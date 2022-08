https://www.middleeasteye.net/live/israel-palestine-gaza-air-strikes-new-military-operation

Relatives of a young Palestinian killed during the night in the Jabalia refugee camp, in the northern Gaza Strip, react during his funeral in the same camp, on 7 August 2022. (AFP)

Israel und Palästinenser vereinbaren ab Sonntagabend eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe für den Gazastreifen

Unterdessen trauern die Palästinenser um ihre Toten, nachdem bei israelischen Angriffen innerhalb von drei Tagen mindestens 31 Menschen im belagerten Gazastreifen getötet wurden

Wichtigste Punkte

Mindestens 275 Verletzte, die Hälfte davon Frauen und Kinder

Zweiter palästinensischer Kommandant des Islamischen Dschihad ermordet

Rettungskräfte kämpfen gegen die Zeit, um die unter Trümmern eingeschlossenen Menschen zu retten

Israel und die bewaffneten palästinensischen Gruppen haben sich auf eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt, die am Sonntagabend in Kraft treten soll, berichtet Reuters.

Die Waffenruhe werde am Sonntag um 20 Uhr (17 Uhr GMT) in Kraft treten, sagte ein palästinensischer Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur.

Es gab keine unmittelbare offizielle Bestätigung seitens Israels oder des Palästinensischen Islamischen Dschihad. Die beiden Seiten liefern sich seit Freitag einen Schusswechsel an der Grenze zum Gazastreifen, nachdem Israel den belagerten Streifen angegriffen hatte. Mindestens 31 Palästinenser wurden bei dem Bombardement getötet, darunter sechs Kinder.

Ägypten half auch bei der Vermittlung des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Gazastreifen im Mai letzten Jahres nach einem tödlichen 11-tägigen Krieg.

Analyse: Die Logik hinter Israels Angriff auf den Gazastreifen ist, wenn überhaupt, nur eine Frage der Zeit

vor 1 Stunde

Die Logik hinter Israels jüngstem Bombenangriff auf den Gazastreifen ist schwer zu durchschauen, so Meron Rapoport, Mitarbeiter von Middle East Eye und erfahrener israelischer Analyst.

Einige haben den unprovozierten israelischen Angriff mit den bevorstehenden israelischen Wahlen in Verbindung gebracht, aber das reicht möglicherweise nicht aus, um die Kampagne zu erklären.

Obwohl Ministerpräsident Yair Lapid die Militärkampagne nutzen wird, um seine politische Position vor den bevorstehenden Parlamentswahlen in Israel zu stärken, hat die Erfahrung gezeigt, dass ein Angriff auf den Gazastreifen für amtierende Ministerpräsidenten bei künftigen Wahlen nicht immer gut ausgegangen ist.

Eine andere Erklärung könnte Israels Versuch sein, den Iran zu untergraben, der die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad und die Hamas unterstützt.

Politische Analysen allein könnten jedoch nicht ausreichen, um Israels Verhalten zu erklären, so Rapoport.

“Die Suche nach rationalen Erklärungen für Israels seltsames Verhalten könnte überflüssig sein, denn die beste Erklärung könnte aus der Welt der Sozialpsychologie stammen.

“An einem bestimmten Punkt hat sich Israel offenbar damit abgefunden, dass es kein Ziel für die Zukunft hat – sei es die Ausschaltung des palästinensischen Widerstands und der Zusammenbruch der Hamas, wie Netanjahu vor seiner zweiten Wahl zum Ministerpräsidenten im Jahr 2009 versprochen hatte, sei es die Unterzeichnung eines politischen Abkommens mit den Palästinensern oder gar deren Massenvertreibung wie 1948.

“In jedem dieser Szenarien ist die Logik von Israels jüngsten Aktionen schwer zu durchschauen. Angesichts des Kontextes erscheint selbst eine irrationale Handlung wie die Provokation eines völlig überflüssigen militärischen Konflikts im Gazastreifen irgendwie logisch.”

Lesen Sie seine vollständige Analyse unten.

Welche Logik hinter Israels Angriff auf den Gazastreifen steckt, wenn überhaupt, lässt sich nur vermuten

Angehörige eines jungen Palästinensers, der in der Nacht im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, reagieren während seiner Beerdigung im selben Lager am 7. August 2022. (AFP)

Angehörige eines jungen Palästinensers, der in der Nacht im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, reagieren während seiner Beerdigung im selben Lager am 7. August 2022. (AFP)

Bewohner des Gazastreifens leiden unter den tödlichen Luftangriffen auf Wohngebiete

vor 1 Stunde

Die Bewohner von zwei dicht besiedelten Gebieten im Gazastreifen sind noch immer erschüttert von den israelischen Angriffen, bei denen am späten Samstag mindestens 14 Menschen getötet wurden, während am Sonntagmorgen Beerdigungen stattfanden.

Monira Nofal, die Tante des 19-jährigen Khalil Abu Hamada, steht immer noch unter Schock nach dem Tod ihres Neffen, der zusammen mit fünf anderen, darunter vier Kindern, bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff auf das Lager Jabalia im Norden des Gazastreifens getötet wurde.

“Er war das einzige Kind seiner Eltern, sie hatten ihn bekommen, nachdem sie mehr als 12 Jahre lang versucht hatten, ein Kind zu bekommen”, sagte Nofal dem Korrespondenten von Middle East Eye, Mohammed al-Hajjar.

Israel gab an, nicht hinter dem Luftangriff zu stehen, aber palästinensische Quellen sagen, dass er nicht von einem anderen Ort kommen konnte.

Abu Hamadas Vater war dabei, eine neue Wohnung für den 19-Jährigen vorzubereiten, um ihm bei seiner Heirat zu helfen. Er war am späten Samstag aus dem Haus gegangen, um ein Problem mit dem Auto seines Vaters zu lösen, das vor dem Haus geparkt war, als die Granate einschlug, sagte Nofal.

“Er war ein guter Junge, verwöhnt und schön, und alle liebten ihn”, fügte sie hinzu.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...