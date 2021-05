Eine “besondere” Art der Euthanasie!

Bild: Muhannad Tawfiq Abdelhadi pictured with his younger cousins in an undated photo (Supplied)

Israel tötet ungestraft Palästinenser mit Geisteserkrankungen. Mein Schwieger-Cousin war einer von ihnen



Von Hebh Jamal

30. Mai 2021

Am 30. Mai wird es ein Jahr her sein, dass israelische Grenzpolizisten Iyad al-Halak, einen autistischen Palästinenser, getötet haben. Die israelische Polizei behauptete, Halak habe einen “Gegenstand bei sich gehabt, der wie eine Pistole aussah” und sei weggelaufen, als er aufgefordert wurde, stehen zu bleiben. Halak war unbewaffnet.

Halak besuchte und arbeitete in einer Behinderteneinrichtung in der Jerusalemer Altstadt, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der er erschossen wurde. Die israelische Polizei begann ihn zu verfolgen, nachdem sie ihn als Terroristen verdächtigte, “weil er Handschuhe trug”. Während Halak versuchte, sich hinter einem Müllcontainer zu verstecken, weil er um sein Leben fürchtete, schoss die israelische Polizei auf ihn und tötete ihn.

Die Tötung von Palästinensern mit psychischen Erkrankungen ist für den Staat Israel nicht ungewöhnlich. Nach dem jüngsten 11-tägigen israelischen Angriff auf den Gazastreifen – bei dem mindestens 248 Palästinenser, darunter 66 Kinder und 39 Frauen, getötet und Hunderte weitere verletzt wurden – haben die Palästinenser bei der Suche nach den Vermissten den Atem angehalten.

Niemand konnte seine Familie benachrichtigen, und seine Leiche lag mehr als eine Woche lang da – alles, weil er keinen Zugang zu seinen Medikamenten hatte und weil Israel jeden Palästinenser als “Terrorgefahr” einstuft

Eines der Opfer, Muhannad Tawfiq Abdelhadi, war der erste Cousin meines Mannes. Er wurde tot auf einem offenen Gelände östlich von Gaza-Stadt, nahe dem Grenzzaun, gefunden. Muhannad wurde nicht durch einen Luftangriff oder den Einschlag einer Bombe getötet; er wurde von israelischen Soldaten kaltblütig erschossen.

Muhannad lebte mit verschiedenen Krankheiten, darunter Schizophrenie und Depressionen. Wenn er Medikamente nahm, war er wach und verfügbar für seine Familie und seinen einzigen Sohn. Ohne seine Medikamente war Muhannad jedoch oft verwirrt und dafür bekannt, durch seine Nachbarschaft in Khan Younis zu irren – obwohl seine Familie ihn letztendlich immer fand.

Als Augenzeugen sahen, wie Muhannad, ein junger Mann, in Richtung der Demarkationslinie lief und von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde, war es zu gefährlich, seine Leiche zu bergen. Niemand konnte seine Familie alarmieren, und seine Leiche lag mehr als eine Woche lang da – alles, weil er keinen Zugang zu seinen Medikamenten hatte und weil Israel jeden Palästinenser als “Terrorgefahr” einstuft.

Eine schöne Seele

Muhannad entwickelte sein Leiden später im Leben, als er in Deutschland Ingenieurwesen studierte. Obwohl er eine glänzende Zukunft hatte, zwangen ihn die soziale Isolation und die Probleme eines Einwanderers dazu, in seine Heimat in Gaza zurückzukehren.

Mein Mann, Abdallah Abdelhadi, erinnert sich, dass Muhannad “der netteste ältere Cousin war, den man haben kann, und doch tötete Israel eine wunderbare Seele, die mit ihren psychischen Krankheiten kämpfte und versuchte, seine Familie und seinen dreijährigen Sohn zu unterstützen”. Abdallah fügte hinzu: “Er würde niemanden verletzen. Nur, warum? Was hat er getan, dass sie ihn sehen und ihn so töten?”

Das wahllose Töten von Palästinensern, insbesondere im Gazastreifen, verschont nicht einmal traumatisierte Kinder. Elf der in diesem Monat in Gaza getöteten Kinder erhielten eine Trauma-Beratung, die ihnen helfen soll, mit dem Leben im ständigen Kriegszustand umzugehen. Mehr als zwei Drittel der Kinder in Gaza leiden unter psychischen Problemen, da die Krise der psychischen Gesundheit in der belagerten Enklave weiter zunimmt.

In einem Beispiel ging der 22-jährige Fathi Harb 2018 zu einer Demonstration des Großen Marsches der Rückkehr und rechnete damit, dass israelische Scharfschützen ihn wahllos erschießen würden. Er wollte als Soldat Selbstmord begehen. Als das nicht klappte, zündete er sich auf einer belebten Straße in Gaza-Stadt an.

Die Bedingungen der militärischen Belagerung des Gazastreifens und die israelischen Angriffe, die alle paar Jahre stattfinden, haben die Krise der psychischen Gesundheit in dem Gebiet verschärft. Das Gaza Community Mental Health Programme berichtet von einer wachsenden Zahl von Fällen von Angstzuständen, Depressionen und Selbstmord.

Vom Fehlverhalten freigesprochen

Außerhalb des Gazastreifens tötete die israelische Polizei im Februar dieses Jahres Munir Anabtawi, einen palästinensischen Mann mit einer psychischen Erkrankung in Haifa. Anabtawi hatte Berichten zufolge einen psychotischen Anfall nach einem Streit mit seiner Mutter, die versuchte, einen Krankenwagen zu rufen, aber versehentlich die Polizei anrief, deren Ankunft zum Tod ihres Sohnes führte. Der Polizeibeamte sagte, er habe “aus echter Sorge um sein Leben” gehandelt.

Was die Palästinenser erleben, geht über das Etikett PTSD hinaus

“Warum fünf Kugeln? Fine, give him one. Er ist am Boden. Aber eine, und noch eine, und noch eine und noch eine. Sie haben ihn neutralisiert”, sagte der Bruder des Opfers im März gegenüber Channel 12 und beschuldigte die Polizei, Anabtawi “ermordet” zu haben. Der beteiligte Polizist wurde Anfang des Monats vom israelischen Justizministerium vom Fehlverhalten freigesprochen.

