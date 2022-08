Wäre diese Bomardierungen in der Ukraine und von Russland….

https://www.middleeasteye.net/news/gaza-israel-launches-air-strikes

Bild: Ein Verwandter tröstet eine verletzte Palästinenserin in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff, am 5. August 2022 (AFP)



Israel tötet mindestens acht Palästinenser bei neuem Bombenangriff im Gazastreifen

Anführer des Islamischen Dschihad bei dem Angriff ermordet, bei dem auch ein fünfjähriges Mädchen getötet und mehr als 40 Zivilisten verwundet wurden

Von MEE-Mitarbeitern

5. August 2022

Die israelische Armee hat bei den jüngsten Bombardierungen des Gazastreifens am Freitag mindestens acht Palästinenser getötet, darunter ein fünfjähriges Kind und einen hochrangigen Militärführer.

Taiseer al-Jabari, der Anführer der nördlichen Division des Islamischen Dschihad, wurde bei Luftangriffen, die mehrere Orte im Gazastreifen trafen, getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 44 Menschen verwundet.

Die Angriffe betrafen drei verschiedene Gebiete: Khan Yunis im Süden des Streifens, Shujaiya im Norden und ein Wohngebäude im Zentrum des Gazastreifens.

Die Armee erklärte, sie habe es bei der Operation “Breaking Dawn” auf den Islamischen Dschihad abgesehen.

gaza-israel-attack-2022

Ein palästinensischer Feuerwehrmann bekämpft einen Brand nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt, am 5. August 2022 (AFP)

Die Hamas, de facto Herrscher des Gazastreifens, und der Islamische Dschihad, die zweitgrößte bewaffnete Gruppe im Gazastreifen, haben eine harte Antwort auf die israelische Aggression angekündigt.

Ziad al-Nakhalah, Chef des Islamischen Dschihad, sagte, dass es in dieser Runde der Kämpfe keine Grenzen gebe und dass Tel Aviv ins Visier genommen werde.

Fawzi Barhoum, der Sprecher der Hamas, sagte, die Widerstandsgruppen im Gazastreifen seien vereint und bereit, mit “voller Kraft” zu antworten.

Verhaftung des Führers des Islamischen Dschihad

Der Angriff erfolgte nach tagelangen Abriegelungsmaßnahmen, die die israelischen Behörden gegen Bewohner des Gazastreifens verhängt hatten, sowie nach der Stationierung von Truppen in diesem Gebiet. Zu den Maßnahmen gehörten Straßensperren und die Einstellung des Zugverkehrs in der Nähe des Gazastreifens.

Die israelische Armee begründete dies mit der Angst vor Vergeltungsangriffen des Islamischen Dschihad im Gazastreifen, nachdem ein ranghoher Anführer der Gruppe, Bassam al-Saadi, in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland festgenommen worden war.

Bei der Razzia in der Stadt kam auch der 17-jährige Palästinenser Dirar al-Kafrayni ums Leben, der von israelischen Streitkräften erschossen wurde.

Saadis Schwiegersohn, Ashraf al-Jada, wurde bei der Razzia ebenfalls verhaftet. Saadis Frau wurde bei der Verhaftung verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufnahmen der Sicherheitskamera von Saadis Verhaftung zeigen, wie israelische Soldaten den 62-Jährigen über den Boden schleifen. Außerdem soll er von einem israelischen Armeehund verletzt worden sein.

Als sich die Nachricht von dem tödlichen Überfall verbreitete, versammelten sich im Flüchtlingslager Dschenin und in der nahe gelegenen Stadt Nablus Menschen, die ihre Solidarität mit dem hoch angesehenen Mann bekundeten. Der Islamische Dschihad, der als zweitstärkste bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppe nach der Hamas gilt, erklärte, er habe seine Kämpfer überall in Alarmbereitschaft versetzt.

Israel hält seit 2007 eine lähmende Blockade des Gazastreifens aufrecht, die nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen einer kollektiven Bestrafung der zwei Millionen Einwohner der Enklave gleichkommt. Israel verhindert die Einfuhr von Materialien und Ausrüstungen in den Gazastreifen und hat strenge Ausfuhrbeschränkungen verhängt, was zu einem Zustand der “Lähmung” in mehreren Wirtschaftssektoren des Gazastreifens geführt hat.

