“Deutsche Werte”, Staatsräson für einen mörderischen jüdischen Besatzungsstaat, jenseits des Völkerrechts.

Israel kills four in Jenin raid Israeli forces killed four Palestinian fighters in the northern West Bank city of Jenin on Wednesday. Israeli occupation forces raided the city at around 8:45 am, according to the Palestinian Center for Human Rights. Israeli special forces surrounded a home in Jenin refugee camp, opening fire and launching projectiles towards it, according to the rights group.

Israel tötet vier Menschen bei Razzia in Dschenin

Von Maureen Clare Murphy

28. September 2022

Palästinenser konfrontieren israelische Besatzungstruppen nach einem tödlichen Überfall in Dschenin am 28. September. Nasser Ishtayeh SOPA Images

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch vier palästinensische Kämpfer in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland getötet.

Nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte stürmten die israelischen Besatzungstruppen die Stadt gegen 8:45 Uhr.

Israelische Spezialeinheiten umstellten ein Haus im Flüchtlingslager Jenin, eröffneten das Feuer und feuerten Geschosse auf das Haus ab, so die Menschenrechtsorganisation. Die Bewohner des Lagers stellten sich den stürmenden Soldaten vor dem Haus und auf der anderen Seite des Lagers entgegen.

Die Besatzungstruppen versuchten Berichten zufolge, Abdelrahman Khazem und Muhammad Alawneh festzunehmen.

Die israelische Polizei behauptet, die beiden hätten in den letzten Monaten Schießereien verübt, darunter auch eine, die sich gegen Baumaschinen richtete, die vom Militär in der Nähe der israelischen Mauer im Westjordanland eingesetzt wurden.

Abdelrahman Khazem ist der Bruder von Raed Fathi Khazem, der bei einem Feuergefecht mit israelischen Streitkräften getötet wurde, nachdem er im April in der belebten Dizengoff-Straße in Tel Aviv drei Israelis erschossen und tödlich verletzt hatte.

Das israelische Militär veröffentlichte ein von einer Überwachungsdrohne aufgenommenes Video, das eine Explosion in dem umzingelten Haus am Mittwoch zeigt, und behauptete, die gesuchten Männer hätten Sprengstoff gezündet:

תיעוד של רוכב שמיים בו רואים פיצוץ מטענים שהופעלו הבוקר על ידי המבוקשים כנגד כוחות הביטחון בג’נין.

בפעילות כוחות הביטחון הבוקר למעצר המבוקשים במחנה הפליטים ג’נין, המבוקשים הפעילו בביתם מטענים כנגד כוחות הביטחון וירו לעברם>> pic.twitter.com/WgCxdK88B1

– צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2022

Ein von palästinensischen Nachrichtenagenturen verbreitetes Video zeigt eine Rauchwolke, die nach einer Explosion am Ort des belagerten Hauses in Jenin aufsteigt:

عاجل| تغطية صحفية: “انفجار في أحد المنازل خلال محاصرة قوات الاحتلال له في جنين” pic.twitter.com/zG7iWNZzo2

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 28, 2022

Die Tel Aviver Zeitung Haaretz berichtete unter Berufung auf das Militär, dass die Soldaten nicht nur auf zwei Personen in dem Haus geschossen hätten, sondern auch eine Panzerabwehrrakete auf das Haus abgefeuert hätten, wodurch ein Feuer entstanden sei.

Die Zeitung entfernte dies später ohne Erklärung aus ihrem Bericht.

Die Tatsache, dass Israel eine Rakete auf das Haus abfeuerte, lässt vermuten, dass es sich bei dem israelischen Angriff um eine Anwendung des so genannten “Schnellkochtopfverfahrens” handelte, einer Form der außergerichtlichen Hinrichtung.

Bei diesem Verfahren beschießen die Besatzungstruppen das Haus mit immer stärkeren Waffen, um die Bewohner zur Aufgabe zu zwingen. Wenn sie sich weigern, zerstören die Besatzungstruppen das Haus und töten alle Personen darin.

Die Leichen von Abdelrahman Khazem und Muhammad Alawneh wurden aus dem Haus geborgen, nachdem die israelischen Streitkräfte es geräumt hatten. Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte erklärte, die beiden seien “direkt im Oberkörper verwundet” worden.

Zwei weitere Palästinenser wurden bei den Zusammenstößen während der Razzia in Dschenin – einem Gebiet im Westjordanland, das nominell von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert wird – erschossen und getötet.



Ahmad Nazmi Alawneh, 25, Berichten zufolge ein Sicherheitsbeamter der Palästinensischen Autonomiebehörde, wurde durch einen Kopfschuss verletzt, so die Menschenrechtsgruppe. Mahmoud Abu Nasah, ebenfalls 25, wurde “am Oberkörper verletzt”, so das PCHR weiter.

