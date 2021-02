Unglaubliche Vorgänge und Erpressungsversuche!!!!!!

Impfstoff gegen Botschaftsverlegungen Diplomatisches Kombi-Geschäft. Laut einem Bericht des israelischen Radios vom Dienstag hat der Staat ein offenbar wirksames Mittel gefunden, um befreundete Staaten dazu zu bewegen, ihre Botschaften von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen: Impfstoffe gegen Botschaftssitz in der Hauptstadt.

Bild: Benjamin Netanyahu in Israeli colony of Mevo’ot Yeriho in the occupied Jordan Valley. February 2020. From his twitter feed

Israel sends COVID-19 vaccines to Syria, Honduras, the Czech Republic, and Guatemala but denies responsibility to vaccinate its Palestinian subjects – Mondoweiss The news broke this week that the Israeli government had secretly agreed to the transfer of a shipment of COVID-19 vaccines to Bashar al-Assad’s regime in Syria in exchange for a prisoner swap between Israeli and Syrian authorities.

Israel schickt COVID-19-Impfstoffe nach Syrien, Honduras, die Tschechische Republik und Guatemala, lehnt aber die Verantwortung für die Impfung seiner palästinensischen Untertanen ab

Während Israel seine Impfstoffe ins Ausland schickt und den Kauf von Impfstoffen für brutale Regime wie das von Bashar al-Assad koordiniert, werden die Millionen von Palästinensern, die unter israelischer Besatzung leben, immer noch von den Impfplänen des Staates ausgeschlossen.



Von Yumna Patel

23. Februar 2021

Diese Woche wurde bekannt, dass die israelische Regierung heimlich der Übergabe einer Lieferung von COVID-19-Impfstoffen an das Regime von Bashar al-Assad in Syrien zugestimmt hat – im Austausch für einen Gefangenenaustausch zwischen israelischen und syrischen Behörden.

Letzte Woche wurde eine israelische Frau in den 20ern aus syrischer Haft entlassen, wo sie seit Anfang Februar festgehalten wurde, nachdem sie syrisches Territorium betreten hatte. Die Frau, deren Identität unbekannt blieb, wurde gegen zwei syrische Hirten ausgetauscht, die in die israelisch besetzten Golanhöhen eingedrungen waren und in israelischem Gewahrsam gehalten wurden.

Die New York Times enthüllte, dass als Teil des Deals, der von Russland vermittelt wurde, Israel zugestimmt, Russland für eine ungenannte Menge von Sputnik V Impfstoffe zu zahlen, um das Regime des syrischen Diktators Bashar al-Assad gesendet werden, die von der Orchestrierung abscheulichen Kriegsverbrechen während des syrischen Bürgerkriegs beschuldigt wurde, einschließlich der Bombardierung von Krankenhäusern und Schulen, und das erzwungene Verschwinden und Folter von Tausenden von Syrern.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lehnte es ab, die Angelegenheit zu kommentieren, sagte aber: “Israel hat immer alles getan und wird immer alles tun, was in seiner Macht steht, um unsere Bürger zurückzubringen.”

Der Deal mit dem syrischen Regime geht Israels jüngsten Bemühungen um das voraus, was einige als “Impfstoff-Diplomatie” bezeichnen – wo wohlhabende Länder wie Israel, die bereits mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung geimpft haben, Impfstofflieferungen an Länder liefern, die nicht in der Lage waren, ausreichende Impfstofflieferungen im Austausch für ihre diplomatische Unterstützung zu sichern.

Israelische Medien berichteten am Dienstag, dass die Regierung Impfstofflieferungen an Länder im Austausch für ihre diplomatische Unterstützung anbietet, oder als eine Art Geschenk an Länder, die bereits diplomatische Maßnahmen zu Gunsten Israels ergriffen haben, wie z.B. das Versprechen, ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen oder dort einzurichten.

Zu den Ländern, die israelische Lieferungen des Impfstoffs COVID-19 erhalten, gehören Honduras, die Tschechische Republik und Guatemala. Guatemala hat 2018 seine israelische Botschaft nach Jerusalem verlegt; Honduras hat versprochen, dasselbe zu tun, und die Tschechische Republik hat gesagt, dass sie plant, ein diplomatisches Büro in Jerusalem zu eröffnen.

