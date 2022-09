Israel sollte von der vollen UN-Mitgliedschaft herabgestuft werden Von Michael Jansen The Jordan Times

Israel Should be Demoted From Full UN Membership – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat erneut die Aufnahme Palästinas in die Vollmitgliedschaft der Vereinten Nationen gefordert und wurde von den USA gewarnt, die sagen, dass sie gegen eine Resolution des Sicherheitsrates, die diese Aufwertung vorschlägt, ein Veto einlegen würden.

Am 29. November 2012 stimmte die Generalversammlung dafür, Palästina den Beobachterstatus als Nichtmitglied zu gewähren. Die Resolution wurde mit 138 Stimmen bei neun Gegenstimmen und 41 Enthaltungen angenommen. Wie zu erwarten war, waren die Neinsager die USA, Kanada, die Tschechische Republik, Israel und die US-Anhänger – die Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Palau und Panama. Unter den Nichtwählern waren Australien, Deutschland, Holland und natürlich Großbritannien, die Kolonialmacht, die für das schreckliche Schicksal der Palästinenser verantwortlich ist.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas wies darauf hin, dass die UN-Mitgliedschaft ein bedeutender Schritt zur Korrektur der „beispiellosen historischen Ungerechtigkeit“ sei, die das palästinensische Volk seit der Gründung Israels im Jahr 1948 erlitten habe.

Aber wirklich, Ungerechtigkeit hat die Palästinenser seit 1917 heimgesucht, als Großbritannien versprach, die Schaffung einer jüdischen Heimat in Palästina zu erleichtern. Damals wie heute betrachtete Großbritannien die einheimische muslimische und christliche Bevölkerung Palästinas als „nichtjüdische Gemeinschaften“. Der Großteil des Westens hat diese Ansicht übernommen und handelt weiterhin in Übereinstimmung mit ihr.

Es ist eine bittere Ironie, dass am selben Tag im Jahr 1947 die Generalversammlung die Resolution 181 verabschiedete, die Palästina in zwei Staaten aufteilte, einen jüdischen und einen arabischen. Die Abstimmung sollte jedoch am Abend des 26. stattfinden, als die USA, die die Teilung nachdrücklich unterstützten, nicht über die 32 Stimmen verfügten, die für die Annahme der Resolution erforderlich waren. Unter dem Druck der USA wurde die Abstimmung verschoben, weil der 27. das US-amerikanische Erntedankfest war und erst durchgeführt wurde, als Washington sich auf mehrere Gegner des Plans gestützt hatte, um mit Ja zu stimmen. Die entscheidende Stimme war 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Generalversammlung die Befugnis hat, eine Vorgehensweise zu empfehlen, daher war die Resolution nicht zwingend und wurde von den Palästinensern und Arabern vehement abgelehnt.

Obwohl die Zionisten die Teilungsresolution als das Gründungsdokument ihres Staates betrachteten, verletzten sie sofort die Grenzlinien Israels, indem sie militärische Operationen durchführten, um die Palästinenser aus dem arabischen Staat zu säubern. Anstatt 45 Prozent ihres Heimatlandes dem arabischen Staat zuzuteilen, kamen die Palästinenser Ende 1948-1949 mit nur 22 Prozent ihres Landes heraus, einschließlich des besetzten Ost-Jerusalems, das effektiv von der jordanischen arabischen Legion verteidigt worden war. West-Jerusalem war schon früh von der zionistischen Untergrundarmee Haganah angegriffen und von seinen palästinensischen Einwohnern gesäubert worden, obwohl ganz Jerusalem ein Corpus Separatum (separates Gebiet) unter internationaler Verwaltung sein sollte.

Als Israel Mitte Mai 1948 seine Unabhängigkeit ausrief, befand sich Palästina mitten in einem brutalen Krieg, der 750.000 der 1,2 Millionen Palästinenser aus ihren Häusern und Dörfern trieb. Am 20. Mai ernannte die UN den schwedischen Grafen Folke Bernadotte zu ihrem Vermittler, der den ersten Waffenstillstand in dem Konflikt erzielte. Da er Israels ethnische Säuberung und den Zugriff auf ganz Jerusalem kritisierte, wurde er im September von Mitgliedern der zionistischen Terrorgruppe Stern Gang ermordet, die eine vierköpfige Führung hatte, darunter Yitzak Shamir, der israelischer Premierminister wurde.

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte umgehend den Mord und die Generalversammlung verabschiedete am 11. Dezember die Resolution 194, die in Paragraph 11 die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Häuser fordert, wenn „durchführbar“, und eine Entschädigung für ihre Verluste und die Verluste von Palästinensern, die wollte nicht zurückkehren. Die Palästinenser betrachten diese Resolution als Grundlage ihres „Rechts auf Rückkehr“, das von Israel und seinen Verbündeten nie als „praktikabel“ angesehen wurde.

Die dritte UN-Resolution wurde nicht von der Generalversammlung, sondern vom Sicherheitsrat angenommen. Dies war die Resolution 242 vom 22. November 1967. Diese Resolution betonte erneut „die Unzulässigkeit des Erwerbs von Territorium durch Krieg“ und forderte „den Abzug der israelischen Streitkräfte, die im jüngsten Konflikt besetzt waren“. Diese Gebiete waren Ost-Jerusalem, das Westjordanland, Gaza und die syrischen Golanhöhen, die im Juni von Israel erobert wurden.

Da diese Resolution vom Sicherheitsrat angenommen wurde, sollte sie befolgt werden. Während die USA und die internationale Gemeinschaft dies als die Formel „Land für Frieden“ betrachteten, die das „Palästina-Problem“ lösen könnte, hatte Israel zu dem Zeitpunkt, als der Rat diese Resolution verabschiedete, die obligatorisch hätte sein sollen, begonnen, die Eroberten zu kolonisieren Hoheitsgebiete unter Verletzung des Völkerrechts und der Vierten Genfer Konvention. Obwohl sich Israel 2005 aus Gaza zurückzog, schätzt der UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk, dass heute 700.000 Israelis in den besetzten palästinensischen Gebieten leben. Etwa 25.000 leben auf dem Golan. Der frühere israelische Premierminister Ariel Sharon, der sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hatte, erklärte, Israel werde nur „Frieden für Frieden“ anbieten.

Warum über diese längst toten Resolutionen diskutieren? Denn tatsächlich sind sie sehr lebendig. Palästina als Ursache und Problem ist nicht verschwunden, und das virtuelle Palästina, das trotz der israelischen Kolonialisierung heute existiert, hat genauso viel Recht wie Israel, UN-Mitglied zu sein. Israel wurde am 11. Mai 1949 UN-Mitglied, aber seine Mitgliedschaft war an Israels Einhaltung und Umsetzung der Resolutionen 181 und 194 der Versammlung gebunden. Natürlich wurde Israels Bedingung ignoriert, da es sich zurückziehen musste, um sich an diese Resolutionen zu halten die 55 Prozent von Palästina, die dem jüdischen Staat von 181 zugesprochen wurden, und die Rückkehr von palästinensischen Flüchtlingen unter 194 erlauben. Da Israel beides nicht getan hat, sollte die Palästinensische Autonomiebehörde verlangen, dass Israel von der vollen UN-Mitgliedschaft herabgestuft oder sogar aus der Organisation geworfen wird.

