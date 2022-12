Zionistische Deportationen und die saubere Weltgemeinschaft schaut zu. Wo bleiben die Proteste und Sanktionsforderungen von Baerbock und Co? Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/kicking-aside-french-protests-israel-expels-salah-hammouri



Israel weist Salah Hammouri aus, ohne die französischen Proteste zu beachten

Ali Abunimah

18. Dezember 2022

Salah Hammouri und Elsa Lefort in Lifta, einem palästinensischen Dorf in der Nähe von Jerusalem, das 1948 von den zionistischen Truppen entvölkert wurde. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Salah Hammouri)

Israel hat am Sonntag Proteste aus Frankreich beiseite geschoben und Salah Hammouri aus seinem Heimatland ausgewiesen.

Der Sohn eines palästinensischen Vaters und einer französischen Mutter wurde bei seiner Ankunft in Paris von seiner Frau Elsa Lefort und seinen Anhängern stürmisch empfangen und versprach, sich weiterhin für die Palästinenser einzusetzen.

Avec plusieurs elu-es et militant-es j’ai accueilli @salah_hamouri à l ‘aéroport. L’état colon israélien l’a expulsé poursuivant son action d’éradication des palestinien-nes en Palestine. J’ai honte de l’impuissance pic.twitter.com/xFw19n7UNf

– Patrice Leclerc – Gennevilliers (@patrice_leclerc) December 18, 2022

Israels Ziel ist es, “Palästina von seinen Bürgern zu befreien”, sagte Hammouri, der in Jerusalem geboren wurde, vor Journalisten am Flughafen in Paris.

“Heute fühle ich eine große Verantwortung für meine Sache und für mein Volk”, so Hammouri weiter.

“Wir werden Palästina nicht aufgeben, zumal wir nicht zulassen werden, dass Generationen unter dem leiden, was wir erlitten haben. Unser Recht ist es, Widerstand zu leisten.”

Auf die Frage, ob er versuchen würde, nach Palästina zurückzukehren, sagte der sichtlich gerührte Hammouri: “Ich habe meine Seele in meinem Heimatland gelassen. Und dafür werde ich kämpfen, ich werde den Kampf fortsetzen, denn für mich ist es mein Recht, in Jerusalem zu leben, in meinem Heimatland zu leben, und es ist das Recht meiner Familie, dort zu sein.”

“Die Tatsache, dass Hammouri die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes – Frankreich – besitzt, mildert in keiner Weise die Schwere seiner Ausweisung gegen seinen Willen aus seiner Stadt und seiner Heimat”, erklärte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem und warnte, dass seine Ausweisung “einen gefährlichen Präzedenzfall für weitere Deportationen von Palästinensern aus den besetzten Gebieten” darstellt.

Israels Vorwand für die Ausweisung Hammouris ist der “Treuebruch” des Menschenrechtsanwalts gegenüber einer Besatzungsmacht, die ihn seit seinem 15. Lebensjahr verschiedenen Formen der Verfolgung einschließlich mehrerer Haftstrafen ausgesetzt hat und der er keinerlei Loyalität schuldet.

Von März bis zu seiner Ausweisung hielt Israel ihn in “Verwaltungshaft”, d. h. ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf der Grundlage angeblicher “geheimer Beweise”.

Vor seiner erzwungenen Abschiebung richtete Hammouri auch eine Sprachnachricht an seine Unterstützer in Palästina:

weist Salah Hammouri aus

Ali Abunimah Rechte und Rechenschaftspflicht 18. Dezember 2022

Salah Hammouri und Elsa Lefort in Lifta, einem palästinensischen Dorf in der Nähe von Jerusalem, das 1948 von den zionistischen Truppen entvölkert wurde. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Salah Hammouri)

Israel hat am Sonntag Proteste aus Frankreich beiseite geschoben und Salah Hammouri aus seinem Heimatland ausgewiesen.

Der Sohn eines palästinensischen Vaters und einer französischen Mutter wurde bei seiner Ankunft in Paris von seiner Frau Elsa Lefort und seinen Anhängern stürmisch empfangen und versprach, sich weiterhin für die Palästinenser einzusetzen.

Israels Ziel ist es, “Palästina seiner Bürger zu berauben”, sagte Hammouri, der in Jerusalem geboren wurde, vor Journalisten am Flughafen in Paris.

