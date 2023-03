Israelische Freunde und Aktivisten kontaktierten mich am frühen Abend und berichteten mir, dass sie hoffen, dass es endlich die Gelegenheit sein wird, dass das Militär reagiert und Netanjahu absetzt und er endlich vor ein Gericht gestellt wird. Es ist jetzt endlich die Zeit gekommen , dass weder seine Lex Netanjahu, die Justizreform kommt, noch die Besatzung fortgeführt wird. Eine bessere Gelegenheit, als jetzt die Initiative zu ergreifen gibt es kaum. Evelyn Hecht-Galinski

Israel: PM Netanyahu dismisses defence minister following criticism Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday dismissed Defense Minister Yoav Gallant, Netanyahu’s office said, a day after the official publicly criticised the leader. Gallant, a lawmaker from Netanyahu’s right-wing Likud party, recently spoke out against the prime minister’s highly-disputed plan to overhaul Israel’s judicial system.

Israel: Premierminister Netanjahu entlässt Verteidigungsminister nach Kritik

Yoav Gallant war ein scharfer Kritiker von Netanjahus höchst umstrittenem Plan zur Überholung des israelischen Justizsystems

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant während einer Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 9. März auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Lod, Israel (Reuters/Datei)

Israel: Premierminister Netanjahu entlässt Verteidigungsminister nach Kritik



Von Sheren Khalel und , Lubna Masarwa



26. März 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Sonntag Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen, wie Netanjahus Büro mitteilte, einen Tag nachdem der Beamte den Regierungschef öffentlich kritisiert hatte.

Gallant, ein Abgeordneter von Netanjahus rechter Likud-Partei, hatte sich vor kurzem gegen den höchst umstrittenen Plan des Premierministers zur Überholung des israelischen Justizsystems ausgesprochen. Er forderte Netanjahu auf, das Gesetz auszusetzen, was zu seiner Entlassung führte.

Gallant reagierte am Sonntag auf seine Entlassung mit den Worten: “Die Sicherheit Israels war und wird immer mein Lebensziel sein”.

Am Vortag hatte Gallant noch gefordert, das Gesetzgebungsverfahren für einen Monat zu stoppen”.

“Ein Sieg einer der beiden Seiten, ob auf den Straßen der Stadt oder in den Sälen der Knesset, ist ein Verlust für den Staat Israel”, sagte er in einer Rede.

Gallants Aufruf erfolgte kurz vor der für Montag angesetzten Abstimmung der Knesset-Abgeordneten über einen zentralen Teil der Regierungsvorschläge, der die Art und Weise der Ernennung von Richtern ändern würde.

Ein verzweifelter, extremer Schritt

Der israelische Analyst Meron Rapoport erklärte gegenüber Middle East Eye, die Entlassung sei “ein verzweifelter, extremer Schritt von Netanjahu”.

“So etwas haben wir noch nie erlebt, dass ein Minister in einer so sensiblen Position entlassen wird, nicht einmal, weil er abgestimmt hat, sondern nur, weil er gesagt hat, er wolle die Gesetzgebung stoppen”, sagte Rapoport.

Die Entlassung könne darauf hindeuten, dass Netanjahu kein Vertrauen in die Durchsetzbarkeit des Gesetzes in der Knesset habe.

“Wir sollten abwarten, ob sich andere Likud-Mitglieder Gallant anschließen”, so Rapoport weiter, der darauf hinwies, dass bei einer so knappen Mehrheit schon zwei Mitglieder, die aus der Reihe tanzen, das Blatt gegen den Premierminister wenden und ihn möglicherweise seine Regierungsmehrheit verlieren lassen könnten.

Mindestens zwei weitere Likud-Abgeordnete haben ihre Unterstützung für Gallant getwittert, was die Frage aufwirft, ob die Regierung mit einer Mehrheit rechnen kann, wenn sie die Abstimmung vorantreibt.

Gallant ist das erste Opfer, aber auch andere hochrangige Beamte haben Vorbehalte geäußert.

Am späten Sonntag erklärte der israelische Generalkonsul in New York, dass er aus Protest gegen die Entlassung Gallants zurücktreten werde.

“Ich kann diese Regierung nicht länger repräsentieren”, sagte Asaf Zamir auf Twitter. “Ich glaube, es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass Israel ein Leuchtturm der Demokratie und Freiheit in der Welt bleibt.”

Anfang des Monats hatte sich Staatspräsident Isaac Herzog, der eine weitgehend zeremonielle Rolle innehat, besorgt über die sich vertiefende Spaltung der Gesellschaft geäußert und einen Kompromissvorschlag unterbreitet, den die Regierung jedoch ablehnte.

