Jüdisch und demokratisch als Staat schließen sich aus

Bild: Das Leben ukrainischer Flüchtlinge ist durch die israelische Politik zu einem Tauziehen geworden” (AFP)

Israel: Vergessen Sie die Demokratie. Es ist der “jüdische demographische Staat”

Von Lily Galili

in Tel Aviv, Israel

22. März 2022



Die israelischen Reaktionen auf nicht-jüdische Ukrainer, die Zuflucht suchen, und das neue Staatsbürgerschaftsgesetz offenbaren eine einst verborgene, nun aber offenkundige Besessenheit von jüdischer Vorherrschaft

Wenige Minuten nachdem das israelische Parlament mit einem Erdrutschsieg das neue “Staatsbürgerschaftsgesetz” verabschiedet hatte, das die Einbürgerung von Palästinensern aus den besetzten Gebieten, die mit israelischen Staatsbürgern verheiratet sind, verbietet, twitterte Innenministerin Ayelet Shaked Folgendes: “Jüdischer und demokratischer Staat – 1; Staat aller seiner Bürger – 0”. Mit “alle Bürger” meinte sie nicht-jüdische Bürger.

Israel hat offiziell seine heikle Definition als “jüdischer demokratischer Staat” aufgegeben und sich offen in einen jüdischen demografischen Staat verwandelt.

Die Entscheidung der rechtsextremen Politikerin, ihren politischen Sieg mit einer Fußballmetapher zu präsentieren, war zynisch und respektlos. Für die betroffenen Menschen geht es nicht um ein Spiel, sondern um ihr Leben.

Auch das Leben der ukrainischen Flüchtlinge wurde durch die israelische Politik in ein Tauziehen verwandelt, das sich in einem kurzen Satz zusammenfassen lässt: Ukrainische Juden – mehr als willkommen; Ukrainer, die teilweise jüdisch sind – willkommen. Nicht-jüdische ukrainische Flüchtlinge – besser draußen bleiben.

Letzte Woche war die Woche, in der Israel offiziell seine heikle Definition als “jüdisch-demokratischer Staat” aufgab und sich offen in einen jüdisch-demografischen Staat verwandelte, einen Staat, der von Bevölkerungszahlen und der Erhaltung der jüdischen Faser Israels über alles andere besessen ist.

Hundertprozentige Demographie

Das Phänomen ist natürlich nicht ganz neu. In den letzten 20 Jahren hat der Demografiewahn Israel und alle seine Entscheidungen beherrscht. Zur Erinnerung: 2002 stoppte die israelische Regierung die Einbürgerung aller Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland, die mit Israelis verheiratet waren, aus “Sicherheitsgründen”.

”

In jenem Jahr wurde ein spezielles multidisziplinäres Expertenkomitee ernannt, das mehrere Optionen für die Trennung von den Palästinensern ausarbeiten sollte.

Damals wandte sich ein hoher Beamter des US-Außenministeriums mit einer Frage an Arnon Soffer, einen renommierten israelischen Demografen, der dem Ausschuss angehörte.

Wie viel Prozent der Trennungspläne beruhten auf Sicherheitsaspekten und wie viel Prozent auf der Demografie, fragte der Beamte. “Hundert Prozent Demografie”, antwortete Soffer.

Für das Jahr 2002 war das eine ungewöhnlich ehrliche, private Antwort. Zwanzig Jahre später bezieht sich das letzte Woche verabschiedete Staatsbürgerschaftsgesetz ganz offen auf die Natur Israels als jüdischer Staat.

Diese jahrelange demografische Besessenheit ist gut getarnt als Sicherheitsüberlegungen. In Bezug auf syrische Flüchtlinge sagte der damalige Premierminister Benjamin Netanjahu vor einigen Jahren, Israel habe nicht die “demografische Tiefe”, um sie aufzunehmen.

Jetzt, im März 2022, ist alles offenkundig. 1:0 für den jüdischen Staat. Die Liberalen in Israel ziehen es vor, Ayelet Shaked als die Verkörperung des Bösen darzustellen, das sowohl hinter dem Staatsbürgerschaftsgesetz als auch hinter der tragischen Farce der Beschränkungen für die ukrainischen Flüchtlinge steht. Das ist eine unelegantes Mittel, um die wirkliche Konfrontation mit den Kernfragen dessen, was Israel wirklich ist – oder sein will – zu vermeiden.

In einer letzte Woche veröffentlichten Umfrage von Channel 12 sprachen sich 42 Prozent der Israelis dafür aus, die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Israel einreisen dürfen, zu beschränken, während 16 Prozent gegen die Einreise aller Flüchtlinge waren. Es ist nicht nur Shaked. Wir sind es auch.

Den Tatsachen ins Auge sehen

Auf einer akademischen Konferenz im Jahr 2002, mitten in der Zweiten Intifada, erklärte der verstorbene General Shlomo Gazit, einst Chef des israelischen Militärgeheimdienstes: “Die Demokratie sollte der Demographie untergeordnet werden.” Seine Aussage löste einen öffentlichen Aufschrei aus. Im Jahr 2022 ist diese Unterordnung israelische Realität. Nur wenige stellen sie in Frage.

Die israelische Linke, die in einer seltsamen, von der Rechten dominierten Koalition gefangen ist, erhebt einen schwachen Aufschrei. Die Angst vor der Demontage dieser Regierung und vor allem die Angst, dass Netanjahu wieder an die Macht kommen könnte, hat eine lähmende Wirkung, die alle moralischen Überlegungen übertrifft.

Das einzige Argument gegen die rassistische Politik, die sowohl im Staatsbürgerschaftsgesetz als auch in der Kontroverse um die Flüchtlinge zum Ausdruck kommt, ist die jüdische Geschichte und insbesondere der Holocaust. Falsch. Es ist einfach eine Verzerrung des grundlegenden anständigen menschlichen Verhaltens, ob jüdisch oder nicht jüdisch. Die Religion zu benutzen, um das Böse zu rechtfertigen, ist ebenso falsch wie sie zu benutzen, um grundlegende Menschenrechte oder Mitgefühl zu fördern. Außerdem ist es nicht einmal konstruktiv.

Stattdessen gibt es Fakten, die widerlegen können, was als rationale Rechtfertigung für beide Untaten angepriesen wird: Eines der Hauptargumente, die zur Legitimierung des Staatsbürgerschaftsgesetzes angeführt werden, sind Informationen aus Sicherheitsquellen über die Verwicklung von zuvor eingebürgerten Palästinensern in terroristische Aktivitäten. Übersetzt mit Deepl.com

