Der rechtsextreme israelische Parlamentarier Itamar Ben Gvir nimmt am 20. April 2022 an einer Demonstration in Jerusalem teil. Die Polizei hinderte Hunderte von ultranationalistischen Israelis daran, durch die überwiegend palästinensischen Gebiete der Jerusalemer Altstadt zu marschieren. Foto von Jeries Bssier (c) APA Images

Der Angriff auf den Gazastreifen hat Israels politischen Rechtsruck im Vorfeld der nächsten Wahlen noch verstärkt.

Israel rückt weiter nach rechts: 30-40 Prozent der Jugendlichen unterstützen faschistische jüdische Partei

Von Philip Weiss



10. August 2022

Israels unprovozierter Angriff auf den Gazastreifen in der vergangenen Woche, der den Tod weiterer Kinder und Traumata zur Folge hatte und über den in den sozialen Medien viel berichtet wurde, wird Israels Ruf bei den Demokraten sicherlich weiter schädigen. Das letzte Mal, als Israel im Mai 2021 den Gazastreifen angriff, wurden selbst traditionelle Freunde wackelig, die New York Times brachte die Gesichter von mehr als 60 toten palästinensischen Kindern auf die Titelseite, und eine anschließende Umfrage ergab, dass 38 Prozent der amerikanischen Juden unter 40 Jahren Israel für einen Apartheidstaat halten.

Heute wagen es immer mehr US-Politiker, Israels jüngsten Angriff nicht zu unterstützen, und eine junge amerikanisch-jüdische Gruppe verdammte den Angriff als politischen Trick von Israels Premierminister Yair Lapid, um angesichts der Wahlen am 1. November an der Macht zu bleiben.

Doch die israelische Politik könnte nicht unterschiedlicher sein. Jüdische Israelis betrachteten den Anschlag als großen Erfolg. Ganz Israel ist sich einig” in der Unterstützung des Angriffs auf den Gazastreifen, sagt der Israel-Befürworter Daniel Gordis, der von einer durchgängigen Zustimmung in Israel spricht (mit Ausnahme der arabischen Parteien, die erwartungsgemäß und sogar verständlicherweise zustimmen)”.

Sogar Merav Michaeli, der Vorsitzende der linksgerichteten jüdischen Partei Labor, vertrat eine hawkische Linie zu dem israelischen Angriff und sagte, Israel werde von palästinensischen Terroristen belagert. Michaeli kämpft darum, dass Labor bei den kommenden Wahlen seine sieben Sitze im Parlament behält, und sie hat mit starkem Gegenwind zu kämpfen: Die israelisch-jüdische Gesellschaft ist sehr rechtslastig. Die Linke löst sich wegen der “Sicherheits”-Problematik langsam auf, und etwa 80 der 120 Sitze im Parlament sind fest in rechter Hand.

Der Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft wurde letzte Woche in einer Diskussion zwischen Ori Nir von Americans for Peace Now und dem ehemaligen Haaretz-Reporter Chemi Shalev aus Washington deutlich. (Youtube-Link).

Die beiden beschrieben die ganze “Energie”, die Itamar Ben-Gvir umgibt, den Vorsitzenden von Otzma Yehudit, der Partei Jüdische Kraft – einer rassistischen kahanistischen Fraktion, die in den vergangenen Jahrzehnten von der Knesset ausgeschlossen worden war. Ben-Gvirs Partei ist jetzt Teil des Blocks des religiösen Zionismus mit sieben Sitzen im Parlament und politisch loyal zu Netanjahu. Umfragen zufolge könnte sie sich bei der nächsten Wahl fast verdoppeln.

Nir sagte, er habe sich vor kurzem bei einem Besuch von der Popularität des religiösen Zionismus überzeugen können.

Ich muss Ihnen sagen, dass in diesen drei Wochen die einzigen Plakate und Flugblätter, die ich auf den Straßen Jerusalems gesehen habe, für die extremistische Kahanist Party, die Partei des religiösen Zionismus, waren. Zugegeben, dies ist Jerusalem, und ich weiß, dass Jerusalem nicht die allgemeine politische Stimmung in Israel widerspiegelt. Aber immerhin ist es die größte Stadt Israels.

Shalev stimmte zu, dass der religiöse Zionismus unter jungen Menschen an Zulauf gewinnt.

Sie haben Recht. Der einzige Ort, an dem man wirkliche Energie sehen kann, ist die extreme Rechte unter jungen Menschen. Ich weiß nicht, wie viel das ausmachen wird, aber vergessen Sie nicht, wir haben Juli. Ich meine, ich weiß, wir haben einen langen Wahlkampf… Ich kann Ihnen sagen, dass die Rechte sehr zuversichtlich ist. Und die Linke ist – und ich sage links mit Anführungszeichen – wie immer sehr ängstlich. Und wir können weiter machen, aber sicher.

Schalew sagte, dass eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter jungen Israelis gezeigt habe, dass der religiöse Zionismus 30 bis 40 Prozent der jungen Menschen anziehe. “Sie werden also gut abschneiden.” Aber wenn der religiöse Zionismus 10 Sitze bekommt und Netanjahu immer noch keine Mehrheit bilden kann, wird der religiöse Zionismus “eine Menge Ärger im Parlament machen”, aber das ist auch schon alles.

Umfragen im Juli zeigten, dass die Partei des religiösen Zionismus unter der Führung von Ben-Gvir von der Jüdischen Kraft bis zu 13 Sitze gewinnen würde, was sie zur drittgrößten Partei in der Knesset hinter Lapids zentristischer Partei und Netanjahus Likud machen würde. Ben-Gvir hat in letzter Zeit Gebete im Haram al-Sharif verrichtet, ein höchst provokativer Akt, der in der Vergangenheit Gewalt ausgelöst hat.

Shalev sagte dann, dass Labor und Meretz, die beiden linken zionistischen Parteien, die sieben bzw. sechs Sitze haben, befürchten, nicht ins nächste Parlament zu kommen. Wenn eine Partei unter 3,25 Prozent der Stimmen – oder vier Sitze – fällt, erhält sie überhaupt keine Sitze, und ihre Stimmen werden neu verteilt.

[Merav Michaeli] schneidet nicht so gut ab, wie die Leute erwartet haben… Die Arbeitspartei ist im Moment noch nicht in Gefahr. Aber es gibt Umstände, unter denen sie sehr wohl in Gefahr sein könnte.

Meretz wird wahrscheinlich von einer traditionellen Linken, Zehava Galon, angeführt werden und eine traditionelle Kandidatenliste aufstellen, sagte Shalev. “Und das bedeutet, dass sie sich um die Schwellenwerte herum bewegen wird, und es wird eine Menge Druck auf Labor und Meretz ausgeübt werden. Übersetzt mit Deepl.com

