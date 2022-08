Während US-Präsident Biden “voll des Lobes für den “jüdischen Staat” und seine “umsichtige” Vorgehensweise war, die “unzählige Leben gerettet hat”, verurteilten Russland, Kuwait, Algerien, Syrien, Jordanien, die Arabische Liga, Irland die Türkei und zahlreiche andere Stimmen die Angriffe.



https://www.middleeastmonitor.com/20220808-israel-faces-wide-international-condemnation-for-attack-on-gaza/

Rauch und Flammen steigen nach israelischen Luftangriffen im Gazastreifen auf, am 7. August 2022 [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency].



Israel sieht sich einer breiten internationalen Verurteilung für den Angriff auf Gaza gegenüber

8. August 2022

Israel wurde wegen seiner jüngsten Militäroffensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen weltweit verurteilt, bevor am Sonntagabend ein von Ägypten vermittelter Waffenstillstand in Kraft trat. Arabische und islamische Organisationen haben sich den nationalen Regierungen angeschlossen und die Angriffe verurteilt und internationalen Schutz für das palästinensische Volk gefordert.

Russland brachte am Samstag seine tiefe Besorgnis über die Entwicklungen im Gazastreifen zum Ausdruck und bekräftigte seine Unterstützung für das legitime Recht des palästinensischen Volkes auf die Errichtung eines unabhängigen Staates in den Grenzen von 1967 auf der Grundlage der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und der Generalversammlung.

“Die Angriffe der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen am Freitag haben zu einer neuen Phase der Eskalation der Spannungen geführt, die in eine groß angelegte militärische Konfrontation und eine Verschlechterung der bereits sehr schlechten humanitären Lage im Gazastreifen umzuschlagen droht”, erklärte das Außenministerium in Moskau. Es betonte, dass Russland ein umfassendes und langfristiges Abkommen für den palästinensisch-israelischen Konflikt auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung unterstützt.

Das kuwaitische Außenministerium verurteilte und verurteilte die israelische Aggression, bei der Dutzende von Palästinensern getötet und verletzt wurden. Das Ministerium wies darauf hin, dass die brutale Aggression eine Fortsetzung der von den israelischen Besatzungstruppen begangenen Verbrechen sei, einschließlich der Verstöße gegen das Völkerrecht und die UN-Resolutionen.

Es rief die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die israelischen Angriffe zu stoppen und sicherzustellen, dass die Besatzungsbehörden die UN-Charta und das Völkerrecht beachten. Kuwait rief die internationale Gemeinschaft außerdem dazu auf, das palästinensische Volk zu schützen.

Das libanesische Außenministerium rief am Samstag die internationale Gemeinschaft auf, dringend zu intervenieren, um die israelischen Angriffe zu stoppen und den Besatzungsstaat aufzufordern, sich an die UN-Resolutionen zu halten, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen, die unter der ungerechten israelischen Belagerung des Gazastreifens stark leidet.

Algerien verurteilte jegliche israelische Aggression gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Es rief zu einer dringenden Intervention auf, um diese zu stoppen, und erneuerte seine volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Diese gefährliche Eskalation, so das Außenministerium in Algier, sei eine Fortsetzung der systematischen Verstöße Israels gegen die Zivilbevölkerung und verstoße gegen alle einschlägigen internationalen Pakte und Resolutionen.

Das Ministerium schloss sich dem Aufruf an die internationale Gemeinschaft, insbesondere an den UN-Sicherheitsrat, an, “dringend zu intervenieren, um diese Angriffe zu stoppen und die Achtung der Rechte des palästinensischen Volkes durchzusetzen, insbesondere seines unveräußerlichen Rechts, einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu gründen.

Das syrische Außenministerium erklärte, dass es die israelische Besatzung für die gefährliche Eskalation im Gazastreifen verantwortlich macht. Es forderte, dass israelische Beamte wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden.

Das Ministerium stellte fest, dass das Desinteresse der internationalen Gemeinschaft am Blut unschuldiger Palästinenser, seien es Kinder, Frauen oder ältere Menschen, eine offene Komplizenschaft mit der israelischen Aggression und eine Missachtung der Werte des Völkerrechts und der UN-Charta widerspiegelt. Er bekräftigte auch die Unterstützung Syriens für das palästinensische Volk bei der Verteidigung seiner Rechte auf Leben und Freiheit.

Das türkische Außenministerium erklärte, es beobachte mit großer Sorge die eskalierenden Spannungen in der Region, die auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen folgten. Es bekräftigte, dass die Tötung von Zivilisten, einschließlich Kindern, nicht hingenommen werden kann, und betonte die Notwendigkeit, die Angriffe “sofort zu beenden”, bevor sie sich zu einer Konfliktspirale ausweiten.

Der irische Außenminister Simon Coveney forderte ein sofortiges Ende der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen, um die dortige Zivilbevölkerung zu schützen. “Irland ruft zur Deeskalation und zum Schutz der Zivilbevölkerung auf, wozu es nach internationalem Recht verpflichtet ist”, erklärte Coveney auf Twitter. “Ich bin besonders besorgt über die Auswirkungen auf die Kinder.”

Die Arabische Liga verurteilte die israelische Aggression gegen den Gazastreifen, die im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg gegen das palästinensische Volk steht. Das Generalsekretariat erklärte gegenüber den Medien, dass es die israelischen Besatzungsbehörden für diese Aggression, ihre Auswirkungen und die abscheulichen blutigen Verbrechen, die die Armee weiterhin begeht, voll verantwortlich macht.

