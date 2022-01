Deutschland hatte einmal ein Propagandaministerium, heute gibt es Think Tanks die diese Aufgabe übernommen haben. Ich erinnere an meinen letzten Kommentar “Im Schatten der Hasbara-Gut gelogen ist halb gewonnen”



“Der Auftrag der Organisation besteht darin, Projekte voranzutreiben, die die israelische Geschichte in der ganzen Welt erzählen und der Delegitimierung Israels entgegenwirken, wobei die israelische Regierung und andere private Quellen gemeinsam Mittel bereitstellen. Einige Projekte werden in den kommenden ein oder zwei Monaten anlaufen”.https://www.middleeastmonitor.com/20220128-israel-throws-millions-into-new-clandestine-hasbara-initiative/

Bild: Demonstranten nehmen an einer Pro-Israel-Demonstration vor der israelischen Botschaft am 23. Mai 2021 in London, England, teil. Die Demonstration folgt auf eine große pro-palästinensische Demonstration in London gestern und ähnliche Demonstrationen in den letzten Wochen, die durch den am 10. Mai ausgebrochenen Kampf zwischen Israel und der Hamas ausgelöst wurden. Die beiden Seiten einigten sich am Wochenende auf einen Waffenstillstand, doch Aktivisten und Diasporagemeinden in aller Welt sind nach wie vor erschüttert über die Gewalt, bei der mehr als 200 Palästinenser und 12 Israelis ums Leben kamen. (Foto: Hollie Adams/Getty Images)

Israel steckt Millionen in neue geheime Hasbara-Initiative



Von Nasim Ahmed

28. Januar 2022

Israel verlässt sich seit langem auf seine viel gepriesene Hasbara, um die Realität seiner Herrschaft über Palästina und die Unterwerfung seines Volkes zu verschleiern. Die Hasbara-Industrie war ein unschätzbares Instrument, um die Darstellung und die Sichtweise des Westens zu prägen, wo die Wahrnehmung Israels als Demokratie, die sich einer ständigen Bedrohung ihrer Existenz gegenübersieht, effektiv zur Rechtfertigung aller Arten von Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das Völkerrecht genutzt wurde.

Jahrzehntelange Besatzung, Unterwerfung von Menschen, die zufällig einer anderen Rasse angehören, Aggressionsakte, die zur Routine geworden sind, lassen sich jedoch nur schwer als dauerhafte Realität verkaufen, mit der sich der Rest auf Dauer abfinden muss. Immer dann, wenn Israel das Gefühl hat, den Kampf um die Herzen und Köpfe zu verlieren, entwickelt der Besatzungsstaat einen neuen Plan, um dem entgegenzuwirken, was er als “Bekämpfung des Phänomens der Delegitimierung des Staates Israel” bezeichnet.

Es erübrigt sich zu sagen, dass die Darstellung der wachsenden Opposition gegen Israel als “Delegitimierungskampagne” selbst ein Ablenkungsmanöver ist, das von der Hasbara-Industrie eingesetzt wird, um Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die die zahlreichen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen des Staates Israel aufdecken, zu diskreditieren und zu diffamieren. In letzter Zeit wurden mit dieser Taktik Berichte prominenter Menschenrechtsgruppen wie B’Tselem und Human Rights Watch abgetan, die beide zu dem Schluss kamen, dass Israel das Verbrechen der Apartheid praktiziert, das “die jüdische Vorherrschaft zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan fördert und aufrechterhält”.

Das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten steht an der Spitze seiner Hasbara. Das Ministerium, das 2006 gegründet wurde, um Sicherheits-, Geheimdienst- und diplomatische Initiativen im Hinblick auf strategische Bedrohungen des Besatzungsstaates zu koordinieren, hat seine enormen Ressourcen von der Bekämpfung militärischer Bedrohungen auf die Bekämpfung von Menschenrechtsorganisationen und Bürgerrechtsgruppen ausgerichtet. Die globale Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) wurde zum Feind Nummer eins, während Graswurzelbewegungen wie Black Lives Matter nicht weit dahinter auf der Liste der Feinde des Ministeriums standen, die in die Knie gezwungen werden mussten, bevor sie an Dynamik gewannen, so wie es die Kampagne gegen die Apartheid in Südafrika in den 80er Jahren tat.

Obwohl Millionen von Dollar in die Hasbara-Industrie gesteckt werden, ist man sich in Israel bewusst, dass man den Kampf um die Herzen und Köpfe verliert. Nicht nur, dass Israels Status als Pariastaat in den Augen der Weltgemeinschaft zementiert wurde, es verliert auch die Unterstützung progressiver Juden. Während sie früher bereit waren, Israel im Zweifelsfall den Vorzug zu geben, weil sie glaubten, die Besatzung sei nur vorübergehend, sind sie heute nicht mehr in der Lage, die Spannung zwischen ihren fortschrittlichen liberalen Überzeugungen und der Politik des Besatzungsstaates in Einklang zu bringen. In Wahrheit bestehen diese Spannungen seit der Gründung Israels, aber jetzt, wo die Besatzung neben der Apartheid als dauerhafte Realität akzeptiert wird, kann keine noch so große Hasbara diese Kluft überbrücken.

