Israel set to expel Sheikh Jarrah family before the new year The Salems could be thrown out of their home to make way for settlers on Dec. 29, after municipality officials hand an eviction order with no legal recourse. Israel is preparing to forcibly expel a Palestinian family from their home in the Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah by the end of this month.

Bild: Fatma Salem streitet mit einem jüdischen Siedler, der einen Metallzaun vor ihrem Haus in Sheikh Jarrah, Jerusalem, aufstellt, 16. Dezember 2021. (Rachel Shor)

Israel will Familie Sheikh Jarrah noch vor dem Jahreswechsel vertreiben

von Yuval Abraham und Oren Ziv

19.Dezember 2021

Die Salems könnten am 29. Dezember aus ihrem Haus vertrieben werden, um Platz für Siedler zu schaffen, nachdem Beamte der Gemeinde einen Räumungsbefehl ausgestellt haben, gegen den kein Rechtsmittel eingelegt werden kann.



Israel bereitet sich darauf vor, eine palästinensische Familie bis Ende des Monats gewaltsam aus ihrem Haus im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah zu vertreiben. Laut einem Räumungsbefehl, der der 11-köpfigen Familie Salem letzte Woche zugestellt wurde, sind die Chancen, die Vertreibung auf dem Rechtsweg zu vereiteln, sehr gering, da sie auf einem rechtskräftigen Gerichtsurteil beruht, das nicht angefochten werden kann. Yonatan Yosef, ein rechtsgerichteter Abgeordneter der Jerusalemer Stadtverwaltung, der behauptet, er habe die Rechte an dem Grundstück gekauft, wird das Haus der Familie übernehmen.

Das Haus der Familie Salem, in dem drei Generationen geboren wurden, befindet sich im westlichen Teil von Sheikh Jarrah. Von den 45 palästinensischen Familien, die in diesem Viertel leben, sind 17 von Räumungsbefehlen betroffen. Die Familie Salem ist die einzige, die das Gerichtsverfahren bis zum Ende durchlaufen hat, da die Jerusalemer Gerichte die Einsprüche der Bewohner abgewiesen haben. Wenn die Anordnung buchstabengetreu umgesetzt wird, werden sie am 29. Dezember auf die Straße gesetzt.

Die Drohung Israels, palästinensische Familien aus Sheikh Jarrah zu vertreiben, war ein zentraler Auslöser für die Massenproteste und die Gewalt, die im Mai in Israel-Palästina ausbrachen, einschließlich des Krieges gegen Gaza. Wenn die politische Ebene nicht eingreift, um die Entscheidung zu verzögern, wird die Familie wahrscheinlich noch vor dem Jahreswechsel aus ihrem Haus vertrieben werden – die erste Vertreibung in der Nachbarschaft seit 2017.

Fatma Salem, 69, wurde in diesem Haus geboren. “Alle meine Erinnerungen stammen von diesem Ort”, sagte sie, als wir in ihrem Wohnzimmer saßen. Sie lebt dort mit ihren drei Söhnen und vier Enkelkindern. Auf dem Tisch steht ein altes gerahmtes Foto ihres Ältesten aus seiner Kindheit; ein Magnet am Kühlschrank zeigt ihre Tochter an ihrem Hochzeitstag, der im Hinterhof stattfand. “Ich habe sie alle hier vor meinen Augen großgezogen”, fährt sie fort, “ich habe mich hier, in diesem Zimmer, um meine Eltern gekümmert. Sie sind beide verstorben. Ihr Geruch – manchmal gehe ich durch das Haus und habe das Gefühl, er klebt an den Wänden.”

Fatma war zu Hause, als sie letzte Woche ein Klopfen an ihrer Haustür hörte. Sie öffnete sie und sah den stellvertretenden Bürgermeister von Jerusalem, Aryeh King, der ein Telefon in der Hand hielt und sie filmte. Neben ihm stand Yosef von der Stadtverwaltung und Kings zweiter Beamter, der behauptete, er habe die Rechte an dem Grundstück von einer jüdischen Familie erworben, die vor 1948 in dem Haus gelebt hatte. Yosef sagte zu Fatma: “Das ist mein Haus”, und überreichte ihr einen Räumungsbescheid.

