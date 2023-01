AA Baerbock, wo bleibt ihre vorlaute feministischeMenschenrechtsstimme, wenn es um ihren palästinensischen Kollegen Riyad Maliki geht, dem vom zionistisch-faschistischem Besatzungsregime die Ausreise aus den besetzten Gebieten verweigert wird? Wenn sie nicht die selben Maßstäbe für Palästina anlegen, wie sie es sonst für Iran, Russland, China oder sonst wo treiben, sollten sie sofort zurücktreten von ihrem Amt!



https://www.middleeasteye.net/news/israel-bans-palestinian-foreign-minister-travelling-over-un-court-move



Der palästinensische Außenminister Riyad Maliki wurde von Israel mit einem Ausreiseverbot für die besetzten Gebiete belegt (Reuters/File Foto)

Nach seiner Rückkehr aus Brasilien wurde Riyad Maliki von Israel mitgeteilt, dass er die besetzten Gebiete nicht mehr verlassen darf

Israel verbietet dem palästinensischen Außenminister wegen des UN-Gerichtsverfahrens die Ausreise



Von MEE-Mitarbeitern

8. Januar 2023

Israel hat dem palästinensischen Außenminister Riyad Maliki die Ausreise aus dem besetzten Westjordanland untersagt. Dies ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die am Sonntag angekündigt wurden.

Maliki sagte, er sei auf dem Rückweg von der Amtseinführung des brasilianischen Präsidenten, als Israel ihm mitteilte, dass seine Reiseerlaubnis widerrufen worden sei.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Palästinensern erhalten hochrangige palästinensische Beamte eine Sondergenehmigung zum Verlassen der besetzten palästinensischen Gebiete.

Die israelische Regierung beschloss am Freitag Sanktionen gegen Palästinenser als Vergeltung dafür, dass sie das höchste Rechtsorgan der UNO um eine Stellungnahme zur israelischen Besatzung gebeten hatten.

Die Stellungnahmen des in Den Haag ansässigen IGH, der Streitigkeiten zwischen Staaten schlichtet, sind zwar bindend, aber das Gericht hat keine Befugnis, sie durchzusetzen. Seine Urteile haben jedoch einen erheblichen Einfluss auf die internationale Meinung.

Maliki sagte in einer Erklärung nach den israelischen Maßnahmen: “Wir prüfen die rechtlichen und politischen Schritte, um auf die Maßnahmen der israelischen Besatzungsregierung gegen unser palästinensisches Volk zu reagieren, nachdem der Staat Palästina den Internationalen Gerichtshof angerufen hat.”

“Wir werden in einem Schreiben an die Außenministerien in aller Welt dazu aufrufen, zu diesen Maßnahmen klar Stellung zu beziehen, damit die Besatzungsmacht erkennt, dass sie nicht völlig frei handeln kann, wie es ihr beliebt”, fügte Maliki hinzu.

Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag auf einer Kabinettssitzung, die Maßnahmen gegen die Palästinenser zielten auf einen, wie er es nannte, “extrem israelfeindlichen” Schritt der UNO ab.

Am Freitag beschloss das Sicherheitskabinett der Regierung, dass Israel 39 Millionen Dollar von der Palästinensischen Autonomiebehörde zurückhalten und die Mittel stattdessen in ein Entschädigungsprogramm für die Familien israelischer Opfer palästinensischer Anschläge überweisen wird.

Israel zur Rechenschaft ziehen

Am 31. Dezember billigte die Generalversammlung der Vereinten Nationen ein Ersuchen um ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete.

Die 193 Mitglieder der UN-Generalversammlung verabschiedeten die Resolution mit 87 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 53 Enthaltungen.

Palästinenser begrüßen UN-Abstimmung über IGH-Gutachten zur israelischen Besatzung

“Das jüdische Volk ist weder Besatzer in seinem eigenen Land noch Besatzer in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem, und keine UN-Resolution kann diese historische Wahrheit entstellen”, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft.

Palästinensische Politikexperten und Akademiker sind der Meinung, dass eine israelkritische Entscheidung des IGH den Palästinensern zwar helfen würde, ihr Bewusstsein zu schärfen, aber wenig dazu beitragen würde, Israel zur Rechenschaft zu ziehen und seine Politik gegenüber den Palästinensern zu beenden, die von einer Reihe von Menschenrechtsgruppen als Apartheid bezeichnet wird.

Anfang dieser Woche sagte Tariq Kenney-Shawa, ein US-Politik-Stipendiat des palästinensischen Politiknetzwerks Al-Shabaka, gegenüber Middle East Eye: “Eine Entscheidung des IGH wäre ein symbolischer Sieg für die Palästinenser auf der internationalen Bühne, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie für die Palästinenser, die unter israelischer Besatzung und Apartheid leben, viel ändern wird.”Übersetzt mit Deepl.com

