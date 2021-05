Israel schwört, dass “Gaza brennen wird” Von Tamara Nassar

Wenn das kein Staatsterror ist, was dann?

Bild:Palestinians inspect the rubble of al-Shurouk tower after it was hit by an Israeli airstrike on 12 May. Ashraf Amra APA images

Israel vows that “Gaza will burn” “This is just the beginning,” Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Wednesday as Israel’s bombardment of the besieged Gaza Strip intensified on its third day. Israel’s war cabinet approved plans to broaden the bombing campaign, which has killed dozens of Palestinians so far, including children.

Israel schwört, dass “Gaza brennen wird”

Tamara Nassar



13. Mai 2021

Palästinenser inspizieren die Trümmer des al-Shurouk-Turms, nachdem dieser am 12. Mai von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde. Ashraf Amra APA images

“Das ist erst der Anfang”, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch, als Israels Bombardierung des belagerten Gazastreifens am dritten Tag intensiviert wurde.

Das israelische Kriegskabinett genehmigte Pläne zur Ausweitung der Bombardierung, die bisher Dutzende von Palästinensern, darunter auch Kinder, getötet hat.

Die israelischen Minister waren Berichten zufolge einhellig der Meinung, dass sie noch keinen Waffenstillstand akzeptieren werden.

“Wir werden sie mit Schlägen treffen, von denen sie nie geträumt haben”, sagte Netanjahu, als er am Mittwoch die Ermordung hochrangiger Hamas-Kommandeure ankündigte.

In einer aufgezeichneten Ansprache an die Palästinenser in Gaza drohte Israels Verteidigungsminister Benny Gantz mit mehr Zerstörung, als er 2014 in Gaza angeordnet hatte.

Damals war er Israels Stabschef und befehligte den 51-tägigen Angriff, bei dem mehr als 2.200 Palästinenser getötet wurden, darunter 551 Kinder.

“Gaza wird brennen,” sagte Gantz in dem Video, eine direkte Bedrohung der Zivilbevölkerung, die wahrscheinlich ein Beweis für vorsätzliche Absicht, Kriegsverbrechen zu begehen.

“Bewohner des Gazastreifens, das letzte Mal, als wir uns an Eid al-Fitr trafen, war ich Stabschef während der Operation Protective Edge”, sagt er in dem Video über Aufnahmen von Zerstörung.

“Seitdem versucht Gaza immer noch, sich zu rehabilitieren”, fügt er hinzu.

“Wenn die Hamas ihre Gewalt nicht einstellt, wird der Schlag von 2021 härter und schmerzhafter sein als der von 2014.”

Gantz beschuldigte die Hamas, aus zivilen Vierteln heraus zu operieren, um das zu rechtfertigen, was, wie er sagte, “umfangreichere und intensivere” Schäden in Gaza sein würden.

Netanyahus arabischer Sprecher Ofir Gendelman benutzte am Dienstag ein gefälschtes Video, um die Hamas zu beschuldigen, “menschliche Schutzschilde” zu benutzen, indem sie “Raketen auf Israel aus bewohnten Gebieten abfeuert.”

Bezalel Smotrich, ein Mitglied des israelischen Parlaments, forderte das Militär am Dienstag in einem Tweet auf, “den Streifen platt zu machen”.

Smotrich ist der Autor eines Plans zur Vertreibung der Palästinenser, den Daniel Blatman, ein prominenter israelischer Holocaustforscher, als potenziell völkermörderisch bezeichnet hat.

Tod und Zerstörung

Das Gesundheitsministerium in Gaza meldete 53 getötete Palästinenser seit Montag, darunter 14 Kinder, und mehr als 300 Verletzte.

Die Zahl der Toten und Verletzten steigt jedoch von Stunde zu Stunde.

In Israel wurden sechs Menschen getötet, darunter ein fünfjähriges Kind, das tödlich verletzt wurde, als Schrapnell einer Rakete den Luftschutzkeller seiner Familie in Sderot traf, sowie ein Besatzungssoldat, der durch eine von der Hamas abgefeuerte Panzerabwehrrakete getötet wurde.

Unter den Getöteten in Israel sind zwei palästinensische Bürger, Khalil Awaad und seine Tochter Nadine. Sie hatten Berichten zufolge keinen Zugang zu einem Luftschutzbunker in dem Dorf Dhamas, in dem sie lebten.

Israelische Kampfflugzeuge haben Dutzende von Raketen abgeworfen und Artilleriefeuer auf den Gazastreifen eröffnet. Dabei wurden Zivilisten und ihr Eigentum, große Wohntürme, Regierungsgebäude, Straßen, öffentliche Einrichtungen, landwirtschaftliche Flächen, zwei Schulen und eine Moschee getroffen.

Eine israelische Rakete schlug auch in eine COVID-19-Quarantäneeinrichtung ein. Eine Mutter-und-Baby-Klinik wurde ebenfalls beschädigt und war nicht mehr betriebsbereit.

Israel “kehrte zu der Strategie zurück, Häuser über den Köpfen ihrer Bewohner zu zerstören”, erklärte Al Mezan, eine Menschenrechtsgruppe in Gaza, am Mittwoch.

Al Mezan behauptete, dass “das, was die Besatzungstruppen begehen, auf Kriegsverbrechen hinausläuft”.

Mehrere von Israel zerstörte Hochhäuser beherbergten Dutzende von Wohnungen, Geschäften und Medienbüros.

Schwangere Mutter und Kinder getötet

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs feuerten israelische Kampfflugzeuge zwei Raketen auf ein fünfstöckiges Wohnhaus im Stadtteil Tal al-Hawa in Gaza-Stadt ab und töteten mindestens fünf Palästinenser.

Reem Saad Kamel Saad, 31, eine schwangere Mutter, wurde zusammen mit ihrem 5-jährigen Sohn Zaid Muhammad al-Talbani getötet.

Die Überreste ihres Kleinkindes Mariam Muhammad al-Talbani wurden nie gefunden, sagte Al Mezan.

Bei dem gleichen Angriff wurden auch Wael Abd al-Karim Issi, 41, Hasan Muhammad al-Qahwaji, 43, und Hala Hussein al-Rifi, 13, getötet.

Der Angriff verursachte massive Schäden an den umliegenden Häusern.

Angriffe auf Bauern

Israelische Kampfflugzeuge feuerten am Dienstag eine Rakete auf Farmland im südwestlichen Gebiet von Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen ab und töteten Munther Abd al-Karim Baraka, 21, und seine 18-jährige Schwester Manar Abd al-Karim Baraka.

Die beiden waren auf einer Geflügelfarm, die ihrer Familie gehört, unterwegs.

Israel feuerte am Mittwoch etwa 20 Raketen auf einen Park, der zur Gemeinde Khan Younis gehört, sowie auf einen Sicherheitsstandort ab und tötete dabei den 28-jährigen Mahmoud Jamil Kaluseh, der sich laut Al Mezan zufällig dort aufhielt.

Israelische Kampfflugzeuge feuerten am Mittwochmorgen eine Rakete auf ein ziviles Fahrzeug ab und töteten die meisten Menschen darin.

Talaat Jamil Agha, 36, Atef Abd al-Rahman al-Barawi, 48, Nael Khalid al-Barawi, 22 und Wael Faris al-Ghul, 55, wurden getötet. Ein weiterer Passagier wurde verletzt.

