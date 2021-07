Kindermörder!

Bild: Muhammad Abu Sara, 11. (DCIP)

Israel tötet Kind beim Einkaufen mit seinem Vater

Von Tamara Nassar

29. Juli 2021

Ein Junge mit einem Mantel steht im Schnee

Muhammad Abu Sara, 11 Jahre. (DCIP)

Ein 11-jähriges palästinensisches Kind wurde am Mittwoch von israelischen Besatzungskräften getötet, als es im Auto seines Vaters mitfuhr.

Am Donnerstag erschossen die israelischen Streitkräfte einen weiteren palästinensischen Jugendlichen bei der Beerdigung des Kindes in dem Dorf Beit Ummar.

Am Dienstag töteten israelische Soldaten auch den Wasseringenieur des Dorfes Beita im Westjordanland.

Das Kind, Muhammad Muayyad Abu Sara, war mit seiner Familie am Ortseingang von Beit Ummar in der Nähe der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland auf dem Weg zu einer Beerdigung.

Der Vater des Jungen, Muayyad Abu Sara, saß mit Muhammad und seinen anderen Kindern, Anan (9) und Ahmad (5), im Auto, wie er den Medien mitteilte.

Sechs israelische Soldaten sollen ihn aufgefordert haben, anzuhalten und eröffneten das Feuer, als das Auto noch etwa 50 Meter entfernt war.

Die Soldaten feuerten mindestens 13 Kugeln auf das Fahrzeug ab, berichteten Zeugen gegenüber Defense for Children International Palestine.

Eine Kugel traf den Jungen in die Brust. Er wurde zur Operation ins Krankenhaus gebracht, starb aber Stunden später.

Der Vater erzählte den Medien, dass Mohammed ihn während der Fahrt daran erinnerte, dass sie vergessen hatten, in den Lebensmittelladen zu gehen.

Der Vater sagte, dass er das Auto wendete und spürte, wie Kugeln auf sie “regneten”. Er forderte seine Kinder auf, ihre Köpfe zu senken.

Sein 5-jähriger Sohn konnte sich unter dem Sitz verstecken, aber er sagte, er habe den 11-Jährigen bewusstlos auf dem Schoß seiner Schwester gefunden.

Der Vater sagte, dass alle vier in diesem Auto hätten getötet werden können.

Bilder des Fahrzeuginnenraums nach der Schießerei zeigen blutbespritzte Lebensmittel.

“Ich hatte ihn erst sechs oder sieben Jahre, nachdem ich geheiratet hatte. Sie haben ihn mir weggenommen, sie haben ihn aus meinem Herzen entführt”, sagte Muhammads Vater.

“Ich bin auch gestorben, nicht nur Muhammad.”

Der Mord ereignete sich in der Nähe eines israelischen Militärwachturms in der Nähe der Route 60, einer von israelischen Siedlern genutzten Straße, auf der bereits mehrere Palästinenser durch israelische Schüsse getötet wurden.

Palästinenser legten bei der Beerdigung am Donnerstag eine blutbespritzte Brottüte auf den Leichnam des Jungen – ein Symbol für die Alltäglichkeit des Weges, auf dem seine Familie unterwegs war, als israelische Soldaten ihn in einen Schauplatz des Grauens verwandelten.

Die Gemeinde des Dorfes kündigte für Donnerstag einen Generalstreik an, um die Ermordung des Jungen zu betrauern.

Die israelischen Streitkräfte feuerten am Donnerstag mit scharfer Munition, gummiummantelten Stahlgeschossen und Tränengas auf Palästinenser, die gegen die Ermordung des Jungen in Beit Ummar protestierten, und töteten dabei einen Menschen und verletzten mindestens 12.

Shawkat Khalid Awad, 20, wurde in den Kopf und in den Unterleib geschossen und erlag am Donnerstag seinen Verletzungen, wie die palästinensischen Gesundheitsbehörden mitteilten.

Lokale Medien verbreiteten Bilder, die ihn bei der Beerdigung von Abu Sara zeigen:

Ein beunruhigendes Video zeigt, wie Trauernde während der Beerdigung mit dem Leichnam des 11-jährigen Muhammad Abu Sara rennen und versuchen, den Angriffen der israelischen Streitkräfte zu entgehen.

Muhammad Abu Sara ist nach Angaben von Defense for Children International Palestine das 11. Kind, das in diesem Jahr im besetzten Westjordanland durch israelisches Feuer getötet wurde.

“Die israelischen Streitkräfte wenden tödliche Gewalt gegen palästinensische Kinder unter Umständen an, die auf außergerichtliche oder vorsätzliche Tötungen hinauslaufen können”, so die Menschenrechtsgruppe.

Widersprüchliche Darstellungen

In einem Versuch, die Tötung zu erklären, erklärte die israelische Armee, die Soldaten hätten Menschen auf einem Friedhof in der Nähe der Stadt graben sehen und sie beobachtet, bis sie mit ihrem Auto weggefahren seien.

Die Soldaten gingen dann zu dem Friedhof, wo sie nach Angaben der Armee einen Sack mit der Leiche eines neugeborenen Babys fanden.