“Heute fühle ich eine große Verantwortung für meine Sache und für mein Volk”, so Hammouri weiter.

“Wir werden Palästina nicht aufgeben, zumal wir nicht zulassen werden, dass Generationen unter dem leiden, was wir erlitten haben. Unser Recht ist es, Widerstand zu leisten.”

Auf die Frage, ob er versuchen würde, nach Palästina zurückzukehren, sagte der sichtlich gerührte Hammouri: “Ich habe meine Seele in meinem Heimatland gelassen. Und dafür werde ich kämpfen, ich werde den Kampf fortsetzen, denn für mich ist es mein Recht, in Jerusalem zu leben, in meinem Heimatland zu leben, und es ist das Recht meiner Familie, dort zu sein.”

“Die Tatsache, dass Hammouri die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes – Frankreich – besitzt, mildert in keiner Weise die Schwere seiner Ausweisung gegen seinen Willen aus seiner Stadt und seiner Heimat”, erklärte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem und warnte, dass seine Ausweisung “einen gefährlichen Präzedenzfall für weitere Deportationen von Palästinensern aus den besetzten Gebieten” darstellt.

Israels Vorwand für die Ausweisung Hammouris ist der “Treuebruch” des Menschenrechtsanwalts gegenüber einer Besatzungsmacht, die ihn seit seinem 15. Lebensjahr verschiedenen Formen der Verfolgung einschließlich mehrerer Haftstrafen ausgesetzt hat und der er keinerlei Loyalität schuldet.

Von März bis zu seiner Ausweisung hielt Israel ihn in “Verwaltungshaft”, d. h. ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf der Grundlage angeblicher “geheimer Beweise”.

Vor seiner erzwungenen Abschiebung richtete Hammouri auch eine Sprachnachricht an seine Unterstützer in Palästina:

Französische Verurteilung und Untätigkeit

Die Untätigkeit der Regierung von Präsident Emmanuel Macron, die Israel daran hindern will, ein Kriegsverbrechen zu begehen, ist nach wie vor sehr ärgerlich.

Patrice Leclerc, Bürgermeister des Pariser Vororts Gennevilliers und einer von mehreren gewählten Vertretern, die Hammouri am Flughafen empfingen, drückte seine “Scham über die Ohnmacht” – vermutlich der französischen Regierung – aus.

“Heute verurteilen wir die rechtswidrige Entscheidung der israelischen Behörden, Salah Hammouri nach Frankreich auszuweisen”, erklärte das Außenministerium in Paris am Sonntag.

Das Außenministerium rühmte sich, den israelischen Behörden wiederholt “in aller Deutlichkeit mitgeteilt zu haben, dass es diese Ausweisung eines palästinensischen Einwohners von Ost-Jerusalem, einem besetzten Gebiet im Sinne der Vierten Genfer Konvention, ablehnt”.

Wie Amnesty International Frankreich am Sonntag erklärte, stellt die Ausweisung von Palästinensern durch Israel aus den besetzten Gebieten “eine schwere Verletzung der Genfer Konvention” dar.

Doch anstatt zu bekräftigen, wie fleißig und aktiv sich Frankreich für Hammouri eingesetzt hat, liest sich die Erklärung des Außenministeriums wie eine Erklärung des Scheiterns.

Dies ist nicht überraschend, da die streng israelfreundliche Macron-Regierung zu keinem Zeitpunkt angedeutet hat, dass Israel irgendwelche Konsequenzen für die Ausweisung Hammouris zu befürchten hat.

Appelle an Fluggesellschaften

In den letzten Tagen schloss sich Addameer, die Gruppe für die Rechte palästinensischer Gefangener, für die Hammouri arbeitet, den Aktivisten an und forderte Easy Jet, Air France und Transavia auf, Hammouris Ausweisung nicht zu unterstützen.

“Wir fordern die kommerziellen Fluggesellschaften auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sich zu weigern, an einem möglichen Kriegsverbrechen mitzuwirken, indem sie sich weigern, Personen zu transportieren, die unrechtmäßig zwangsdeportiert werden, und eine öffentliche Erklärung abzugeben”, so Addameer.

