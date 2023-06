Israel uses Apache helicopter fire in West Bank for first time since 2002 Residents of Jenin refugee camp say combat helicopter attack recalls darkest days of Second Intifada

Bewohner des Flüchtlingslagers Jenin sagen, der Kampfhubschrauberangriff erinnere an die dunkelsten Tage der Zweiten Intifada

Ein israelischer Hubschrauber fliegt während eines israelischen Angriffs in Jenin, im israelisch besetzten Westjordanland, am 19. Juni 2023 (Reuters)

Israel setzt zum ersten Mal seit 2002 Apache-Hubschrauber im Westjordanland ein

Von Lubna Masarwa in Jerusalem und Oscar Rickett in London

19. Juni 2023

Israel hat bei seinem Angriff auf Jenin am Montagmorgen zum ersten Mal seit über 20 Jahren Apache-Kampfhubschrauber im besetzten Westjordanland eingesetzt. Dabei wurden mindestens fünf Palästinenser getötet und 91 verwundet.

Ein israelischer Militärsprecher sagte, nachdem ein Panther-Truppentransporter von einem “ungewöhnlichen und dramatischen” improvisierten Sprengsatz getroffen worden war, der von palästinensischen Kämpfern abgefeuert worden war, habe ein Apache-Kampfhubschrauber zur Unterstützung der israelischen Kommandos gefeuert.

Der Einsatz des US-Hubschraubers des Luft- und Raumfahrtunternehmens Boeing ist wegen der schweren Munition, die er trägt, von Bedeutung, und weil israelische Apache-Hubschrauber seit 2002, also seit den Tagen der Zweiten Intifada, keine Raketen mehr im besetzten Westjordanland abgefeuert haben sollen.

Zwar führt Israel regelmäßig Luftangriffe auf den Gazastreifen durch, doch ist der Einsatz schwer bewaffneter Kampfhubschrauber in einem Gebiet, das im Wesentlichen ein Wohngebiet ist, ein deutliches Zeichen für eine verstärkte israelische Militäraggression.

Die Sicherheitslage im besetzten Westjordanland hat sich seit einiger Zeit verschlechtert, wobei Israel im letzten Jahr wiederholt in Dschenin einmarschiert ist. Es wird vermutet, dass mindestens acht israelische Soldaten bei der mehrstündigen Razzia am Montagmorgen verwundet worden sind. Übersetzt mit Deepl.com

