Israel: “Verteidigungsminister” mobilisiert 5.000 Soldaten

Besonders gefährlich diese Entwicklung, mit diesem Truppenaufmarsch, kommen jetzt die zionistischen Bodentruppen nach Gaza? Netanjahu braucht einen “Kriegsherrenerfolg” und das macht die Lage noch explosiver…

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-gaza-air-strikes-troops-mobilised

Israeli soldiers stand next to the Iron Dome aerial defence system set to intercept rockets launched from the Gaza Strip on Tuesday (AFP)

Israel mobilisiert Tausende von Soldaten nach Gaza, da die Zahl der Toten steigt

“Verteidigungsminister” mobilisiert 5.000 Soldaten, nachdem inzwischen mindestens 30

Palästinenser bei israelischer Bombardierung der belagerten Enklave getötet wurden

Von MEE Mitarbeitern

11. Mai 2021

Israel hat die Mobilisierung Tausender Soldaten in Richtung Gazastreifen angeordnet, nachdem bei der Bombardierung der belagerten Enklave mindestens 26 Palästinenser getötet worden waren.

Die israelische Armee sagte, Verteidigungsminister Benny Gantz habe 5.000 Truppenverstärkungen einberufen, um die “Verteidigung der Heimatfront zu vertiefen”.

Israelische Fernsehnachrichten zeigten israelische Panzer, die sich in der Nähe des Zauns zum Gazastreifen massieren, als Teil einer Operation, die Israel “Wächter der Mauern” genannt hat.

Auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Dienstag, dass Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärken werde.

“Nach einer Lagebeurteilung wurde entschieden, dass sowohl die Stärke der Angriffe als auch die Häufigkeit der Angriffe erhöht werden”, sagte er in einer Videoerklärung.

Die jüngste Runde israelischer Angriffe am Dienstagnachmittag forderte mindestens zwei Tote, womit sich die Zahl der Toten seit Montag auf mindestens 28 erhöhte.

Iyad Shayer und seine Frau Layali Shayer wurden bei dem Angriff in der Al-Nafaq-Straße in Gaza-Stadt getötet, während ihre 4-jährige Tochter Menna Omar “klinisch tot” zurückgelassen wurde, nachdem sie ins Al-Shifa-Krankenhaus gebracht worden war.

Eine weitere Tochter, 5 Jahre alt, liegt auf der Intensivstation, während eine andere in der Notfallversorgung ist, wie lokale Quellen berichten.

Mehrere Palästinenser wurden in den frühen Morgenstunden des Dienstags bei israelischen Luftangriffen getötet.

Luftangriffe auf Gaza: US-Regierung weigert sich, die Tötung von Kindern durch Israel zu verurteilen

Unter den Getöteten war auch eine palästinensische Frau, deren Haus in der belagerten Küstenenklave angegriffen wurde. Nach Angaben des Ministeriums wurden 122 Palästinenser verletzt.

Die Frau wurde im Flüchtlingslager Al-Shati im nördlichen Gazastreifen getötet. Ihre Kinder wurden bei dem Angriff ebenfalls verletzt, ihr Zustand sei aber stabil, hieß es.

Zwei Kommandeure des Islamischen Dschihad wurden bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt getötet, berichtete die Nachrichtenagentur Maan.

Ein dritter Kommandeur wurde schwer verletzt, so die Nachrichtenagentur.

Unter den 10 Kindern, die bei den Luftangriffen getötet wurden, waren zwei Geschwister der Familie al-Masri, Ibrahim, 11, und der siebenjährige Marwan aus Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen.

“Die Kinder spielten mit ihren Cousins vor dem Haus, als ein Mann auf einem Motorrad vorbeifuhr und die Besatzung zweimal auf ihn zielte”, sagte Youssef al-Masri, der Vater der Kinder, gegenüber Middle East Eye.

“Meine Kinder wurden zu Märtyrern. Ich kann keine wie auch immer geartete Rechtfertigung dafür finden, jemanden ins Visier zu nehmen, der durch überfüllte zivile Viertel fährt, in denen normalerweise Dutzende von Kindern spielen”, fügte er hinzu.

Raketen, die von bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen abgefeuert wurden, töteten am Dienstag zwei Frauen in der südisraelischen Stadt Ashkelon, sagte Eli Bin, Leiter des Magen-David-Ambulanzdienstes, gegenüber Reportern.

Ein weiterer Israeli wurde schwer verwundet, fünf weitere erlitten leichte Verletzungen.

Als Reaktion auf das israelische Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten in Jerusalem wurden in den vergangenen Tagen Hunderte von Raketen auf Israel abgefeuert.

Eine schwere Verletzung der Rechte von Kindern

Ein palästinensischer Beamter sagte, Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen versuchten, die eskalierende Gewalt einzudämmen, inmitten der internationalen Sorge, die Ereignisse könnten außer Kontrolle geraten.

