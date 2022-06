Warum kann sich das zionistische Regime über alles hinwegsetzen? Weil die heuchelnden USA und EU, wenn es um Russland geht keine Skrupel hat, aber bei dem “jüdischen Staat” ist immer wieder das “besondere” Holocaust- Verhältnis im Spiel, dass alle nötigen Sanktionen und Strafaktionen verweigert. Wie lange noch?



Evelyn Hecht-Galinski

“Verweigerung von Gesundheit, Wohlbefinden und Recht auf Kindheit

Obwohl Israel 1991 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und 2005 das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten ratifiziert hat, hat es de facto die Rechte von Manasra bei Verhören, das Recht auf medizinische Versorgung und das Recht auf ein faires Verfahren verletzt”.

https://mondoweiss.net/2022/06/israel-denies-early-release-for-ahmad-manasra/

Der 14-jährige Ahmed Manasra (Mitte) verlässt das Bezirksgericht in Jerusalem nach seiner Urteilsverkündigung am 7. November 2016. Das Gericht verurteilte Manasra wegen des mutmaßlichen versuchten Mordes an zwei Israelis zu 12 Jahren Gefängnis; diese Strafe wurde später auf neuneinhalb Jahre reduziert. (Foto: AFP)

Israel verweigert vorzeitige Freilassung von Ahmad Manasra

Von Mariam Barghouti

29. Juni 2022



Die Anwälte und die Familie von Ahmad Manasra haben ihre Kampagne für seine Freilassung verstärkt, nachdem er jahrelang harten Verhören und Misshandlungen ausgesetzt war und lange Zeit in Einzelhaft verbracht hat, was zu einer schweren Verschlechterung seines psychischen Zustands führte.

Von Mariam Barghouti Am Dienstag, den 28. Juni, wurde dem 20-jährigen palästinensischen Gefangenen Ahmad Manasra die vorzeitige Entlassung durch den israelischen Bewährungsausschuss des Gefängnisses Ramle verweigert.

Die Entscheidung erging trotz der Einsprüche seines Verteidigungsteams, das angesichts seines ernsten und sich verschlechternden psychischen Gesundheitszustands seine Entlassung gemäß dem israelischen Bewährungsgesetz von 2001 beantragt hatte.

Im Jahr 2015 wurde der damals erst 13-jährige Manasra von einem israelischen Fahrzeug gerammt und blutend am Boden liegen gelassen, nachdem er und sein Cousin Hassan Manasra, 15, angeblich versucht hatten, in der Nähe der Siedlung Pisgat Ze’ev im besetzten Jerusalem einen Messerangriff zu verüben.

Hassan war auf der Stelle tot, und Ahmad wurde von den israelischen Behörden verhaftet, nachdem er innere Blutungen und Schädelfrakturen erlitten hatte.

Das Video des jungen Ahmad, der verkrümmt und blutend auf dem Boden liegt, während ein israelischer Siedler ihn auf Hebräisch anschreit: “Stirb, du Sohn einer Hure, stirb”, verbreitete sich schnell in den lokalen und internationalen Medien und schuf die Grundlage für einen der bekanntesten Fälle gegen einen Palästinenser in den letzten Jahren.

Im vergangenen Jahr haben Manasras Anwälte und seine Familie ihre Kampagne für seine Freilassung intensiviert, nachdem er jahrelang harten Verhören und Misshandlungen ausgesetzt war und lange Zeit in Einzelhaft verbracht hatte, was zu einer schweren Verschlechterung seines psychischen Zustands führte.

Gegenwärtig leidet Manasra weiterhin an gesundheitlichen Problemen, die auf die Verletzungen zurückzuführen sind, die er im Alter von 13 Jahren erlitten hat, gefolgt von den Misshandlungen und Misshandlungen, die ihm von israelischen Verhörbeamten und Streitkräften aufgezwungen wurden. Psychiatrie-Erfahrene in aller Welt fordern weiterhin, dass die israelischen Behörden den heute 20-Jährigen freilassen, um ihm eine Chance auf Genesung zu geben.

Nach Angaben von Amnesty International wurde bei Manasra Schizophrenie diagnostiziert, er leidet unter psychotischen Wahnvorstellungen und ist “schwer depressiv mit Selbstmordgedanken”.

Manasras Anwalt, Khaled Zabarqa, sagte Amnesty Anfang des Monats, dass die Freilassung von Manasra dringend erforderlich sei, da sein psychischer Zustand “eine echte Gefahr für sein Leben” darstelle.

Verweigerung von Gesundheit, Wohlbefinden und Recht auf Kindheit

Nach seiner Verhaftung im November 2015 wurde Manasra aufgrund der schweren Verletzungen, die er am Tag des angeblichen Angriffs erlitten hatte, ins Krankenhaus eingeliefert. Er war an ein Krankenhausbett gekettet und wurde Berichten zufolge von israelischen Behörden und medizinischem Personal beschimpft.

