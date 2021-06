Bild:Palestinian women hold their passports during a protest demanding the opening of the Rafah crossing border in Gaza 31 December 2014 [Ashraf Amra/Apaimages]

Israel weigert sich, palästinensische Pässe in den oder aus dem Gazastreifen zuzulassen, was zur Stornierung von Tausenden dringender Reisen führt

Von Amira Hass

18.06.2021

Verteidigungsminister Gantz hat angeordnet, die strengste Blockade des Gazastreifens wieder aufzunehmen, und nur von Israel als humanitär eingestufte Güter wie Lebensmittel und Medikamente dürfen hineinIsrael verhindert seit sechs Wochen, dass palästinensische Pässe in den oder aus dem Gazastreifen gebracht werden, weil sie nicht als humanitäre Güter gelten – auch wenn sie nur in Ramallah ausgestellt oder erneuert werden. Da Tausende nicht in der Lage sind, Pässe aus Ramallah oder von verschiedenen Konsulaten zu erhalten, und Tausende andere nicht in der Lage sind, ihre Pässe zur Erneuerung oder zum Abstempeln von Visa zu schicken, waren die Bewohner gezwungen, dringende Reisen ins Ausland, über Ägypten, aus medizinischen Gründen, zum Studium oder zur Arbeit abzusagen oder zu verschieben.Seit dem 8. Mai hat keine Post mehr den Gazastreifen betreten oder verlassen. Während des letzten Krieges waren die Übergänge die meiste Zeit über geschlossen. Mit dem Waffenstillstand ordnete Verteidigungsminister Benny Gantz an, die strengste Blockade des Gazastreifens wieder aufzunehmen und die Grenzübergänge Kerem Shalom und Erez zu schließen, bis Fortschritte bei der Rückführung der in Gaza festgehaltenen Zivilisten und Soldaten erzielt werden. Somit ist das Verlassen des Gazastreifens nur noch für bestimmte medizinische Behandlungen erlaubt und es dürfen nur noch von Israel als humanitär eingestufte Güter, wie Lebensmittel und Medikamente, eingeführt werden.

Aufgrund der politischen Spaltung zwischen der Hamas und der Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah und der internationalen Anerkennung der letzteren darf nur das Innenministerium in Ramallah palästinensische Pässe ausstellen, weshalb die Bewohner des Gazastreifens auf Postdienste und Lieferfirmen angewiesen sind, um ihre Pässe zu erhalten.

Wasim Mushtaha, Leiter der Association of Travel Agents and Tourism in Gaza, sagt, dass derzeit etwa 10.000 Menschen auf ihre Pässe warten oder sie nicht verlängern konnten. Etwa 5.000 Pässe sind fertig und warten im Innenministerium in Ramallah, sagte er gegenüber Haaretz. Der Rest sind Pässe, die von Reisebüros zur Überführung nach Ramallah bereitgehalten werden, die einen Visastempel von den Konsulaten in Jerusalem und Tel Aviv benötigen oder die bereits in den Botschaften abgestempelt wurden und nicht nach Gaza zurückgegeben werden können.

Mushtaha sagte, dass das Verbot, Post ein- und auszuliefern, etwa 75 Reisebüros in Gaza und ihre 3.000 Angestellten betrifft, die auch Pässe bearbeiten. “Alles hängt von den Pässen ab – Reisevorbereitungen, Bestellung von Flugtickets, Hotelreservierungen”, sagte er. “Wenn es keine Pässe gibt – können wir nichts tun.” Zusätzlich zu den Pässen, sagte er, gilt das Verbot für die Einreise von Schecks und anderen Bankdokumenten, sowie für unterschriebene juristische Dokumente und andere Genehmigungen der Palästinensischen Autonomiebehörde. Dazu gehören verschiedene Diplome, die die Unterschrift des palästinensischen Außenministeriums erfordern, damit Studenten, die sich im Ausland befinden, ihr Studium fortsetzen können.

Ein Bewohner des Gazastreifens, der wegen einer dringenden familiären Situation nach Ägypten gehen muss, erzählte Haaretz, dass er die Gültigkeit seines Passes im von der Hamas geführten Innenministerium des Gazastreifens verlängern lassen musste. Allerdings erkennt nur Ägypten den in Gaza ausgestellten Verlängerungsstempel an. Die Verlängerung wird vom Innenministerium in Ramallah als illegal angesehen und er könnte dafür bestraft werden, wenn er um eine weitere Verlängerung bittet oder wenn er einen neuen Pass braucht. “Ich hatte keine andere Wahl”, sagte er.

Einige Bewohner des Gazastreifens kennen persönlich Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen, die kürzlich in den Streifen eingereist sind, und haben sie gebeten, die fertigen Pässe aus Ramallah mitzubringen, aber das sind nur wenige.

Gisha, eine Menschenrechtsorganisation, die sich für den Schutz der Bewegungsfreiheit von Palästinensern einsetzt, wurde gebeten, im Namen von Menschen zu intervenieren, die medizinische Behandlungen im Ausland benötigen, aber aufgrund des Postverbots keine Pässe haben. Israel hat sich geweigert, ihnen eine Genehmigung für die Reise in ein Krankenhaus im Westjordanland zu erteilen, und so sind sie gezwungen, nach Ägypten zu gehen.

M.S. ist einer von ihnen. Er leidet an einem Augenleiden, und nachdem Israel sich weigerte, seine Ausreise zur Behandlung im Westjordanland zu genehmigen, sagte die Palästinensische Autonomiebehörde, sie würde seine Operation in Ägypten finanzieren. Sein Bruder soll ihn begleiten, aber sein Reisepass steckt seit Mai in Ramallah fest. Der Patient beantragte seinen Pass am 10. Juni in einem Reisebüro, wo man ihm sagte, dass man nicht wisse, wann er ihn erhalten würde.

Die Anwältin Muna Haddad aus Gisha hat sich in den letzten Wochen zweimal an den Verteidigungsminister, den Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT), Generalmajor Ghassan Alian, und David Cohen, den für Kommunikation und Post zuständigen Beamten der Zivilverwaltung, gewandt und gefordert, dass die Weiterleitung der Post verlängert wird. Ihre Briefe wurden nicht beantwortet, und Gisha erwägt nun, die Angelegenheit vor Gericht zu bringen.