Ahmed Aboul Gheit, der Generalsekretär der Arabischen Liga, bezeichnete die Luftangriffe als “wahllos und unverantwortlich”.

Er sagte, dass Israel für eine “gefährliche Eskalation” in Jerusalem verantwortlich sei, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, sofort zu handeln, um die Gewalt zu stoppen.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums lehnte es am Montag ab, die Luftangriffe zu verurteilen, in einer Pressekonferenz Stunden später, in der er auch unschlüssig war, ob die Palästinenser das Recht auf Selbstverteidigung hätten.

Ned Price sagte: “Allgemein gesprochen, glauben wir an das Konzept der Selbstverteidigung. Wir glauben, dass es für jeden Staat gilt”, ohne zu klären, ob dies die Palästinenser ausschließt, da sie keinen eigenen Staat haben.”

Als er später von einem Reporter darauf angesprochen wurde, sagte Price: “Ich bin nicht hier, um über die Legalität zu diskutieren.”

In einer Erklärung am Dienstag sagte Jason Lee, der Landesdirektor von Save the Children in den besetzten palästinensischen Gebieten: “Es gibt keine mögliche Rechtfertigung dafür, dass Kinder getötet oder verletzt werden.

“Wir verurteilen und fordern ein sofortiges Ende des wahllosen Angreifens und Tötens von Zivilisten, einschließlich Kindern.

“Dies ist eine schwere Verletzung der Rechte von Kindern und die Täter müssen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden.”

Zwangsräumungen

Nach dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen ertönten laut Haaretz in vielen israelischen Städten, darunter Ashdod, Ashkelon und Bnei Ayish, Sirenen.

Im Barzilai-Krankenhaus in Ashkelon erzählte eine Frau, die ihren Namen nicht nannte, dem israelischen Fernsehsender Channel 13, dass in der Nacht eine Klimaanlage auf sie und eines ihrer Kinder fiel und eine Badezimmertür auf den Kopf ihres Mannes.

Karte der Sheikh Jarrah-Räumungen

Der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, dem De-facto-Herrscher des Gazastreifens, sagte, er habe die Raketenangriffe auf Aschkelon, das 13 km nördlich des Gazastreifens liegt, als Vergeltung für den nächtlichen Angriff, bei dem die Palästinenserin getötet wurde, durchgeführt.

Israel hatte am Montag eine neue Operation im Gazastreifen angekündigt, nachdem zuvor bewaffnete palästinensische Gruppen aus Protest gegen die Erstürmung der al-Aqsa-Moschee Raketen auf Israel abgefeuert hatten.

Die Spannungen waren am Montag weiter eskaliert, da die Palästinenser weiterhin gegen die geplanten Zwangsräumungen im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah protestierten.

Am 2. Mai ordnete der Oberste Gerichtshof Israels an, dass 40 Bewohner von Sheikh Jarrah, darunter 10 Kinder, aus ihren Häusern entfernt werden, die anschließend israelischen Siedlern überlassen werden sollen. Die Anordnung löste massive Proteste in Ost-Jerusalem aus, die sich über Städte in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten ausbreiteten.

Die israelischen Streitkräfte gingen besonders brutal gegen die Proteste in der Nähe der al-Aqsa-Moschee vor, der drittheiligsten Stätte der Muslime. Israelische Streitkräfte stürmten den Moscheekomplex am Montagmorgen erneut und verletzten dabei Hunderte von Palästinensern.

Hamas-Ultimatum

Am Montag hatte die Hamas Israel eine Frist bis 18 Uhr gesetzt, sich aus der al-Aqsa-Moschee und Sheikh Jarrah zurückzuziehen und alle Gefangenen freizulassen, die bei der jüngsten Niederschlagung der Proteste festgenommen worden waren.

Erläutert: Warum hat Israel den Gazastreifen bombardiert?

Die israelischen Streitkräfte verließen die Moschee zwar für ein paar Stunden, doch kurz nach Sonnenuntergang gab es Berichte, dass sie die heilige Stätte erneut gestürmt hätten.

Unterdessen wurde ein palästinensischer Mann in der israelischen Stadt Lod getötet, nachdem er am späten Montagabend erschossen wurde, als die Proteste innerhalb Israels in Solidarität mit al-Aqsa und Gaza weitergingen.

In Aufnahmen, die im Internet verbreitet wurden, war der Mann zu sehen, wie er auf dem Boden lag und viele Menschen sich um ihn drängten und nach medizinischer Hilfe riefen.

Die palästinensische Nachrichten-Website Arab48 zitierte lokale Quellen, die sagten, der Demonstrant sei von einem israelischen Siedler erschossen worden, während die israelische Zeitung Haaretz sagte, die Todesursache sei noch nicht bestätigt. Die israelische Polizei bestätigte den Todesfall ohne weitere Angaben.

