Israel setzt Inhaftierung als Mittel der psychischen Folter ein: So  die Psychiaterin Dr. Samah Jabar Von Salam Abu Sharar

Bild: Dr. Samah Jaber ist die Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium

Israel setzt Inhaftierung als Mittel der psychischen Folter ein: So die Psychiaterin Dr. Samah Jabar



Palästinensische politische Aktivisten, die in Israel inhaftiert sind, sind zahlreichen psychischen Belastungen ausgesetzt, die als Mittel zur Unterdrückung eingesetzt werden, sagt die Expertin

Von Salam Abu Sharar

11.10.2021



RAMALLAH, Palästina

Israelische Streitkräfte verhaften Tag und Nacht Dutzende palästinensischer politischer Aktivisten, entweder in ihren Häusern oder an militärischen Kontrollpunkten, und setzen sie gut etablierten Sicherheitsverfahren aus, die darauf abzielen, ihre mentale Entschlossenheit und Stabilität zu erschüttern, sagen Experten.

Die meisten Verhaftungen finden in den frühen Morgenstunden statt und werden von schwer bewaffneten Soldaten durchgeführt, um die Verhafteten und ihre Familien einzuschüchtern. Nach Berichten der Palästinensischen Gefangenengesellschaft bringen die Sicherheitskräfte die Verhafteten dann zur Orientierungslosigkeit an einen unbekannten Ort.

Inhaftierte, die sich im Gewahrsam der Sicherheitskräfte befinden, sind einer Vielzahl von erniedrigenden Behandlungen ausgesetzt, darunter Übergriffe, Leibesvisitationen und Isolation von der Außenwelt über längere Zeiträume, während sie während der Verhöre bedroht werden.

In den Gefängnissen setzen die israelischen Strafvollzugsdienste Maßnahmen ein, die den Gefangenen das Gefühl geben, unter ständiger Überwachung zu stehen, und setzen sie häufig der Repression aus, wenn sie versuchen, gegen die ihnen auferlegten schädlichen Maßnahmen zu protestieren, wie aus Berichten hervorgeht.

Die Psychiaterin Samah Jaber betonte gegenüber der Agentur Anadolu, dass die Sicherheitsmaßnahmen gegen sozial und politisch aktive Palästinenser nicht willkürlich erfolgen und nicht nur auf sie abzielen.

“Die israelischen Sicherheitsbehörden zielen darauf ab, den Kampf der palästinensischen Gemeinschaft zu unterdrücken, indem sie aktive Menschen, die den israelischen Vorherrschaftsanspruch ablehnen, in Gefängnisse sperren. Die Inhaftierung ist ein Instrument der Unterdrückung, um sie von aktiven Menschen in einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich machtlos fühlen”, sagte Dr. Jaber, die die Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium leitet.

Aus ihrer Arbeit mit ehemaligen Gefangenen und ihrer Analyse des Haftprozesses erklärte sie, dass die israelischen Geheimdienste versuchen, den Gefangenen vorzugaukeln, dass sie alles über sie wissen. Dies ist eine bekannte Taktik, die dazu dient, dass die Gefangenen über einen langen Zeitraum hinweg skeptisch gegenüber ihrer Umgebung sind.

“Die (israelische) Besatzung zielt darauf ab, dass sich eine Person nach dem Verlassen des Gefängnisses von ihrem sozialen Umfeld getrennt fühlt, um sie in einem Zustand der Angst und des Misstrauens zu halten. Das ist es, was sie mit ihrer Unterdrückung von uns bezwecken”, sagte sie.

Viele Palästinenser berichteten von schweren psychischen Schmerzen infolge der Folter während ihrer Inhaftierung, insbesondere in Verhörzentren, wo sie über lange Zeiträume völlig von der Außenwelt abgeschnitten sind. Viele Gefangene und ehemalige Gefangene haben sich von schweren psychischen Störungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) oder Angststörungen erholt.

Unterdrückung der Familien der Inhaftierten

Vor einigen Monaten wurde Mansour Shahateet nach 17 Jahren in israelischen Gefängnissen entlassen, in denen er jahrelang in Einzelhaft saß, so dass er seine eigene Familie nicht mehr erkennen konnte.

“Aufgrund des großen Drucks können die intellektuellen Vorstellungen über sich selbst und den Feind vertauscht werden, was sich direkt auf ihr intellektuelles Bewusstsein und ihre Fähigkeit, sich zu schützen, auswirkt”, so Dr. Jaber.

“Leider haben mir viele Kinder während der Behandlung gesagt, dass sie glauben, Geheimdienstler seien nur deshalb gut, weil sie ihnen Zigaretten geben”, fügte sie hinzu.

Die Inhaftierung richtet sich nicht nur gegen den Gefangenen, sondern wird oft als Mittel eingesetzt, das weitreichende Auswirkungen auf die palästinensische Gesellschaft hat. Die israelischen Streitkräfte setzen die Inhaftierten in vielen Fällen absichtlich vielen Verletzungen aus, die ihre Familien betreffen, um ihnen Schuldgefühle aufzuerlegen, erklärte die Expertin.

“Die meisten Familien der Inhaftierten sind unerträglichen Gewaltpraktiken ausgesetzt – etwa der Zerstörung ihrer Häuser, hohen Zahlungen während der Gerichtsverhandlungen oder der Verhaftung einiger (anderer) Familienmitglieder, um Druck auf den Inhaftierten auszuüben.

“All diese Verstöße werden als Mittel eingesetzt, um die psychische Gesundheit zu destabilisieren und die Inhaftierten zu zwingen, sich selbst die Schuld zu geben”, sagte sie.

Unterstützung und Stärkung der Gefangenen

Jaber ist der Ansicht, dass der wichtigste Weg zur Begrenzung der Auswirkungen der israelischen Maßnahmen in der politischen und sozialen Stärkung sowie in der psychischen Unterstützung der Häftlinge nach ihrer Entlassung besteht.

Ehemalige Häftlinge stehen aufgrund zahlreicher politischer Maßnahmen, die sie an einer effektiven Karriere in staatlichen Einrichtungen oder Nichtregierungsorganisationen hindern, vor großen Herausforderungen.

“Diese Menschen waren im Gefängnis, weil sie gekämpft haben. Wenn sie freigelassen werden, sollte das politische und soziale System ihnen echte und wirksame Aufgaben zuweisen und keine Scheinjobs, wie es jetzt der Fall ist”, so Jaber.

Sie wies darauf hin, dass eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Unterstützung ehemaliger Häftlinge darin besteht, eine Gemeinschaft für sie zu schaffen, in der sie ihre Erfahrungen austauschen können, um die psychischen Probleme zu behandeln, unter denen sie möglicherweise leiden.

“Wir müssen uns daran erinnern, dass sie Menschen sind und dass ihr Kampf gegen die Besatzung ihnen nicht das Recht verbieten kann, ihren Schmerz und ihren Zwang auszudrücken. Wir müssen das verstehen, um ihnen zu helfen, sich von den ständigen Versuchen, sie psychisch zu schädigen, zu erholen”, fügte sie hinzu.

Nach Angaben der Palästinensischen Gefangenengesellschaft befinden sich vier Häftlinge in Isolationshaft, die unter schweren psychischen Problemen leiden. Die Organisation ist der Ansicht, dass die Isolationshaft das gefährlichste Mittel der Folter ist. Übersetzt mit Deepl.com

