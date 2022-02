Während die heuchlerische Politik sich an “Apartheid abarbeitet”

Bild: Ein palästinensisches Kind ist in einem durch israelische Angriffe beschädigten Gebäude in Beit Lahia, Gaza am 07. Juni 2021 zu sehen [Ashraf Amra / Anadolu Agency]

Israel und der stille Völkermord an palästinensischen Kindern

Von Sayid Marcos Tenório

5. Februar 2022

Es scheint eine Binsenweisheit zu sein, dass palästinensische Kinder das bevorzugte Ziel des Völkermords und der ethnischen Säuberungen sind, die Israel während der 74 Jahre kolonialer Besatzung in Palästina durchgeführt hat. Palästinensische Kinder sind ständig Opfer von Vergewaltigungen, Verhaftungen und Morden, egal ob sie sich bei alltäglichen Aktivitäten wie dem Spielen auf der Straße oder dem Besuch der Schule aufhalten oder mitten in der Nacht zu Hause sind.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) veröffentlichte 2013 einen Bericht, in dem es darauf hinweist, dass die Misshandlung palästinensischer Kinder in israelischen Militärgefängnissen weit verbreitet, systematisch und institutionalisiert ist.

Die rasante ethnische Säuberung, zu der auch die Ermordung palästinensischer Kinder gehört, endete nicht mit der Nakba im Jahr 1948. Sie endete auch nicht mit dem Blutbad, das am 9. April 1948 in dem verschlafenen Dorf Deir Yassin am Rande Jerusalems stattfand, als die paramilitärische Haganah-Miliz 254 Palästinenser vorsätzlich ermordete. Unter den Opfern, deren Leichen verbrannt und in einen Brunnen geworfen wurden, befanden sich Ältere und Kinder, darunter 30 Babys, die enthauptet wurden, und schwangere Frauen, die mit weißen Waffen aufgeschlitzt wurden. Zwei der Anführer des Gemetzels, Menachem Begin und Yitzhak Shamir, wurden Premierminister Israels.

Die Zahl der durch den israelischen Terrorismus ermordeten Kinder ist erschütternd. Nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation (NRO), If Americans Knew, wurden zwischen 2000 und 2021 mindestens 2 342 palästinensische Kinder getötet. Die meisten dieser Kinder wurden getötet oder verletzt, während sie normalen täglichen Aktivitäten nachgingen, wie z. B. zur Schule gehen, spielen, einkaufen oder sich einfach in ihren Häusern aufhalten. Im Jahr 2021 wurden 87 Kinder ermordet.

Im gleichen Zeitraum ermordete Israel 10 304 Palästinenser aller Altersgruppen, die durch Luft- und Bodenangriffe oder wahllosen Beschuss durch israelische Soldaten starben. In diesen Zahlen ist die große Zahl der verletzten Palästinenser nicht enthalten, die aufgrund der Abriegelung der Straßen und der Grenze zum Gazastreifen starben, wodurch medizinische Hilfe absichtlich unmöglich gemacht wurde.

Auswirkungen des israelisch-palästinensischen Konflikts auf Kinder [ifamericansknew.org]

Während des massiven israelischen Angriffs auf den Gazastreifen, der vom 7. Juli bis zum 26. August 2014 andauerte, ermordete Israel 2.200 Palästinenser, darunter 550 Kinder, 70 Prozent von ihnen unter 12 Jahren. Israel war auch für mehr als 11.000 Verletzte verantwortlich, darunter 3.358 Kinder. Laut dem Jahresbericht des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UN OCHA) wurden während der Angriffe in diesem Jahr 100.000 Menschen vertrieben. Auf der Seite des israelischen Angreifers starben 73 Menschen, darunter 67 Soldaten.