Einen Monat nach seiner Verhaftung wurden Videoaufnahmen von Manasras Verhör veröffentlicht, die zeigen, wie der Junge von drei israelischen Beamten ohne die Anwesenheit seines Anwalts oder seiner Eltern verhört wird.

Das Video löste weithin Empörung aus, da die israelischen Vernehmungsbeamten zu sehen waren, wie sie einen sichtlich verstörten Manasra anschrieen, beschimpften und bedrohten, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Während des Verhörs wurden ihm außerdem Schlaf, Essen und das Recht auf einen Rechtsbeistand verweigert. Verzweifelt und unter Tränen wiederholte Manasra immer wieder “Ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht”. Diese Aussage wurde in palästinensischen Kreisen zu einem Symbol für die Misshandlungen und Nötigungen, denen er ausgesetzt war.

Seine Anwälte berichteten auch, dass Manasra unter Narkose verhört wurde, als er weder bei vollem Bewusstsein noch im Beisein von Betreuern war. Palästinensische Minderjährige werden häufig gefoltert und misshandelt, einschließlich illegaler Praktiken der körperlichen Misshandlung und des psychosozialen Drucks.

Zum Zeitpunkt des gemeldeten Angriffs im Jahr 2015 galt nach israelischem Recht, dass Kinder unter 14 Jahren nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Außerdem befanden die Gerichte, dass Manasra nicht an den Messerstichen beteiligt war.

Trotzdem wurde er 2016 wegen versuchten Mordes zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt und war damit der jüngste Palästinenser, der von einem israelischen Zivilgericht verurteilt wurde. Im Jahr 2017 wurde seine Strafe von 12 Jahren auf 9,5 Jahre herabgesetzt, mit dem Vermerk, dass “der Bewährungsdienst den Eindruck hat, dass eine lange Haftstrafe unerwünschte Folgen für ihn haben könnte.”

Im Jahr 2021 diagnostizierte die Organisation Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) bei Manasra schwere psychiatrische Erkrankungen, die sich während der Zeit seiner Inhaftierung und Folter entwickelt haben sollen. Im April dieses Jahres warnte die Organisation, dass es zu irreparablen Schäden führen könnte, wenn Israel Manasra weiterhin inhaftiert hält.

Israels diskriminierender Justiz-, Zivil- und Militärapparat

Obwohl Israel 1991 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und 2005 das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten ratifiziert hat, hat es de facto die Rechte von Manasra bei Verhören, das Recht auf medizinische Versorgung und das Recht auf ein faires Verfahren verletzt.

Der Antrag auf vorzeitige Entlassung Ahmads wurde Berichten zufolge unter dem Vorwand abgelehnt, seine Akte als “Terrorismus” einzustufen, ein pauschaler Begriff, den Israel gegen Palästinenser verwendet, einschließlich palästinensischer Kinder, die beschuldigt werden, Anschläge verübt zu haben, oder sogar palästinensischer zivilgesellschaftlicher Organisationen, die gegen die israelische Apartheid kämpfen.

In den Monaten nach seinem Prozess wurde Manasras Fall von rechtsgerichteten israelischen Politikern genutzt, um das “Jugendgesetz” voranzutreiben und schließlich zu verabschieden, das es den Behörden ermöglicht, Minderjährige im Alter von 12 Jahren zu inhaftieren, wenn sie wegen “terroristischer” Straftaten verurteilt werden.

Das Gesetz wurde von der bewaffneten israelischen Polizei häufig gegen palästinensische Kinder angewandt, die des Steinewerfens beschuldigt wurden.

Dr. Netanel Dagan vom Zentrum für Kriminologie der Universität Oxford hat mehr als 207 Entscheidungen des israelischen Bewährungsausschusses über “Sicherheitsgefangene” untersucht und festgestellt, dass es sich bei der “feindlichen Bewährung” um einen “ausgrenzenden, strafenden und außergewöhnlichen Prozess handelt, der als inklusiv, gleichberechtigt und legitim getarnt ist.” Der Fall von Ahmad Manasra erscheint beispielhaft für die Art und Weise, wie Israels Justizsystem mit der illegalen Siedlerbevölkerung und dem Militär zusammenarbeitet, sogar auf Kosten von Kindern und Jugendlichen.

Ahmads Mutter wartet immer noch auf den Moment, in dem sie ihren Sohn wieder in die Arme schließen kann: “Mein Sohn geht mir nicht eine Minute aus dem Kopf. Möge Gott ihn beschützen und ihn in meine Umarmung zurückbringen, damit er sich mit mir unterhalten kann.” Ihm wurden die grundlegenden Menschenrechte verweigert, ein faires Verfahren, der Schutz der Kindheit, die Rechtsprechung und nun auch das Recht, das Wenige, was ihm von seiner Gesundheit geblieben ist, zu erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...