Danach, so die Armee, beobachteten die Soldaten ein Fahrzeug in der Nähe und vermuteten, dass es sich um dieselben Personen handelte, die sie auf dem Friedhof gesehen haben wollen.

Die Soldaten leiteten daraufhin angeblich ein “Festnahmeverfahren” ein, bei dem sie auf die Räder des Autos schossen und Warnschüsse in die Luft abgaben.

Dies erklärt nicht, wie das Auto mit Kugeln durchlöchert wurde – ein Hinweis darauf, dass die Soldaten entweder direkt auf das Auto schießen wollten oder gefährlich inkompetent im Umgang mit ihren Waffen sind.

Es ist auch unklar, warum die Soldaten Menschen, die auf einem Friedhof graben, für so verdächtig hielten, dass sie sie festnehmen oder auf sie schießen mussten.

Die Armee erklärte, sie werde die “Behauptung, dass ein palästinensisches Kind durch den Schuss getötet wurde”, untersuchen und die Ergebnisse der Militärstaatsanwaltschaft vorlegen.

Die Selbstuntersuchungen des israelischen Militärs beschönigen routinemäßig Verbrechen gegen Palästinenser und führen fast nie zu einer Rechenschaftspflicht.

Der Vater des Neugeborenen und der Bürgermeister von Beit Ummar geben jedoch eine andere Darstellung der Ereignisse.

Bürgermeister Nasri Sabarneh erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Wafa, dass es israelische Soldaten waren, die das Grab ausgehoben haben.

“Die israelische Besatzungsarmee hat das Grab des neugeborenen Mädchens exhumiert, nachdem es von seinen Eltern auf dem Kinderfriedhof der Stadt begraben worden war”, sagte Sabarneh.

Ali Anwar Zaaqiq, der Vater des Babys, das den Namen Leen erhielt, sagte gegenüber Wafa, dass der Bürgermeister ihn nach der Beerdigung seiner Tochter angerufen habe, um ihm mitzuteilen, was die israelischen Soldaten getan hätten.

Zaaqiq sagte, er sei zum Friedhof zurückgekehrt und habe dort “Besatzungssoldaten und israelische Ärzte vorgefunden, die in der Nähe des Grabes standen, nachdem sie Leen herausgeholt, ihr Leichentuch entfernt und sie neben dem Grab abgelegt hatten”.

Wasserbauingenieur getötet

Unterdessen wurde am Dienstag ein palästinensischer Mann von israelischen Besatzungstruppen erschossen.

Shadi Omar Lutfi Salim, 41, war Wasserbauingenieur in dem Dorf Beita nahe der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland.

Der stellvertretende Bürgermeister von Beita, Musa Hamayel, sagte den Medien, Salim sei auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen, als er getötet wurde.

Salim war der Wasseringenieur des Dorfes. “Er wurde kaltblütig ermordet”, sagte Hamayel und versicherte, dass es in dieser Nacht keine Proteste in der Gegend gegeben habe.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz behauptete die israelische Armee, Salim sei “mit einem Gegenstand in der Hand, der später als Eisenstange identifiziert wurde, schnell auf die Soldaten zugegangen”.

“Zeugen sagten aus, sie hätten Salim in der Nacht des Vorfalls mit einem Schraubenschlüssel aus seinem Auto in Richtung des Haupthahns gehen sehen und kurz darauf Schüsse gehört”, so die Zeitung weiter.

In den letzten Monaten haben sich Palästinenser gegen einen neuen israelischen Kolonialaußenposten gewehrt, der auf dem Land der Dörfer Qabalan, Yatma und Beita in der Umgebung von Nablus errichtet wurde. Der Außenposten war zuvor geräumt worden, aber die Siedler sind dorthin zurückgekehrt.

Razzia bei Menschenrechtsgruppe

Israelische Besatzungstruppen haben am frühen Donnerstagmorgen das Büro der Organisation Defense for Children International Palestine in al-Bireh am Rande der Stadt Ramallah im Westjordanland gestürmt.

Das Militär beschlagnahmte Computer und Akten zu palästinensischen Kinderhäftlingen, an deren Fällen DCIP arbeitet.

Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen mindestens ein Dutzend israelische Soldaten in den Büros der Menschenrechtsgruppe.

Die Vor-Ort-Untersuchungen und die ausführliche Berichterstattung von DCIP sind unerlässlich, um israelische Verbrechen gegen palästinensische Kinder zu dokumentieren, einschließlich Verletzungen, Tötungen und Inhaftierungen.

Israelische Streitkräfte stürmten am frühen Donnerstag auch das Bisan-Zentrum für Forschung und Entwicklung in Ramallah, verwüsteten Büros und schlugen Türen ein.

Die israelischen Streitkräfte beschlagnahmten Computer und durchwühlten Akten, sagte der palästinensische Forscher Ubai al-Aboudi, der das Bisan leitet, gegenüber einer lokalen Medienorganisation.

Al-Aboudi wurde bereits früher von Israel inhaftiert.

“Dieser direkte Angriff auf ein akademisches und Forschungsinstitut durch die Besatzungstruppen ist ein gefährlicher Verstoß gegen die akademischen Freiheiten”, erklärte das Bisan-Zentrum. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