“Jeder, der glaubt, dass ein echter Bürgerkrieg mit Menschenleben eine Grenze ist, die wir niemals erreichen könnten, hat keine Ahnung, wovon er spricht”, warnte Herzog.



Echter ziviler Ungehorsam

Rapoport sagte, er halte es für möglich, dass das Gesetz scheitern werde, warnte aber, dass Israel im Falle einer Verabschiedung noch stürmischere Zeiten bevorstünden.

“Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird… denke ich, dass dies die größte Krise ist, die Israel seit 1948 erlebt hat”, sagte Rapoport und bezog sich dabei auf das Jahr der Gründung des Landes. “Ich denke, wir reden hier über echten zivilen Ungehorsam, der extrem groß sein wird. Ich schließe einen Generalstreik nicht aus, bei dem einige sich weigern, Steuern zu zahlen, und andere sich weigern, in der Armee zu dienen”.

In Israel ist der Dienst in der Armee obligatorisch, und die Verweigerung hat zu Gefängnisstrafen geführt.

In der Zwischenzeit hat Gallant seine Besorgnis über die landesweiten Proteste gegen die Justizreform geäußert, an denen sich immer mehr Reservisten beteiligen, und davor gewarnt, dass sie die regulären Streitkräfte beeinträchtigen und die nationale Sicherheit untergraben.

Wenn das durchgeht, können wir eine geschlossene, extreme Regierung erwarten, die wirklich auf eine Eskalation mit dem Libanon und dem Gazastreifen aus ist.

– Meron Rapoport, israelischer Analyst

Zehntausende Israelis demonstrierten am Samstag in Tel Aviv gegen die Pläne für die umstrittene Justizreform, und Aktivisten riefen für Sonntag zu weiteren Protesten in der Küstenstadt auf, um auf die Entlassung von Gallant zu reagieren.

Rapoport warnte davor, dass Netanjahus Regierung im Falle einer Verabschiedung des Gesetzes noch stärker gegen den Widerstand aufbegehren würde.

“Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, können wir mit einer zusammenhängenden, extremen Regierung rechnen, die einerseits auf eine Eskalation mit dem Libanon und dem Gazastreifen und andererseits auf eine Eskalation innerhalb Israels gegen jede liberale Opposition ausgerichtet ist”, sagte Rapoport. “Ich denke, es ist klar, dass sie keine Grenzen haben, sie wollen keine Kompromisse oder Verhandlungen. Es wird die apartheidistischste, religiös-fundamentalistischste Koalition sein, die ihre Reihen schließen und vorwärts drängen wird.”

Nach der Entlassung Gallants kam es in anderen Städten Israels zu Protesten, bei denen die Menschen Gallants Widerstand gegen die Reformen der rechtsextremen Regierung unterstützten. Andere riefen in den sozialen Medien dazu auf, sich vor dem Haus von Gallant zu versammeln, um ihre Unterstützung zu bekunden.

Der israelische Generalstaatsanwalt warf Netanjahu am Freitag eine “illegale” öffentliche Intervention zum Reformprogramm vor, nachdem er am Abend zuvor eine landesweite Fernsehansprache gehalten hatte.

Netanjahu steht wegen des Vorwurfs der Bestechung, des Betrugs und der Untreue vor Gericht, was er bestreitet.

In einer früheren Ansprache hatte der Premierminister versprochen, die Reformen “verantwortungsvoll voranzutreiben” und “die Spaltung” zu beenden, die sie in der Nation verursacht haben.

Kritiker sehen in dem Reformprojekt eine Bedrohung für die israelische Demokratie, doch die Regierung argumentiert, die Änderungen seien notwendig, um die Machtverhältnisse zwischen Gesetzgeber und Justiz wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Übersetzt mit Deepl.com

Netanyahu sacks Security Minister Gallant over call to halt ‘reforms’ Commenting on Gallant’s dismissal, opposition leader Yair Lapid considers Netanyahu “a danger to Israel’s security.” Israeli occupation Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked Security Minister Yoav Gallant, his office confirmed on Sunday. In a brief statement, Netanyahu’s office announced that the Prime Minister has decided to transfer Gallant from his post.

Netanjahu entlässt Sicherheitsminister Gallant wegen der Forderung, “Reformen” zu stoppen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

26. März 2023

Der Oppositionsführer Yair Lapid kommentierte die Entlassung Gallants und bezeichnete Netanjahu als “Gefahr für die Sicherheit Israels”.

Der israelische Besatzungsminister Benjamin Netanjahu hat den Sicherheitsminister Yoav Gallant entlassen, wie sein Büro am Sonntag bestätigte.

In einer kurzen Erklärung gab Netanjahus Büro bekannt, dass der Premierminister beschlossen habe, Gallant von seinem Posten zu versetzen.