Auch Ägypten hält die Belagerung aufrecht und kontrolliert den Verkehr in und aus dem Gazastreifen an seiner Grenze.

Bei einem israelischen Militärangriff auf den Gazastreifen im Mai letzten Jahres wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 260 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet und mindestens 72.000 Menschen vertrieben.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte in einem Bericht, dass die israelischen Luftangriffe 2021 auf Gebiete gerichtet waren, in deren Nähe sich keine offensichtlichen militärischen Ziele befanden, was einem Kriegsverbrechen gleichkommt. Übersetzt mit Deepl.com

Selbst jetzt, nach acht Jahren, ist jeder Moment des Massakers noch in meinem Gedächtnis verankert, als wäre es gestern gewesen. Ich kann den Anblick der verwesten Leichen meines Vaters und Ahmeds nicht vergessen. Ich kann es nicht vergessen”, sagte er.

https://www.middleeasteye.net/news/gaza-israel-palestinians-still-haunted-memories-2014-shujaiya-massacre

Eine durch israelischen Beschuss verwundete Palästinenserin liegt auf einem Bett in einem Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, 29. Juli 2014. (Reuters)

Drei Familien sprechen mit MEE über das anhaltende Trauma der israelischen Angriffe auf das dicht besiedelte Viertel während des Angriffs 2014

Gaza: Palästinenser werden noch immer von den Erinnerungen an das “Massaker” von Shujaiya 2014 verfolgt

Von Ahmed Al-Sammak

in Gaza-Stadt, besetztes Palästina

Veröffentlicht am: 23. Juli 2022

Mohammed al-Silk kann sich genau an den Moment erinnern, in dem sein Leben zu bröckeln begann. Es war der 30. Juli 2014. Es war der dritte Tag des Eid al-Fitr und mitten in einem israelischen Angriff auf den Gazastreifen, der Anfang des Monats begonnen hatte.

Der 47-jährige Palästinenser verrichtete die Waschung für das al-Asr-Gebet. Seine Frau bereitete gerade das Mittagessen zu.

Vom Dach ihres siebenstöckigen Hauses in Shujaiya im Nordosten des Gazastreifens, wo die drei Kinder des Paares mit ihren vier Nichten und Neffen auf Schaukeln spielten, ertönte Gelächter. Die Kinder waren alle zwischen zwei und neun Jahre alt.

In der Nähe fütterte ihr Großvater, Abd Al-Karim, 69, seine Hühner und Enten, während er ein Auge auf seine Enkelkinder hatte.

“Es herrschte eine vierstündige Waffenruhe, und die Kinder gingen zum Spielen hinaus, um sich von dem Druck zu erholen, unter dem sie wegen des [israelischen] Angriffs standen”, so Silk gegenüber Middle East Eye.

Meine Frau und ich rannten die Treppe zum Dach hinauf… Ich fand die Leichen meiner drei Kinder. Mein Vater und meine vier Neffen und Nichten waren ebenfalls tot. Drei von ihnen waren kopflos.

– Mohammed al-Silk

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass das israelische Militär kurz nach Ausrufung der “humanitären Waffenruhe” diese durchbrach.

Plötzlich hörte er das Geräusch von Luftangriffen, die so nah waren, dass sein ganzes Haus bebte. Dann hörte er Menschen schreien, dass das Haus von Silk bombardiert worden sei.

Sofort rannten “meine Frau und ich die Treppe zum Dach hinauf… [und] ich fand die Leichen meiner drei Kinder. Auch mein Vater und meine vier Neffen und Nichten waren tot. Drei von ihnen waren kopflos.”

Silk erstarrte beim Anblick dieser Gräueltat.

“Meine Frau schrie: ‘Meine Kinder, meine Kinder…’ und dann warf sie sich auf den Körper von Omiya, meiner einzigen Tochter.