Ein im Juli 2021 von Human Rights Watch (HRW) veröffentlichter, umfassend dokumentierter Bericht wirft der israelischen Besatzung Apartheid, Kriegsverbrechen und Verstöße gegen internationales Recht und humanitäres Völkerrecht vor, wobei der Völkermord an palästinensischen Kindern eine wichtige Rolle spielt.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass der palästinensische Widerstand im Gegensatz zu den israelischen Streitkräften stets bemüht war, zivile Ziele zu meiden, trotz aller Massaker, die die israelische Besatzung an Kindern und ganzen Familien verübt hat.

Ein weiteres Problem sind die ständigen Verhaftungen durch Israel. Die Besatzung wirft ihnen häufig vor, Steine auf die bis an die Zähne bewaffneten Soldaten oder auf die gepanzerten Fahrzeuge der Besatzung zu werfen. Tatsächlich ist das Werfen von Steinen eine Straftat, die in der Militärverordnung 1651 als Verbrechen definiert ist und mit zehn bis 20 Jahren Gefängnis bestraft wird. Es ist üblich, dass palästinensische Kinder für zwei bis zehn Monate inhaftiert werden, da Palästinenser den israelischen Militärgesetzen unterworfen sind, während jüdische Siedler dem zivilen Rechtssystem unterworfen sind.

Nach dem israelischen Rechtssystem können palästinensische Kinder ab einem Alter von 12 Jahren verhaftet und mit einer Höchststrafe von sechs Monaten belegt werden, während für 14- bis 15-Jährige Strafen von bis zu 12 Monaten vorgesehen sind. Trotzdem werden viele minderjährige Kinder in Verwaltungsgefängnisse gesteckt. Für Palästinenser über 16 Jahren gelten die gleichen Strafen wie für Erwachsene, während Juden erst ab 18 Jahren als strafmündig gelten. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Addameer sind derzeit 160 Kinder in israelischen Gefängnissen inhaftiert, einige von ihnen sind unter zehn Jahre alt.

Die Professorin Nadera Shalhoub-Kevorkian von der Hebräischen Universität Jerusalem prangerte an, dass die israelischen Behörden großen Pharmaunternehmen erlauben, Experimente an Gefangenen, darunter auch an palästinensischen Kindern, durchzuführen. Ihr zufolge sind die besetzten palästinensischen Gebiete, insbesondere Ostjerusalem, zu Laboratorien für die israelische Militärindustrie geworden.

Diese von Israel betriebene Politik des Völkermords und der ethnischen Säuberung war neben den für die Palästinenser zentralen Fragen wie der Rückkehr der Flüchtlinge, Jerusalem und den Grenzen Anlass für 77 Resolutionen des Sicherheitsrates der UN-Generalversammlung, die Israel weder befolgt noch respektiert hat. Seit 1948 wurde nur eine einzige Resolution gegen die Palästinenser eingeleitet, in der die Palästinensische Autonomiebehörde aufgefordert wurde, ihrer Verpflichtung nachzukommen und dafür zu sorgen, dass die für terroristische Handlungen Verantwortlichen von ihr vor Gericht gestellt werden.

Die wichtigsten Themen, die sich in den UN-Resolutionen gegen Israel im Laufe der Jahre widerspiegeln, sind: Illegale Angriffe auf seine Nachbarn; Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte, einschließlich Deportationen, Hauszerstörungen und anderer Kollektivstrafen; die Beschlagnahmung von palästinensischem Land; die Errichtung illegaler Siedlungen und die Weigerung, die UN-Charta und die Vierte Genfer Konvention von 1949 über den Schutz von Zivilisten in Kriegszeiten einzuhalten.

Indem Israel palästinensischen Kindern durch Mord, Inhaftierung, Folter und Verbannung die Kindheit raubt, beweist es, dass es seine Politik der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes von 1948 fortsetzt. Palästinensische Kinder wollen das Recht haben, am Leben zu bleiben, wie jedes andere Kind zu spielen und frei durch die Straßen Palästinas zu laufen, ohne Panzer und Bomben und ohne tägliche Weckrufe und Gefängnisse. Übersetzt mit Deepl.com

