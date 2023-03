Israel: Rechtsextreme Koalition verabschiedet Gesetz zur Wiedererrichtung verlassener Siedlungen

Warum schweigt und handelt man nicht gegen dieses faschistische Besatzungsregime und sanktioniert es. Warum werden nicht diese zionisitischen Kriegsverbrecher endlich vor ein Internationales Tribunal gestellt, wo doch diese völkermörderischen Verbrechen seit Jahrzehnten berüchtigt und bekannt sind. Der Holocaust-Bonus ist längst aufgebraucht und ist weder der Maßstab aller Dinge, noch ein Grund diese Verbrecher anzuklagen und zu sanktionieren. Während bei Russland und Putin sofort voller Hass und ungerechtfertigt gehandelt wurde. wird dieses Regime verschont! Sind das die vielgepriesenen “gleichen Werte”, dann zum Teufel mit ihnen! Evelyn Hecht-Galinski



Israeli lawmakers approved a controversial piece of legislation on Tuesday that would allow four abandoned Jewish settlements in the occupied West Bank to be re-established after they were dismantled in 2005. An amendment to the legislation would permit Israeli settlers to return to areas of the West Bank evacuated in 2005 as part of then-Prime Minister Ariel Sharon’s disengagement plan.