“Der Körper von Abd al-Halim, meinem älteren Sohn, war noch unversehrt. Also eilte ich zu ihm, um nachzusehen, ob er noch lebte. In dem Moment, als ich seinen Kopf vom Boden hob, fiel mir sein Gehirn aus den Händen”, sagte er.

“Ich trug ihn zu einem Krankenwagen, der vor unserem Haus geparkt war. Sobald der Sanitäter und ich Abd al-Halim in das Fahrzeug gelegt hatten, prasselten weitere Granaten auf uns nieder.

Die Zivilisten

Der Angriff, der den Palästinensern als “Massaker” auf dem Volksmarkt von Shujaiya bekannt ist, forderte 17 Menschenleben, darunter sieben Kinder, einen Journalisten, zwei Sanitäter und einen Mitarbeiter des Zivilschutzes.

Er war Teil der gezielten israelischen Angriffe auf das sechs Quadratkilometer große Viertel, in dem 92 000 Menschen leben, die am 19. Juli begannen. Die israelische Armee behauptete, das Gebiet sei zu einer der Hauptquellen für palästinensischen Raketenbeschuss während des Konflikts geworden, der 11 Tage zuvor begonnen hatte.

Allein am 19. Juli tötete Israel rund 75 Zivilisten in Shujaiya, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Umfangreiche Angriffe und schwere Kämpfe hielten 10 Tage lang an.

Augenzeugen berichteten, dass die israelischen Luftangriffe auf den Markt von Shujaiya auf diejenigen abzielten, die den Verwundeten zu Hilfe eilten. Silk war eines der 200 Opfer, die bei dem Angriff verletzt wurden.

Mohammed Al-Silk posiert vor Fotos seiner Kinder, seines Vaters und seiner Neffen, die während der israelischen Luftangriffe auf Gaza 2014 auf dem Dach seines Hauses getötet wurden (MEE/Ahmed Al-Sammak)

Mohammed al-Silk vor einem Foto seiner Kinder, seines Vaters und seiner Neffen, die während der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen 2014 auf dem Dach seines Hauses getötet wurden (MEE/Ahmed Al-Sammak)

Er fiel kurz in Ohnmacht, nachdem er von Schrapnellen in mehreren Körperteilen getroffen worden war, darunter Niere, Leber, Bauchspeicheldrüse und Brustkorb. Er wurde in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Bein amputiert wurde.

Nach acht Tagen und vier Operationen wachte Silk aus dem Koma auf.

“Als ich meine Augen öffnete, bat ich die Ärzte, mich zu den Gräbern meiner Kinder gehen zu lassen, und dann brach ich in Tränen aus”, sagte der trauernde Vater. Aber er lag zu diesem Zeitpunkt auf der Intensivstation und durfte nicht einmal seine Frau sehen.

Silk wurde am 20. August von der Intensivstation verlegt und am 13. September aus dem Krankenhaus entlassen, als er in sein Haus zurückkehrte und mit den Folgen der Bombardierung konfrontiert wurde.

“Einer der schwersten Momente, den ich nie vergessen werde, war, als ich mich zum ersten Mal [nach der Entlassung aus dem Krankenhaus] mit meiner Mutter traf. Ich überlegte, ob ich ihr zuerst mein Beileid für meine Kinder oder für meinen Vater oder für meine Neffen und Nichten aussprechen sollte”, sagte er.

“Nach einigen Tagen ging ich mit meinem Bruder auf den Friedhof. Ich glaubte, meinen zweijährigen Sohn Abd al-Aziz zu hören, der mich rief: ‘Baba, ich lebe. Komm herein und hol mich aus dem Grab.’

“Ich habe das meinem Bruder erzählt; er hat mich umarmt und mir gesagt, dass mein Sohn mehr als 50 Tage zuvor beerdigt worden war.”

5 Gründe, warum 2014 ein Wendepunkt in Palästina war

Silk und seine Frau beschlossen, aus ihrem zerbombten Haus im Osten des Gazastreifens auszuziehen und bei seiner Mutter und seinen drei Schwestern zu leben, ebenfalls in Shujaiya.

“Ich kann nicht in meinem Haus ohne meine Kinder leben. Ich kann es mir nicht einmal vorstellen, ohne ihr Treiben zu leben”, sagte er.

