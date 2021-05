Fake News vom zionistischen Kriegs Regime. Sie schrecken vor nichts zurück, um zu täuschen und Kriegsverbrechen zu “legitimisieren”



Israel postet gefälschte Videos, um das Abschlachten des Gazastreifens zu rechtfertigen

Von Tamara Nassar



12. Mai 2021

Frauen stehen in einem zerstörten Gebäude

Die israelische Regierung hat ein zweieinhalb Jahre altes Video aus Syrien veröffentlicht und behauptet, es stamme aus dem Gazastreifen, um ihre andauernde Bombenkampagne zu rechtfertigen, bei der seit Montag Dutzende Palästinenser getötet wurden.

Der arabische Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Ofir Gendelman, twitterte am Dienstag ein 28 Sekunden langes Video.

Das Video zeigt das schnelle Abfeuern von Raketen aus der Nähe von etwas, das wie ein Wohnhaus aussieht.

“Ein weiteres Video, das zeigt, wie die Hamas Raketen auf Israel aus bewohnten Gebieten im Gazastreifen abfeuert”, schrieb Gendelman.

Dann beschuldigte er die Hamas, die palästinensische Widerstandsgruppe, die die inneren Angelegenheiten des Gazastreifens regiert, “Zivilisten ins Visier zu nehmen und sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen.”

Die Worte “Gaza now” sind auf dem Video in Englisch und Arabisch mit einem Wasserzeichen versehen.

Ein weiteres Video zeigt, wie

Hamas Raketen auf Israel aus bewohnten Gebieten im Gazastreifen abfeuert. Dies ist ein doppeltes Kriegsverbrechen: auf Zivilisten zu zielen und sie gleichzeitig als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

1/3 dieser 250+ Raketen fielen innerhalb des Gazastreifens und töteten Palästinenser. #GuardiansOfTheWalls pic.twitter.com/GP9Hh52RW6

– Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 11, 2021

Doch es gibt ein Problem: Das Video ist alt und scheint nicht aus dem Gazastreifen zu stammen.

Genau das gleiche Video, nur zwei Sekunden länger, wurde am 22. Dezember 2019 von einem Nutzer auf YouTube gepostet, der angibt, dass es in Maarrat al-Numan, einer Stadt im Nordosten Syriens, gefilmt wurde.

Das Originalvideo enthält kein Wasserzeichen oder Text, der eine Verbindung zu Gaza nahelegt.

Dies ist eine bekannte Propagandataktik.

Während Israels massiver Bombardierung des Gazastreifens im Juli 2014 verbreiteten Israel-Unterstützer ein Video, in dem behauptet wurde, die “Hamas benutze Kinder als menschliche Schutzschilde”.

Das Video zeigte einen Mann, der einen Mörser abfeuert. Hinter ihm war eine Gruppe kleiner Kinder, die sich mit einem älteren Mann zusammenkauerten.

Aber auch dies war ein Video aus dem Bürgerkrieg in Syrien und hatte keinen Bezug zu Gaza.

Von einem Mann aus Nazareth gepostetes Video

In einem weiteren Tweet am Dienstag postete Gendelman ein Video, das Männer zeigt, die auf dem Boden liegen und so tun, als seien sie außer Gefecht gesetzt.

“Die Hamas versucht wie immer, die Medien und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, indem sie fabrizierte Theaterstücke inszeniert und junge Männer, die am Leben sind, als Leichen erscheinen lässt”, schrieb er.

Das Video scheint jedoch ursprünglich am 26. März auf der Video-Sharing-Plattform TikTok gepostet worden zu sein.

Der Nutzer, der das Video gepostet hat, Moslem Abo Rabea, gibt in seinem Profil an, dass er in der Stadt Nazareth im Norden Israels lebt.

Die Hamas wird in dem Video nicht erwähnt.

Es gibt ein Wasserzeichen auf dem von Gendelman geposteten Video, das anzeigt, dass es von Abo Rabeas TikTok-Profil stammt.

Die gleichen Männer tauchen zusammen in anderen Videos auf, die Abo Rabea am gleichen Tag gepostet hat.

Es ist unklar, was der ursprüngliche Kontext des von Gendelman geposteten Videos ist, aber sicher ist, dass es vor der aktuellen Eskalation in Gaza aufgenommen wurde und keine Verbindung zu dem Gebiet zu haben scheint.

Gendelman’s Lügen

Lügen für Propagandawert scheint eine langjährige Tradition für Netanjahus Sprecher zu sein.

Im Jahr 2019 twitterte Gendelman ein Bild von weiblichen Demonstranten in Gaza, die palästinensische Fahnen halten, und nannte sie “ISIS-Frauen”, ohne einen Beweis dafür zu liefern, dass sie tatsächlich den sogenannten Islamischen Staat unterstützen.

Im April 2018 verwendete Gendelman irreführend ein Bild eines großen Reifenfeuers auf einer Mülldeponie in Texas zusammen mit einem Tweet, in dem er die Hamas beschuldigte, den Grenzzaun zwischen Israel und Gaza mit Reifen in Brand setzen zu wollen.

Das Bild scheint einem Video von einem Reifenbrand in Odessa, Texas, entnommen zu sein, das im April 2017 auf Youtube veröffentlicht wurde.

Im selben Monat twitterte Gendelman einen Videoclip mit gefälschten Untertiteln, der behauptete, eine junge Frau würde etwas anderes sagen, als sie tatsächlich tat.

Im Jahr 2012 postete Gendelman eine Grafik, die wie ein Krankenhausschild aussah, veröffentlicht von der israelischen Armee, die angeblich zeigte, dass sich Hamas-Führer unter Krankenhäusern verstecken und dort Waffen lagern.

Das Schild war eine Fälschung. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