Das Video zeigt den Moment, in dem Ahmad Alawneh in den Kopf geschossen wurde, während er offenbar mit einer Waffe zielt.

Abu Nasah war Berichten zufolge Mitglied des Islamischen Dschihad, einer palästinensischen Widerstandsgruppe, und die drei anderen getöteten Männer gehörten der al-Aqsa-Märtyrerbrigade an, einer bewaffneten Gruppe, die mit der Fatah-Partei von Palästinenserführer Mahmoud Abbas verbunden ist.

Die Fatah rief nach dem tödlichen Überfall in Jenin zu einem “Tag des Zorns” im Westjordanland auf, der einen Generalstreik und einen Marsch auf israelische Militärkontrollpunkte in dem Gebiet vorsah.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden bei dem Überfall mehr als 40 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer.

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, teilte mit, dass eines seiner Gesundheitszentren während der Gewalt in Dschenin am Mittwoch beschädigt wurde.

Ein Video zeigt Kinder in einem Kindergarten, die vor Angst weinen, als aus der Nähe Schüsse zu hören sind. Die Erzieherinnen versuchen, sie zu beruhigen, indem sie sagen, die Schüsse kämen von einer Hochzeit.

Ein anderes Video zeigt Lehrer und Schüler in Panik in einer Schule während der israelischen Razzia:

اقتحام جيش الاحتلال لمدارس الاطفال في جنين !!!!! pic.twitter.com/CynOs9B3Hf

– يُسرىٰ . (@yusss148) September 28, 2022

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte erklärte, dass die israelischen Streitkräfte die Männer in dem belagerten Haus töten wollten, was einem Verbrechen der “schnellen Hinrichtung” gleichkommt.

Von der israelischen Polizei veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Beamter das Feuer auf einen der gesuchten Männer eröffnet, nachdem dieser offenbar aus dem belagerten Gebäude gesprungen war. Das Video zeigt, dass die Polizei mehrere Schüsse auf den Mann abgab und keinen Versuch unternahm, ihn zu verhaften.

Israel hatte den Vater von Raed Khazem und andere Familienmitglieder in den Monaten nach der Schießerei in Tel Aviv verfolgt.

Im April überlebten Mitglieder der Familie einen verpfuschten Hinrichtungsversuch, nachdem israelische Streitkräfte ein Auto überfallen hatten, in dem sich Khazems Mutter und zwei seiner Brüder befanden, einer davon ein Kind.

Ein palästinensischer Widerstandskämpfer, der dem Islamischen Dschihad angehörte, wurde getötet, als er das Haus von Raed Khazem während einer israelischen Razzia im April verteidigte.

Das Haus wurde Anfang des Monats zerstört.

Während der Zerstörungsaktion erschossen die israelischen Streitkräfte Muhammad Sabaaneh, der die Razzia über die Social-Media-App TikTok an 15 000 Zuschauer übertrug.

Ein zweiter Palästinenser wurde bei derselben Abrissaktion tödlich verletzt.

Hamad Mustafa Abu Jalda, 24, starb Tage später, nachdem er bei einem angeblichen Schusswechsel mit israelischen Besatzungstruppen während der Razzia verletzt worden war. Abu Jalda war Berichten zufolge ein Feldkommandeur der Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden.

Am Mittwoch sagte Fathi Khazem, der Vater von Raed und Abdelrahman: “Sie haben mein Haus abgerissen, aber nur Steine zerschlagen. Sie haben weder unsere Entschlossenheit noch unseren Willen zerstört.”

Fathi Hazem stand neben dem verhüllten Körper seines Sohnes Abdelrahman und würdigte das Martyrium seines Sohnes für eine gerechte Sache.

In diesem Jahr wurden im Westjordanland bisher fast 100 Palästinenser von israelischen Soldaten und Siedlern getötet. Es ist das tödlichste Jahr in dem Gebiet seit 2015, als etwa die gleiche Anzahl von Palästinensern tödlich verletzt wurde.

Etwa ein Drittel der in diesem Jahr getöteten Palästinenser befand sich in der Region Dschenin, die nach einer Welle von Anschlägen in Israel seit Ende März nächtlichen Razzien ausgesetzt ist.

Unter ihnen war auch die Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, die im Mai bei einer israelischen Razzia in Dschenin erschossen wurde.

Laut einer neuen Untersuchung der im Vereinigten Königreich ansässigen Forschungsgruppe Forensic Architecture und der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq hat ein israelischer Scharfschütze Abu Akleh, die US-Bürgerin war, absichtlich erschossen.

Jenin und Nablus, eine weitere Großstadt im Norden des besetzten Westjordanlandes, die nominell von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert wird, haben sich erneut zu Zentren des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Militärbesatzung entwickelt.

In den letzten Monaten haben Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Angriffe in diesen Gebieten verstärkt, da die israelische Führung befürchtet, dass sie der Kontrolle der Besatzer entgleiten. Übersetzt mit Deepl.com