Dafür gibt es einen Präzedenzfall aus jüngster Zeit, als sich einige Fluggesellschaften weigerten, die britische Regierung beim Transport von Asylbewerbern nach Ruanda zu unterstützen – eine Politik, die als grausam und illegal angefochten wurde.

Letztendlich wurde Hammouris Ausweisung von der nationalen israelischen Fluggesellschaft durchgeführt.

The Electronic Intifada hat erfahren, dass Hammouri von dem Moment an, als die israelischen Behörden ihn aus dem Hadarim-Gefängnis abholten und ihn an Bord eines El-Al-Fluges zwangen, bis zum Öffnen der Flugzeugtür in Paris in Handschellen lag.

Ausreden erfinden

Unterdessen haben Israels Unterstützer in Frankreich ihre Bemühungen, das Vorgehen Tel Avivs zu verteidigen, auf ein absurdes Niveau gebracht.

Jacques Attali, eine prominente Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und ehemaliger Berater des verstorbenen Präsidenten François Mitterand, rügte einen Abgeordneten des linken Parlamentsblocks La France Insoumise (LFI) dafür, dass er die israelische Ausweisung Hammouris als Deportation bezeichnet hatte.

“Was auch immer man von der Situation in Palästina und der Politik der israelischen Regierung halten mag, das Wort ‘Deportation’ hier zu verwenden, ist verachtenswert und offenbart einmal mehr die zahlreichen Ausrutscher in den Antisemitismus der gewählten Vertreter der LFI”, erklärte Attali als Antwort auf einen Tweet der Gesetzgeberin Ersilia Soudais.

Attali spielte vermutlich darauf an, wie das französische Wort “déportation” verwendet wird, um die Taten französischer Kollaborateure zu beschreiben, die während des Zweiten Weltkriegs Tausende französischer Juden in den Tod in Konzentrationslager der deutschen Regierung schickten.

Aber der offizielle französischsprachige Text der Vierten Genfer Konvention, von dem sogar die Macron-Regierung anerkennt, dass er für die von Israel besetzten Gebiete einschließlich Ost-Jerusalem gilt, verwendet das Wort “déportation”, um die verbotene erzwungene Entfernung von Zivilisten aus besetzten Gebieten durch eine Besatzungsmacht zu beschreiben – genau das, was Hammouri widerfahren ist.

Verabscheuungswürdig wäre daher eine genauere Beschreibung von Attalis Einsatz der schrecklichen Verbrechen, die von französischen Kollaborateuren mit den Nazis begangen wurden, um die Aufmerksamkeit von Israels heutigen Verbrechen gegen die Palästinenser abzulenken.

Die israelischen Propagandisten bezeichnen Hammouri auch deshalb als “Terroristen”, weil Israel ihn 2005 angeklagt hat, weil er angeblich an einem Komplott der Volksfront zur Befreiung Palästinas beteiligt war, um Ovadia Yosef zu töten, einen prominenten israelischen Rabbiner, der gewöhnlich zu völkermörderischer Gewalt aufrief, um die Palästinenser zu “vernichten”.

Hamouri hat stets seine Unschuld beteuert. Er wurde drei Jahre lang in Verwaltungshaft gehalten, bevor er einen Vergleich mit dem israelischen Militärgericht einging, um eine kürzere Strafe als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 14 Jahre zu erhalten.

Die Verurteilungsquote von Palästinensern durch das israelische Militärgericht liegt bei fast 100 Prozent.

Jetzt, wo er wieder in Frankreich ist, wird Hammouri wahrscheinlich mit weiteren Verleumdungs- und Diffamierungskampagnen von israelischen Lobbygruppen konfrontiert werden.

Er lässt sich jedoch von anderen antikolonialen Kämpfen inspirieren und ist sich sicher, dass die Palästinenser letztendlich ihre Freiheit gewinnen werden.

“Die Israelis sind nicht stärker als die Amerikaner und wir sind nicht schwächer als die Vietnamesen. Wir werden den Kampf bis zum Ende fortsetzen”, sagte Hammouri auf dem Flughafen in Paris. “Solange wir Widerstand leisten, bedeutet das, dass wir existieren.” Übersetzt mit Deepl.com

Salah Hamouri Frankreich

Ali Abunimahs Blog

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...