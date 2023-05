Israel tötet Führer des Islamischen Dschihad bei Überraschungsangriff in Gaza Von Maureen Clare Murphy

Wie lange macht sich Deutschland erneut schuldig und unterhält eine Staatsräson mit diesem faschistisch-zionisitschen Regime, dass sich ein “demokratischer jüdischer Staat” nennnt. Ein Mythos wie der der Staatsgründung! Steinemier, wo bleibt ihr “Nie Wider?” Mit Deutschland “Immer Wieder”! Evelyn Hecht-Galinski

Israeli warplanes struck multiple sites across Gaza early Tuesday, killing three Islamic Jihad military leaders along with several others, with an initial total of 12 fatalities. The Israeli military announced on Twitter that it had launched the beginning of an operation and thus a major escalation and yet another episode of terror for Gaza’s besieged population of 2.2 million Palestinians.