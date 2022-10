https://israelpalestinenews.org/gideon-levy-israel-wants-another-intifada/?fbclid=IwAR2gUQrjnvuIMH295tF_Zi_snPEBDFBVJ9Hdhh5nfwRD7UAepPhTsbekxR0



Israel wants to provoke an intifada (pictured:Israeli forces invade Jenin, March 2022)

Israel will eine weitere Intifada

Von Gideon Levy

28. September 2022



Gideon Levy fragt, was haben Sie erwartet? Kein Volk, das so gelitten hat wie das palästinensische Volk, wird ruhig bleiben, und das gilt auch für das palästinensische Volk zwischen Rafah im Gazastreifen und Jenin im Westjordanland. Natürlich werden sie sich der brutalen israelischen Besatzung widersetzen, und das ist es, was Israel will: eine Intifada, einen Vorwand, um palästinensisches Blut zu vergießen.

Israel will eine weitere Intifada [Aufstand], daran besteht kein Zweifel. Es gibt keine andere Erklärung für das zügellose Verhalten der letzten Monate, auch wenn nicht klar ist, welchen Nutzen ein weiteres sinnloses Blutvergießen haben könnte. Sinnlos, aber Israel will es: Was es in letzter Zeit in den besetzten Gebieten getan hat, wird unweigerlich zu einer weiteren Intifada führen. Israel weiß das ganz genau. Daher muss man zu dem Schluss kommen, dass es das auch will.

Alle fehlenden Elemente für den Ausbruch einer weiteren Intifada fehlen nur auf der palästinensischen Seite: Den Palästinensern fehlt es an Führung, es fehlt ihnen an arabischer und anderer internationaler Unterstützung, es fehlt ihnen an Einigkeit und Kampfgeist, ohne die die Intifada nur langsam kommen wird, aber sie wird wohl kommen.

Aber Israel hat seinen Teil dazu beigetragen, den Ausbruch von Wut und Gewalt gegen Israel zu schüren. “Was haben Sie erwartet?” Trad Salah, dessen 17-jähriger Sohn Uday starb, als ein IDF-Scharfschütze in Kafr Dan aus einer Entfernung von 100 Metern eine Kugel in seinen Kopf und eine in sein Herz schoss. Die Frage hing in der Luft in seinem Haus, das sich nie von seiner Trauer erholen wird. Die beiden Männer, die letzte Woche am Kontrollpunkt Jalamah Major Bar Falah töteten, stammten aus diesem militanten Dorf. Im April töteten Soldaten zwei unbewaffnete Männer in diesem Dorf. Jetzt haben sie Uday getötet.

In wenigen Tagen wird die Armee das Dorf stürmen und die Häuser der Mörder von Falah niederreißen. Die Zeichen stehen auf Sturm. Die Totengräber können sich auf dem Friedhof gegenüber dem Haus von Salah, der das Grab seines Sohnes von seinem Fenster aus sehen kann, an die Arbeit machen.

Was haben Sie erwartet? Fragen Sie die Kommandeure der IDF und des Shin Bet, die die Armee und den Sicherheitsdienst machen lassen, was sie wollen.

Was haben Sie erwartet? Fragen Sie den Premierminister und den Verteidigungsminister der so genannten Regierung des Wandels und der Heilung, die all dies zugelassen und gefördert haben.

Was haben Sie erwartet? Das sollte jeder Israeli gefragt werden, der schweigt.

Kein Volk, das so gelitten hat wie das palästinensische Volk, wird schweigen, und das gilt auch für das palästinensische Volk zwischen Rafah im Gazastreifen und Dschenin im Westjordanland.



Israel will eine Intifada provozieren – Was Israel in den letzten Monaten getan hat, ist eine Eintrittskarte für einen Volksaufstand, selbst wenn er wie seine beiden Vorgänger scheitert. Die höchste Zahl palästinensischer Todesopfer und Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren seit sieben Jahren und die höchste Zahl gewalttätiger Übergriffe durch Siedler – möglicherweise mehr als je zuvor.

Was haben Sie erwartet? Kollektivbestrafung ohne Scham, Familienbestrafung ohne Zögern – was haben Sie erwartet?

Was erwarten Sie von einer Armee, deren Kommandeur sich damit brüstet, wie tödlich sie ist, und deren Soldaten wissen, dass alles erlaubt ist?

Es ist schwer zu entscheiden, wo man anfangen soll – mit der täglichen Apartheid, mit dem palästinensischen Bauern, der versucht hat, sich und sein Eigentum vor den Schlägern der Siedler zu schützen, und dessen Hände nun zerquetscht sind, und der seit zwei Wochen in Haft ist, während der Siedler, der ihn verletzt hat, frei herumläuft?

Mit der Ermordung von Shireen Abu Akleh, gefolgt von den verlogenen Versuchen der IDF, sich jeglicher Verantwortung für das verabscheuungswürdige Verbrechen zu entziehen und die Soldaten zu unterstützen, die sie erschossen, als sie sahen, dass sie eine Journalistin war? Mit der unglaublichen Leichtigkeit, mit der Soldaten fast jeden Tag unbewaffnete Demonstranten töten, und der unglaublichen öffentlichen Gleichgültigkeit, mit der diese Massentötung aufgenommen wird? Mit der Heiligsprechung der Armee der Besatzung? Mit der abscheulichen Art und Weise, wie die Armee in den Medien verehrt wird, ein Trend, der in letzter Zeit wieder erschreckende Ausmaße angenommen hat? Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein vorbildlicher Soldat oder eine militärische Einheit lobend erwähnt wird.