Israel verhaftet 144 Palästinenser im April

18. April 2021

Israelische Streitkräfte haben in der ersten Aprilhälfte 144 Palästinenser im besetzten Westjordanland festgenommen, wie ein palästinensisches Forschungszentrum am Sonntag mitteilte, berichtete die Agentur Anadolu.

Sechs Frauen und fünf Kinder, darunter drei aus Jerusalem, waren unter den Festgenommenen, so das in Ramallah ansässige Jerusalem Center for Studies in einem Bericht.

Israelische Streitkräfte verhafteten auch vier Kandidaten für die bevorstehenden Parlamentswahlen, darunter zwei von der palästinensischen Gruppe Hamas, so der Bericht.

Nach Angaben des palästinensischen Zentrums wurden einige der Festgenommenen nach wenigen Tagen wieder freigelassen, ohne eine genaue Zahl zu nennen.

Interview mit dem Präsidenten der Palästinensischen Union in Lateinamerika Samaan Safadi Khoury: “Palästinenser außerhalb Palästinas dürfen nicht ausgegrenzt werden

Hamas-Aktivisten und Kandidaten für die Parlamentswahlen im Westjordanland wurden “hauptsächlich ins Visier genommen”, sagte Imad Abu Awwad, der Leiter des Forschungszentrums, gegenüber der Agentur Anadolu.

“Dies ist ein klarer Hinweis auf den Versuch der Besatzung, sich in die Wahlen einzumischen, indem sie den Wahlkampf der Hamas stört”, sagte er.

Abu Awwad fuhr fort: “Israel praktiziert eine Form der Einschüchterung gegen jeden, der versucht, sich am Wahlprozess zu beteiligen, und hält sie davon ab.”

In einer Erklärung zum Tag der Gefangenen am Samstag rief die Hamas die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, damit die Wahlen in den Palästinensergebieten stattfinden.

“Wir rufen die internationale Gemeinschaft und die Länder, die den Wahlprozess unterstützen, auf, auf die Besatzung wegen ihrer Aggression zu reagieren”, sagte die Hamas mit Bezug auf die jüngsten Verhaftungen von Kandidaten ihrer Liste durch israelische Behörden.

Hamas: “Besatzungsverletzungen gegen Al-Aqsa kündigen einen massiven Aufstand an

Im Januar sagte ein Mitglied der Hamas der Anadolu Agency, dass die Bewegung Garantien von fünf Ländern erhalten hat, nämlich: Ägypten, Jordanien, Türkei, Katar und Russland, dass die Wahlen wie geplant stattfinden werden.

Die Palästinenser sollen bei den Parlamentswahlen am 22. Mai, bei den Präsidentschaftswahlen am 31. Juli und bei den Wahlen zum Nationalrat am 31. August abstimmen.

Schätzungsweise 4.500 Palästinenser werden in israelischen Gefängnissen festgehalten, darunter 41 Frauen, 140 Minderjährige und 440 Verwaltungshäftlinge, so die Daten, die von Organisationen für die Rechte von Gefangenen zusammengestellt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

