst zu werden, wichtige Informationen über den Widerstand preiszugeben.

Die Vernehmer haben auch gedroht, Frauen sexuell zu missbrauchen, wenn sie keine Informationen über Widerstandsinitiativen preisgeben. Der Slogan “Land vor Ehre”, der erst nach 1967 populär wurde, sollte palästinensische Frauen ermutigen, sich nicht durch solche Drohungen und Erpressungen zur Kollaboration “schämen” zu lassen.

Nationaler Verrat

Kulturen, die angegriffen werden, werden häufig regressiv. Diese Tendenz könnte von dem Drang herrühren, das Leben vor der Eroberung zu “konservieren”, was zu einem Einfrieren der Zeit führt und den natürlichen Fortschritt der Gesellschaft blockiert. Und je mehr Israel sich selbst als “liberale Demokratie” proklamiert – pro Frauen und pro Homosexuelle – desto mehr reaktionäre Elemente innerhalb der palästinensischen Gesellschaft registrieren Gender- und sexuelle Gerechtigkeit als kolonial.

Wie Palästina ein kritisches feministisches Thema ist

Gekoppelt mit dem maskulinistischen kolonialen und militaristischen Umfeld, in dem Palästinenser leben, sind die Folgen fatal. Die Verschärfung patriarchalischer Normen, die aus dem zionistischen Kolonialismus resultiert, hat zu schrecklichen Fällen von Femizid geführt, bei denen junge Frauen getötet wurden, nur weil sie mit einem nicht zur Familie gehörenden Mann gesehen wurden.Wenn wir heute sehen, wie Schlägertrupps der Palästinensischen Autonomiebehörde palästinensische Frauen angreifen, weil sie sich gegen die Ermordung von Nizar Banat durch die PA wehren, müssen wir verstehen, dass die PA, die im Grunde die Aufgabe hat, die Besatzung auszulagern, auch die Kriegswaffen der Besatzung gegen die Befreiung ausliefert, wozu auch das Sammeln von Geheimdienstinformationen gehört, die sich darauf stützen, Details aus dem Privatleben als Köder auszunutzen, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

In der vergangenen Woche haben Schläger der PA palästinensische Frauen verhaftet, ihre Mobiltelefone gestohlen und gedroht, ihre privaten Nachrichten und Fotos zu veröffentlichen, wenn sie den Sicherheitsauflagen der PA nicht nachkämen.

Dies ist eine Wiederholung kolonialer Taktiken – eine ungeheuerliche Form des nationalen Verrats und eine weitere Erinnerung daran, dass Palästina nicht frei sein wird, bis palästinensische Frauen und geschlechtsuntypische Individuen nicht nur vom zionistischen Siedlerkolonialismus befreit sind, sondern auch von den Beschränkungen, die von militarisierten, gewalttätigen Männlichkeiten innerhalb der palästinensischen Gesellschaft auferlegt werden. Übersetzt mit Deepl.com

Nada Elia lehrt im American Cultural Studies Program an der Western Washington University und arbeitet derzeit an einem Buch über palästinensischen Diaspora-Aktivismus.