Die Times of Israel zitierte Quellen, die “mit der Entwicklung vertraut sind”, mit den Worten, dass “die Bereitstellung der Impfstoffe Teil des Prozesses ist, die Vertretungen in die Hauptstadt zu bringen.”

Israelische Medien berichteten auch, dass Netanyahu “erwägt, Impfstoffe an ein Land zu spenden, mit dem es keine diplomatischen Beziehungen hat, im Austausch für eine Normalisierung.”

Netanyahus Pläne, Impfstoffe zu nutzen, um die israelische Diplomatie im Nahen Osten und in der Welt zu fördern, werden wahrscheinlich fortgesetzt, da Israel sich dem Ziel nähert, seine gesamte Bevölkerung zu impfen und die Impfstoffüberschüsse im Land weiter wachsen.

Aber während Israel seine Impfstoffe ins Ausland schickt und den Kauf von Impfstoffen für brutale Regime wie das von Bashar al-Assad koordiniert, werden die Millionen von Palästinensern, die unter israelischer Besatzung leben, immer noch von den Impfplänen des Staates ausgeschlossen.

Unter den Impfstofflieferungen nach Honduras, Guatemala und in die Tschechische Republik befand sich Berichten zufolge auch eine ungenannte Menge an Impfstoffen, die an die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah geschickt wurde.

Eine Erklärung aus dem Büro des israelischen Premierministers sagte, dass die Impfstoffvorräte des Landes die Übergabe einer “symbolischen Anzahl von Impfungen” an das palästinensische medizinische Personal im besetzten Westjordanland erlaubten.

Die Erklärung erwähnte nicht die Lieferungen in den Gazastreifen, wo Tausende von medizinischen Mitarbeitern an der Front den Impfstoff dringend benötigen. Die israelischen Behörden haben öffentlich ihre Absicht erklärt, keine israelischen Impfstoffe in den Gazastreifen zu lassen, weil sie angeblich befürchten, dass die Impfstoffe in den Händen der Hamas-Behörden und nicht in denen von medizinischem Personal landen würden.

Die israelischen Behörden haben sich noch nicht dazu geäußert, ob sie besorgt sind, dass die Sputnik-V-Impfstoffe, die Israel für die syrische Regierung gekauft hat, in den Händen der Behörden von Bashar al-Assad landen könnten und nicht in denen von syrischen Zivilisten und medizinischem Personal.

Erst letzte Woche verzögerte Israel eine Lieferung von 2.000 Sputnik-V-Impfstoffen von der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Gazastreifen, wo mehr als zwei Millionen Palästinenser unter einer der schlimmsten humanitären Krisen des 21. Jahrhunderts leben – eine Krise, die durch Israels nun schon 14 Jahre andauernde Luft-, Land- und Seeblockade des Gebiets hervorgerufen wurde.

Israel hat bisher nur ein paar tausend Impfstoffe an die fast 3 Millionen Palästinenser im Westjordanland geliefert und leugnet weiterhin seine völkerrechtlichen Verpflichtungen, die unter seiner Kontrolle lebende palästinensische Bevölkerung im Gebiet zu impfen.

Israel argumentiert, dass die Oslo-Verträge, die die PA gegründet und der palästinensischen Regierung einen Teil der Kontrolle über zivile Angelegenheiten übertragen haben, das Land von seiner Pflicht entbinden, die unter Besatzung lebenden Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen zu impfen.

Palästinensische, israelische und internationale Menschenrechtsgruppen haben jedoch betont, dass Israel nach der Vierten Genfer Konvention als Besatzungsmacht verpflichtet ist, sich mit den lokalen Behörden abzustimmen, um die öffentliche Gesundheit in dem von ihm besetzten Gebiet zu erhalten und zu schützen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat Schwierigkeiten, ihre Impfkampagne in Gang zu bringen, da sich die Impfstofflieferungen aus dem Ausland mehrfach verzögert haben. Bislang hat die PA schätzungsweise nur einige Tausend Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Regierungsbeamte geimpft.

In der Zwischenzeit ist Israel weiterhin weltweit führend in seiner Impfkampagne. Fast 50 % der Gesamtbevölkerung des Landes haben inzwischen die erste Dosis des Coronavirus-Impfstoffs erhalten, und über 3 Millionen israelische Bürger haben beide Dosen des Impfstoffs erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...