Silk und seine Frau können keine Kinder mehr bekommen, da einer seiner Hoden aufgrund von Verletzungen entfernt wurde und die Kosten für eine IVF-Behandlung von über 2.500 Dollar für sie unerschwinglich sind.

Im Jahr 2021 wurde bei einem weiteren israelischen Angriff auf den Gazastreifen das Kuhail-Gebäude, in dem Mohammed arbeitete, zerstört. Das sechsstöckige Gebäude beherbergte Büros und Lernzentren, von denen einige mit der nahe gelegenen Islamischen Universität von Gaza verbunden waren.

Nachdem ihm seine Lebensgrundlage genommen wurde, schlägt sich der Amputierte nun als Uber-Fahrer durch.

“Sie töteten meine Kinder, bombardierten meine Bibliothek, die meine einzige Einnahmequelle war, und nahmen mir die Möglichkeit, neue Kinder zu bekommen. Das ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe. Mehr Leid kann ich nicht ertragen. Alhamdulillah [Lob sei Gott] für alles.”

Die Sanitäter

Israels Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 dauerte vom 8. Juli bis zum 26. August und tötete 2.251 Palästinenser, darunter 1.462 Zivilisten. In Israel wurden 67 Soldaten und sechs Zivilisten getötet.

Neben der Zerstörung von 18.000 Häusern und Hunderten von dauerhaft behinderten Zivilisten erlitt auch die medizinische Infrastruktur des Gazastreifens schwere Verluste: 73 Krankenhäuser und Krankenwagen wurden beschädigt, und eine Reihe von medizinischem Personal wurde getötet.

Als das Haus der Familie Silk bombardiert wurde, war der Sanitäter Ibrahim Abu al-Kas nur wenige Minuten nach seinem Kollegen Abd al-Razak al-Beltagy am Tatort.

“Als ich das Gebäude betrat, fingen die Bomben an, auf uns herabzuregnen. Ich versteckte mich mit einem 17-Jährigen unter der Treppe, sprach Gebete und wartete auf mein Ende.

“Dann sah ich, wie al-Beltagy und die beiden Krankenwagen direkt vor meinen Augen beschossen wurden”, sagte der 45-jährige Vater von sieben Kindern.

Der Verlust von Beltagy war für Kas eine unerträgliche Realität, mit der er sich nicht abfinden konnte.

“Er war nicht nur mein Kollege, er war mein Bruder und Vater. Wir haben fast alle unsere Schichten zusammen gemacht, und ich habe ihn auf einen Schlag verloren. Ich konnte nicht einmal an seiner Beerdigung teilnehmen, weil unsere Arbeit so anstrengend war”, sagte Kas.

Der Sanitäter Ibrahim Abu al-Kas verlor seinen engsten Kollegen während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen 2014 im Dienst. (MEE/Ahmed Al-Sammak)

Ibrahim Abu al-Kas, ein Sanitäter, verlor während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen 2014 seinen engsten Kollegen im Dienst (MEE/Ahmed Al-Sammak)

Trotz Hunderter von Hilferufen aus dem bombardierten Viertel hatte das Rote Kreuz Kas mitgeteilt, dass Israel medizinisches Personal nicht in das Gebiet lassen würde, um den Verwundeten zu helfen.

“Um 9 Uhr morgens, nachdem wir fast vier Stunden lang auf grünes Licht gewartet hatten, das Israel uns nicht gab, beschlossen wir schließlich, mit zwei Krankenwagen in das Gebiet zu fahren.

Er erinnert sich an den Blutgeruch in der Luft, an schwer beschädigte Häuser und an die Straße, die absichtlich gesperrt wurde, um Krankenwagen am Durchkommen zu hindern.

“Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis weitere Krankenwagen eintrafen, und wir begannen, die Toten und Verletzten zu transportieren.

Inmitten des Chaos und der Hilferufe, auch von seinen eigenen Angehörigen, versuchte Kas, sich an sein Arbeitsprotokoll zu halten und Frauen und Kinder zuerst zu retten.