Die “Times of Israel” stellte jedoch fest, dass “unklar ist, welche neue Position er erhalten wird, wenn überhaupt”. Laut Maariv hat Netanjahu nun 48 Stunden Zeit, einen neuen Sicherheitsminister zu ernennen.

Nach Angaben der Jerusalem Post sagte Netanjahu zu Gallant, er habe sein Vertrauen in ihn verloren, nachdem dieser am Samstag während des London-Besuchs des Besatzungsministers “hinter dem Rücken der Regierung” gehandelt habe.

Am Samstag forderte der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir Netanjahu auf, den Sicherheitsminister zu entlassen, nachdem dieser gefordert hatte, die “Justizüberholung” zu stoppen.

“Ich fordere den Premierminister auf, Gallant zu entlassen, der mit den Stimmen der Rechten antrat, aber dem Druck derjenigen nachgab, die mit einer Verweigerung [des Militärdienstes] drohten, und versucht, die wichtige Reform zu stoppen”, so Ben-Gvir in einer Erklärung.

Gallant forderte in einer Fernsehansprache einen sofortigen Stopp des Gesetzes zur “Justizüberholung”, um Gespräche mit seinen Gegnern zu führen, und warnte vor den schwerwiegenden Auswirkungen auf das israelische Militär und die Sicherheitseinrichtungen.

Er wies darauf hin, dass er in den letzten Wochen mit Vertretern des Besatzungsmilitärs über diese Angelegenheit gesprochen habe.

“Ich bin beunruhigt über das, was ich höre”, sagte Gallant und fügte hinzu: “Ich habe noch nie eine solche Intensität von Wut und Schmerz erlebt wie jetzt.”

Er vertrat die Ansicht, dass “der Riss in der Gesellschaft bis in die Armee hineinreicht und dies eine unmittelbare und greifbare Gefahr für die Sicherheit” Israels darstellt.

“Wir brauchen einen Wandel in der Justiz, aber größere Veränderungen müssen im Dialog erfolgen”, betonte er und unterstrich, dass “der Gesetzgebungsprozess gestoppt werden muss.”

Es ist bemerkenswert, dass Gallant vor seiner Ernennung zum Sicherheitsminister als ehemaliger Knessetabgeordneter in Netanjahus vorherigen Regierungen diente und Mitglied der Likud-Partei des Premierministers ist.

Außerdem ist er ehemaliger Kommandant der besetzten südlichen Region Palästinas.

Reaktionen auf Netanjahus Entscheidung

Der ehemalige israelische Besatzungschef Gadi Eisenkot kommentierte die Entlassung Gallants mit den Worten, Netanjahu habe bewiesen, dass “Israels” Sicherheit nicht seine oberste Priorität sei.

“Die Entlassung von Gallant ist eine Schande für Netanjahus Erbe und eine gefährliche Wette auf unser aller Leben”, fügte Eisenkot hinzu.

Der Oppositionsführer Yair Lapid twitterte seinerseits: “Netanjahu kann Gallant feuern, aber er kann nicht die Realität feuern und er kann nicht die Israelis feuern, die sich gegen den Irrsinn dieser Koalition wehren.”

“Der Ministerpräsident ist eine Gefahr für die Sicherheit Israels”, erklärte Lapid.

In ähnlicher Weise schrieb der ehemalige israelische Sicherheitsminister Benny Gantz: “Wir stehen vor einer klaren und unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit Israels” und fügte hinzu: “Heute Abend hat Netanjahu die Politik und sich selbst über die Sicherheit gestellt.”

Im gleichen Zusammenhang twitterte der israelische Besatzungspolizeiminister Itamar Ben-Gvir, der Netanjahu gestern aufgefordert hatte, Gallant abzusetzen: “Reformieren Sie jetzt!”

Labor-Chef Merav Michaeli sagte, der Schritt des Besatzungs-Premiers zeige, dass “Netanjahu jetzt mehr denn je sehr gefährlich für Israel ist.”

Der ehemalige Sicherheitsminister und “Yisrael Beytenu”-Parteichef Avigdor Liberman nannte Netanjahus Entscheidung “Diktatur vom Feinsten”.

“Anstatt auf [Gallant] zu hören und das Kabinett einzuberufen, hat Netanjahu den Weg aller Diktatoren gewählt – Stimmen zum Schweigen zu bringen”, twitterte Liberman.

Die Times of “Israel” berichtete auch, dass die Anführer der Proteste gegen die “Justizreformen” zu einer spontanen Demonstration um 22 Uhr vor dem Hauptquartier des israelischen Besatzungsmilitärs in “Tel Aviv” aufgerufen haben. Übersetzt mit Deepl.com