Für derartige Verbrechen müsse man sich vor den zuständigen internationalen Gremien verantworten, so die Liga. Die Liga rief die internationale Gemeinschaft, insbesondere den UN-Sicherheitsrat und die Menschenrechtsorganisationen, auf, sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um diese Aggression zu stoppen und ein System des internationalen Schutzes für das palästinensische Volk zu schaffen, indem die einschlägigen UN-Resolutionen umgesetzt werden.

“Die Fortsetzung des ungerechten Krieges und der brutalen Aggression der israelischen Besatzung gegen das palästinensische Volk, sein Land, seine Rechte und seine Heiligtümer und das Vergießen seines Blutes, insbesondere bei dieser jüngsten barbarischen Aggression im Gazastreifen, wird die Entschlossenheit und Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes und seine etablierten legitimen nationalen Rechte in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der Legitimität nicht beeinträchtigen.”

Die Vertreter der Liga wiesen darauf hin, dass sie die internationale Gemeinschaft, ihre Organisationen, Gremien und aktiven Staaten dafür verantwortlich machen, diese Aggression zu stoppen, Schutz zu gewähren und einen politischen Horizont zu eröffnen, indem sie die ungerechte Belagerung des Gazastreifens aufheben und das wieder aufbauen, was durch die Serie israelischer Militäroffensiven seit 2008 zerstört wurde.

“Dies zwingt die internationale Gemeinschaft auch dazu, einen ernsthaften politischen Prozess in Gang zu setzen, der es dem palästinensischen Volk ermöglicht, seine Rechte auf Freiheit, Souveränität und Rückkehr in sein Land wahrzunehmen und einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu gründen, um den angestrebten Frieden in der Region zu erreichen.”

Das arabische Parlament verurteilte auch die israelische Aggression gegen das palästinensische Volk und die Angriffe auf unbewaffnete Zivilisten im Gazastreifen, bei denen Dutzende von Menschen getötet und verwundet wurden. Die israelischen Besatzungsbehörden, so das Parlament, müssten für die Folgen dieser gefährlichen Eskalation gegen die Palästinenser zur Rechenschaft gezogen werden. “Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die UN-Charta, Konventionen, Verträge und internationale Grundsätze. Es verstößt auch gegen alle Resolutionen der internationalen Legitimität und gegen Menschenrechtsprinzipien.” Es wurde ein dringendes Eingreifen der internationalen Gemeinschaft gefordert.

Al-Azhar-Universität

Die Behörden der ägyptischen Al-Azhar-Universität verurteilten die israelische Aggression gegen den Gazastreifen. “Al-Azhar verurteilt auf das Schärfste den Terrorismus der zionistischen Einheit gegen den Gazastreifen, bei dem palästinensische Zivilisten getötet und Dutzende von ihnen verwundet wurden und deren Kinder und Frauen zur Zielscheibe wurden”, erklärte die renommierte islamische Einrichtung. Sie prangerte das unvernünftige und inakzeptable weltweite Schweigen an, das die israelische Besatzung ermutigt, ihre Angriffe auf unschuldige Palästinenser zu wiederholen.

Al-Azhar bezeichnete die Politik und die Praktiken, mit denen die israelische Besatzung gegen die Palästinenser durchkommt, als einen Schandfleck auf der Stirn der internationalen Gemeinschaft und der Menschheit und als einen weiteren kriminellen Eintrag, der zu den schwarzen Flecken gegen das zionistische Gebilde hinzukommt. “Alle Araber und Muslime”, fügte Al-Azhar hinzu, “sollten sich zur Unterstützung der Palästinenser, ihrer gerechten Sache und ihres legitimen Kampfes gegen die militärische Besatzung Israels zusammenschließen.”

Jordaniens Zivilgesellschaft

Die jordanische Zivilgesellschaft verurteilte alle israelischen Aggressionen gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Die jordanischen Berufssyndikate, der jordanische Ingenieurverband und die jordanische akademische Kampagne zur Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes bestätigten in getrennten Erklärungen, dass die israelische Besatzung mit ihren wiederholten Angriffen auf den Gazastreifen versucht, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen.

Sie riefen die arabischen und islamischen Länder dazu auf, sich diesen Angriffen entschieden entgegenzustellen und die Palästinenser in ihrem legitimen Kampf zur Verteidigung ihrer Rechte in jeder Form zu unterstützen.

Das Außenministerium in Amman forderte ein sofortiges Ende der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen und rief die internationale Gemeinschaft zu dringenden und wirksamen Maßnahmen auf, um die Eskalation zu stoppen und das palästinensische Volk zu schützen.

Die Islamische Rundfunkunion

Die Islamische Rundfunkunion hat die brutale israelische Aggression der Besatzungstruppen gegen die Palästinenser im Gazastreifen, bei der Dutzende von Menschen getötet und verwundet wurden, scharf verurteilt.

Generaldirektor Amr Ellissy sagte am Samstag, diese heimtückische Aggression bestätige die Fortsetzung der Verbrechen der Besatzungstruppen und ihre Verstöße gegen internationales Recht und Resolutionen. Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um diese brutale israelische Aggression zu stoppen und dem palästinensischen Volk internationalen Schutz zu gewähren, das unter dem Beschuss eines brutalen Aggressors steht, der gegen alle internationalen Normen und Konventionen verstößt.

Die Union sprach auch den Familien der Märtyrer ihr aufrichtiges Beileid aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. Übersetzt mit Deepl.com