Dann sah er die toten Körper seines Kollegen Foad Jaber und des Journalisten Khalid Hamad auf der Straße liegen. Hamad hatte neben Jaber gefilmt, der gerade Menschen rettete.

Kas sagte gegenüber MEE, dass es ihm zwar gelungen sei, sein Leben trotz der Erinnerungen an den Angriff weiterzuführen, er sich aber immer an den Moment erinnern werde, als er sich unter der Treppe von Silks Haus versteckte und darauf wartete, dass sein Leben zu Ende ging.

Der pensionierte Polizeibeamte

Zwischen dem 23. und 25. Juli griff die israelische Armee inmitten der Bombardierung von Shujaiya die Stadt Khuzaa östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen nahe der Grenze zu Israel an.

Einigen der 10.000 Einwohner der Stadt gelang die Flucht, aber andere, wie die Familie Kodeih, saßen fest und mussten sich verstecken.

Wissam Kodeih, ein 44-jähriger pensionierter Polizeibeamter, und seine drei Brüder suchten zusammen mit 13 anderen Männern Schutz im Haus ihres Nachbarn.

Im Haus gegenüber versteckten sich seine 59-jährige Mutter Rasmia und sein 67-jähriger Vater Salem mit fast 50 anderen Frauen und Kindern.

Es war Ramadan, und am 24. Juli, während Kodeih das Suhoor-Essen vor dem Morgengrauen einnahm, brachte sein 18-jähriger Bruder Ahmed seiner Mutter im anderen Haus etwas zu essen.

Plötzlich schlugen Bomben in der Nachbarschaft ein und trafen auch die beiden Häuser, in denen die Familie Kodeih Zuflucht gesucht hatte.

Rasmia und Wissam Kodeih, Mutter und Sohn, posieren mit einem Foto ihrer Angehörigen, die bei den israelischen Angriffen auf Gaza 2014 getötet wurden (MEE/Ahmed_Al-Sammak)

Kodeih sagte, die israelische Armee habe das Haus, in dem er sich befand, kurz nach dem Bombardement mit Bulldozern umstellt. Dann wurden ihm die Augen verbunden und die Hände gefesselt, und er wurde von seinen Brüdern und den anderen Bewohnern des Hauses getrennt.

“Ich sagte den Soldaten, ich wolle meine Mutter und meinen Vater sehen, sonst würde ich mich keinen Schritt mehr bewegen. Sie weigerten sich; einer von ihnen schlug mich mit seinem Gewehrkolben und zog mich gewaltsam zu einem nahe gelegenen Haus, in dem sich fast 200 israelische Soldaten versammelt hatten.”

Die Soldaten zwangen Kodeih, der am Kopf und an der Schulter blutete, einen Tag lang in der Nähe der Eingangstür des Hauses zu sitzen, hinter ihren Militärhunden.

“Einer der Hunde versuchte, sich mir zu nähern. Also starrte ich ihm in die Augen, um ihn zu verscheuchen. Aber ein Soldat … sah mich und schlug mir mit seinen Militärstiefeln auf den Kopf”, sagte er.

Als die Nacht hereinbrach, trieb die Armee ihn und seine Nachbarn zusammen und brachte sie in ein Gebiet in der Nähe des Grenzübergangs Beit Hanoun zwischen Israel und Gaza.

“Es waren Hunderte von Männern, einige von ihnen waren verletzt. Wir saßen im Gras, unsere Augen waren verbunden, und unsere Hände waren gefesselt”, sagte er.

“Wir wurden gezwungen, unsere Köpfe auf die Knie zu senken. Jeder, der versuchte, seine Augenbinde zu lösen, wurde verprügelt. Obwohl ich blutete, bot man mir nicht einmal ein Taschentuch an, geschweige denn einen Verband.”

Es waren Hunderte von Männern, einige von ihnen verletzt, wir saßen im Gras, unsere Augen waren verbunden, und unsere Hände waren gefesselt.

– Wissam Kodeih, Einwohner von Gaza

Kodeih gelang es, einen Blick auf seine Brüder zu erhaschen, als er auf die Toilette ging.

