Israel traf iranisches Kommandoschiff im Roten Meer, US-Beamter bestätigt Von Amos Harel und Haaretz

Bild: This October 1, 2020, satellite photo from Planet Labs Inc. shows the Iranian cargo ship MV Saviz in the Red Sea off the coast of Yemen. (AP) https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/israel-hit-iranian-command-ship-in-red-sea-u-s-official-confirms-1.9689099

Israel traf iranisches Kommandoschiff im Roten Meer, US-Beamter bestätigt Israel hat die USA über seinen “Vergeltungsangriff” auf ein iranisches Schiff informiert, das als schwimmende Basis für Operationen im Roten Meer dient, berichtet die New York Times ■ Iranisches Außenministerium bestätigt den Angriff Haaretz und Amos Harel

07.04.2021 Ein US-Beamter sagte, dass Israel die Vereinigten Staaten benachrichtigt habe, dass seine Streitkräfte ein iranisches Schiff angegriffen hätten, und nannte es einen “Vergeltungsangriff” für frühere iranische Angriffe auf israelische Schiffe, berichtete die New York Times am Mittwoch. Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, “die Israelis hatten die Vereinigten Staaten benachrichtigt, dass ihre Kräfte das Schiff um etwa 7:30 Uhr Ortszeit getroffen hatten.” Die Israelis sagten, das Schiff sei unterhalb der Wasserlinie beschädigt worden, so der Beamte in dem Bericht der Times.

Angebliches Filmmaterial des Angriffs auf das iranische Schiff Saviz.Credit: Al-Hadath TV Erklärt: Die schwimmende iranische Basis im Roten Meer Israel getroffen, als Seeschlacht eskaliert Das iranische Außenministerium sagte am Mittwoch, dass ein iranisches Schiff, die Saviz, im Roten Meer angegriffen worden sei, einen Tag nach Medienberichten, dass das Schiff mit Haftminen angegriffen worden sei. “Die Explosion ereignete sich am Dienstagmorgen in der Nähe der Küste von Dschibuti und verursachte geringfügige Schäden, wobei es keine Verletzten gab. Das Schiff war ein ziviles Schiff, das dort stationiert ist, um die Region gegen Piraten zu sichern”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh. “Die Angelegenheit wird untersucht.” Dies geschah, nachdem der Fernsehsender Al Arabiya am Dienstag berichtet hatte, dass ein iranisches Spionageschiff im Roten Meer unter israelischen Beschuss geraten sei, wobei er ungenannte Quellen zitierte. Die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Tasnim sagte, das Schiff sei von einer Haftmine getroffen worden. Der saudische Nachrichtensender zitierte die Quellen mit der Aussage, das Schiff sei vor der Küste Eritreas von “israelischen Kommandotruppen” angegriffen worden, und dass das Schiff mit den iranischen Revolutionsgarden verbunden sei, lieferte aber keine Beweise, um die Behauptung zu unterstützen. Berichten zufolge wurde die Saviz vom Iran als Kommando- und Kontroll-“Mutterschiff” benutzt und trieb sich in den letzten Jahren im Roten Meer zwischen Jemen und Eritrea herum. Mit Schnellbooten und nachrichtendienstlichen Sammel- und Überwachungssystemen war das Schiff eine schwimmende Basis für iranische Operationen im Jemen und in Afrika. Es gab keinen Kommentar von israelischen Beamten in Bezug auf den Bericht bis zum frühen Mittwochmorgen, während das iranische Staatsfernsehen den Angriff bestätigte. Frühere, US-Beamte hatte Reuters gesagt, unter der Bedingung der Anonymität, dass die Vereinigten Staaten nicht den Angriff durchführen.

Dies ist der jüngste in einer Reihe von gemeldeten Angriffen auf Frachtschiffe in israelischem und iranischem Besitz seit Ende Februar. Dutzende von Angriffen auf iranische Schiffe im Mittelmeer und im Roten Meer wurden Israel zugeschrieben. Einige dieser Angriffe richteten sich gegen Öllieferungen aus dem Iran nach Syrien; andere wurden mit iranischen Versuchen in Verbindung gebracht, Waffen an seine Stellvertreter in Syrien und im Libanon zu schmuggeln. Angriffe auf israelische Schiffe wurden Teheran zugeschrieben. Der saudische Staatssender Al-Hadath TV berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, der Angriff sei “wahrscheinlich” eine israelische Operation gewesen. Der Bericht fügte hinzu, dass das Schiff “großen” Schaden erlitten habe, aber nicht gesunken sei.

Tasnim identifizierte das Schiff als die Saviz, ein Aufklärungsschiff mit bekannten Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden, das formal als Frachtschiff gelistet ist. Der Bericht sagte, dass israelische Streitkräfte die Mine an der Seite des Schiffes angebracht haben. “Das iranische Schiff Saviz war in den letzten Jahren im Roten Meer stationiert, um iranische Kommandos zu unterstützen, die auf Eskortierungsmissionen für Handelsschiffe (gegen Piraterie) geschickt wurden,” berichtete Tasnim. Das Schiff wurde in einer Analyse des Washington Institute for Near East Policy vom Juli 2018 als “iranisches Mutterschiff” bezeichnet. Im Jahr 2019, Saudi-Arabien sagte, es evakuiert ein iranisches Besatzungsmitglied aus dem “feindlichen” Schiff vor der Küste des Jemen. Briefing-Materialien des saudischen Militärs, die The Associated Press zu der Zeit erhalten hat, zeigten Männer auf dem Schiff, die in getarnte Militärkleidung gekleidet waren, sowie kleine Boote, die in der Lage waren, Fracht an die jemenitische Küste zu transportieren. Verhandlungen treiben an Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar ist es zu Zwischenfällen zwischen Israel und der iranischen Marine gekommen. Biden hat sich bereit erklärt, dem Atomabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015 wieder beizutreten – das von seinem Vorgänger Donald Trump in einem von Israel begrüßten Schritt aufgekündigt wurde -, wenn Teheran zur vollständigen Einhaltung des Abkommens zurückkehrt. Zuvor hatte Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag gegenüber Abgeordneten seiner Likud-Partei erklärt, dass es keine Rückkehr zum “gefährlichen” Atomabkommen von 2015 geben dürfe: “Parallel dazu müssen wir weiterhin die iranische Kriegsführung in unserer Region abwehren. Und diese Bedrohung ist keine theoretische Angelegenheit. Ich spreche es nicht rhetorisch aus. Wir müssen Maßnahmen ergreifen angesichts des fanatischen Regimes im Iran, das einfach damit droht, uns vom Angesicht der Erde zu tilgen.”