Solche Ängste haben in Israel zu einem Umdenken in Bezug auf die Hasbara-Strategie geführt. Nach Angaben des Magazins +972 hat das israelische Kabinett kürzlich ein Projekt genehmigt, mit dem 30 Millionen Dollar in die verdeckte Finanzierung von Regierungspropaganda in den USA und anderen westlichen Ländern fließen könnten. Der Plan sieht vor, Geld indirekt an ausländische Organisationen zu überweisen, die in den Ländern, in denen sie tätig sind, israelische Propaganda verbreiten und dabei die Tatsache verbergen, dass sie von der israelischen Regierung unterstützt werden.

Die zusätzlichen Mittel werden für die Wiederbelebung einer Nichtregierungsorganisation namens “Concert” verwendet, die als Joint Venture mit dem Ministerium für strategische Angelegenheiten tätig war. Sie wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Hasbara zu privatisieren, und hatte die Aufgabe, Influencer und Organisationen zu rekrutieren, die sich in Medienkanälen, sozialen Medien und Konferenzen im In- und Ausland positiv über Israel äußern.

Die zusätzlichen Mittel werden für den Neustart einer Nichtregierungsorganisation namens “Concert” verwendet, die als Joint Venture mit dem Ministerium für strategische Angelegenheiten tätig war. Sie wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Hasbara zu privatisieren. Ihre Aufgabe war es, Einflussnehmer und Organisationen zu rekrutieren, die sich in Medienkanälen, sozialen Medien und Konferenzen im In- und Ausland positiv über Israel äußern.

Aus einem Bericht über Concert in Haaretz geht hervor, dass Diplomaten, ehemalige Militärs und Regierungsbeamte, Amos Yadlin, Dore Gold, Yaakov Amidror und andere hinter der Initiative standen. Ein Beamter des Ministeriums für strategische Angelegenheiten gab zu, dass die Initiative in der Praxis ein Weg war, um Gelder an pro-israelische Organisationen zu überweisen, die im Ausland, vor allem in den USA, tätig sind, ohne dass diese mit der Regierung in Verbindung gebracht werden.

Der Gedanke war, dass es “für sie einfacher sein würde, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, als dies bei einer von der Regierung unterstützten Initiative der Fall wäre”, so der ehemalige Direktor des Ministeriums für strategische Angelegenheiten, Ronen Manelis, bei einer Anhörung in der Knesset. “Letztendlich handelt es sich um einen Finanztransfer eines öffentlichen Versorgungsunternehmens und nicht um einen offiziellen Transfer der Regierung. Das ist die Idee.” Solche Transfers würden über Public Benefit Corporation (PBC) erfolgen, die von Regierungsvertretern kontrolliert würden.

Da die Hälfte der Finanzmittel für das Projekt von wohlhabenden Einzelpersonen und ausländischen Organisationen, vor allem in den USA, kommen sollte, brachte der Plan 2017 nur 7 Millionen Dollar ein. Wohlhabende amerikanische Geldgeber wurden abgeschreckt, da nach US-Recht Organisationen als ausländische Agenten registriert werden müssen, wenn sie Spenden von staatlichen Stellen erhalten.

Außenminister Yair Lapid, der kürzlich erklärte, Israel werde in den kommenden Monaten mit intensiven Kampagnen konfrontiert werden, um es als Apartheidstaat zu bezeichnen, und der darauf drängte, eine Kampagne zu starten, um die UNO im Vorfeld jeglicher Kritik zu diskreditieren, möchte das Projekt verlängern und es in die Lage versetzen, mindestens bis Ende 2025 weiter zu arbeiten. In einem Dokument, das den Ministern vor der Abstimmung ausgehändigt wurde, heißt es: “Die Fortsetzung des Projekts wird es dem Außenministerium und der israelischen Regierung ermöglichen, auf strategische und strukturierte Weise eine Aktionspolitik zur Bekämpfung des Phänomens der Delegitimierung des Staates Israel und zum Aufbau einer zivilen Legitimität in der Welt zu planen und umzusetzen”.

In dem Dokument heißt es weiter, dass sich die Aktivitäten in den kommenden Jahren darauf konzentrieren werden, die bestehenden operativen Fähigkeiten in diesem Bereich erheblich zu erweitern, innovative Instrumente und Aktionsbereiche zu initiieren und aufzubauen sowie die Wirksamkeit der Aktivitäten und Bemühungen pro-israelischer Organisationen und Einrichtungen in Israel und in der ganzen Welt zu verbessern.

“Das Außenministerium beabsichtigt, die Erfahrungen und Lektionen, die in der Organisation gelernt wurden, zu nutzen und anzuwenden, um das Ansehen Israels zu verbessern, indem es die israelische Gesellschaft mit anderen Gesellschaften verbindet und Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft in Israel und in der ganzen Welt fördert”, so der Sprecher des Außenministeriums, Lior Hayat.

Quellen im Ministerium werden in der Haaretz mit den Worten zitiert: “Der Auftrag der Organisation besteht darin, Projekte voranzutreiben, die die israelische Geschichte in der ganzen Welt erzählen und der Delegitimierung Israels entgegenwirken, wobei die israelische Regierung und andere private Quellen gemeinsam Mittel bereitstellen. Einige Projekte werden in den kommenden ein oder zwei Monaten anlaufen”.

Was dies in der realen Welt bedeutet, ist nicht schwer zu erraten. Die Cambridge Analytica-Affäre hat gezeigt, wie ausländische Agenten soziale Medienplattformen über Tarngruppen nutzen können, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Russland und China werden oft beschuldigt, die Hauptschuldigen der Einflussnahme zu sein, aber wird das gleiche Rampenlicht nun auch auf Israel fallen? Übersetzt mit Deepl.com

--