Es folgte ein viertägiges Verhör, in dem er über seine Familie, Hamas-Tunnel und Raketenabschussrampen befragt wurde.

“Wir waren im Ramadan. Die Soldaten gaben uns ein Brot und einen Becher Wasser zum Fastenbrechen. Wenn wir auf die Toilette gingen, gaben sie uns nicht einmal Toilettenpapier.”

Während dieser Zeit machte sich Kodeih Sorgen um seine Familie, vor allem um seine Frau, die nicht wusste, ob er noch lebte oder schon tot war und wie lange seine Verhaftung dauern würde.

“Am 29. Juli erlaubten sie Dutzenden von uns zu gehen und sagten uns, welche Straße wir nehmen sollten”, so Kodeih.

Nach einer Stunde Fußmarsch traf die Gruppe auf das Rote Kreuz, und ein Krankenwagen brachte Kodeih und seine beiden Brüder ins Al-Quds-Krankenhaus in Gaza, wo ihre Verletzungen behandelt wurden.

Im Krankenhaus traf Kodeih einen Verwandten und erfuhr, dass sein Vater bei dem Angriff getötet worden war. Er weigerte sich zu glauben, dass dies wahr sei, bis er nach Hause ging und seine Mutter sah.

Auf das Haus, in dem sich seine Mutter, sein Vater, seine behinderte Schwester und 50 Frauen und Kinder versteckt hielten, waren Drohnenraketen abgefeuert worden. Eine der Raketen hatte seinen Vater direkt getroffen.

Rasmia sagte: “Das Gesicht meines Mannes war völlig verbrannt, und dann wurde er ohnmächtig. Die Granatsplitter trafen meinen Kopf und meine behinderte Tochter, töteten drei und verletzten fünf Frauen und Kinder”.

Sie selbst wachte vier Tage später im Krankenhaus auf, konnte ihren Mann aber nicht mehr finden. Nachdem sie mit einem ihrer Nachbarn gesprochen hatte, erfuhr sie, dass Salem und möglicherweise auch ihre Tochter vor der Al-Tawhid-Moschee, etwa 800 Meter von ihrem Haus entfernt, “auf einen Wagen verfrachtet” worden sein könnten.

Was Rasmia zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass die Moschee später bombardiert wurde. Die Verletzten auf dem Wagen, darunter auch Salem, wurden unter den Trümmern begraben und blieben dort fast eine Woche lang liegen.

Ein palästinensisches Mädchen trägt am 26. Juli 2014 ihre Habseligkeiten aus dem zerstörten Haus ihrer Familie im Stadtteil Shejaia. (Reuters)

Am 1. August kehrten Rasmia und ihre Söhne in ihr Haus zurück, um nach Salem und dem 18-jährigen Ahmed zu suchen. Sie wurden von Einheimischen zur Moschee geführt und begannen, unter den Trümmern zu suchen.

“Bald fanden wir die Überreste des Wagens. Nachdem wir 30 Minuten lang mit den Händen gegraben hatten, fanden wir die verwesten Leichen meines Vaters und meines 80-jährigen Verwandten”, sagte Kodeih.

Da es keine Spur von Ahmed gab, ging Kodeih nach Hause, um weiter nach seinem jüngeren Bruder zu suchen. Der Gestank von verwesten Leichen und Schießpulver erfüllte sein Viertel, in dem fast alle Häuser zerstört waren.

“Als ich unser Haus erreichte, fand ich eine verweste Leiche, dann erkannte ich Ahmeds Unterhose. Das war die schockierendste Szene, die ich je erlebt habe”, sagte der ehemalige Polizist.

Bei dem Angriff auf Khuzaa wurden neunzig Menschen getötet und 1.450 Häuser völlig zerstört oder beschädigt.

Fast zwei Jahre lang nach den israelischen Angriffen litt Kodeih fast täglich unter Albträumen.

“Selbst jetzt, nach acht Jahren, ist jeder Moment des Massakers noch in meinem Gedächtnis verankert, als wäre es gestern gewesen. Ich kann den Anblick der verwesten Leichen meines Vaters und Ahmeds nicht vergessen. Ich kann es nicht vergessen”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