“Ernsthaft?”, fragte sie. “Ja, das ist unser Haus und wir werden es zurückbekommen”, antwortete Yosef. “Ich hielt den Befehl in der Hand und begann am ganzen Körper zu zittern”, erzählte Fatma. “Ich wusste nicht, was ich denken oder tun sollte.” Der Räumungsbefehl wird von der Vollstreckungs- und Inkassobehörde der israelischen Regierung, einer Hilfseinheit des Justizministeriums, unterzeichnet und ist das letzte Wort in einem rechtlichen Verfahren, das mit den ersten Räumungsbefehlen an die Bewohner des Viertels in den 1980er Jahren begann.

Benachteiligende Gesetze für Flüchtlinge – Fatmas Eltern zogen Anfang der 1950er Jahre in das Haus in Sheikh Jarrah und zahlten dafür Miete an die jordanischen Behörden, die Ostjerusalem bis 1967 kontrollierten. Die Siedler, die an die Stelle der Salems treten sollen, haben nie in dem Gebiet gelebt. Sie geben an, das Land von der jüdischen Familie Haddad gekauft zu haben, der das Grundstück bis 1948 gehörte, als sie es nach der Übernahme durch die Jordanier nach dem Krieg aufgeben musste.

Nach 1967, als die israelische Besetzung Ostjerusalems begann, forderte und erhielt die Familie Haddad das Land von der israelischen Verwahrstelle für abwesendes Eigentum, der staatlichen Einrichtung, die das Land palästinensischer Flüchtlinge, die während der Nakba geflohen oder vertrieben worden waren, übernahm. Der stellvertretende Stadtrat Yonatan Yosef, ein ehemaliger Sprecher der Sheikh Jarrah-Siedler, der sich selbst als “Erneuerer der jüdischen Gemeinde in Jerusalem” bezeichnet, behauptete, er habe das Land von Sara Asulin gekauft, einer Nachfahrin der Familie Haddad, die vor 1948 dort lebte.

Alle Eigentumsansprüche an palästinensischen Häusern in Sheikh Jarrah werden durch das Gesetz über Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten ermöglicht, das es jüdischen Familien, die vor 1948 Land in Jerusalem besaßen, erlaubt, es wieder in Besitz zu nehmen. Rechtsgerichtete Gruppen, die Ostjerusalem judaisieren wollen, nutzen dieses Gesetz, um Land von palästinensischen Familien zu erwerben und die Bewohner, die seit über 70 Jahren in diesen Häusern leben, zu vertreiben.

Die palästinensischen Familien, denen die Vertreibung aus Sheikh Jarrah droht, sind Flüchtlinge aus dem Krieg von 1948, können aber rechtlich nicht in ihre ursprünglichen Häuser zurückkehren. Im Gegensatz zu den Juden, die einen legalen Weg haben, um ihr 1948 verlorenes Land zurückzufordern, wird den Palästinensern, die während desselben Krieges enteignet wurden, jegliche Form von Regress verwehrt. Diese diskriminierende Verfahrensweise hat zu einer absurden Situation geführt: Israelis, die nie in Sheikh Jarrah gelebt haben, ziehen in die Häuser von palästinensischen Flüchtlingen, die nun zum zweiten Mal vertrieben werden.

Die letzte Vertreibung in Sheikh Jarrah fand 2017 gegen Mitglieder der Familie Shamanseh statt. Damals war Aryeh King Berichten zufolge über seine Organisation, den Israel Land Fund, direkt involviert, der bei der Übernahme des Hauses der Shamansehs half.

Eine Quelle in der israelischen Regierung erklärte gegenüber +972, dass verschiedene Ministerien ihre Aufmerksamkeit auf die Ausweisung der Familie Salem gerichtet haben, weil sie sich Sorgen über die politischen Auswirkungen machen (die Entwicklungen in der Nachbarschaft werden von den Palästinensern und ausländischen Regierungen genau beobachtet). Einige israelische Beamte haben sogar rechtliche Möglichkeiten für die Familie geprüft, um gegen das Urteil Berufung einzulegen und so zu versuchen, seine Umsetzung zu verzögern.

Das israelische Außenministerium übermittelte +972 die folgende Antwort, die nach eigenen Angaben mit allen zuständigen Regierungsstellen abgestimmt wurde: “Der Staat Israel ist ein Rechtsstaat, und die Entscheidung des Gerichts – das für seine Unabhängigkeit und Ausgewogenheit in sensiblen Fragen bekannt ist – ist bindend. Die Umsetzung des Urteils wird von den Behörden durchgeführt, die alle relevanten Faktoren berücksichtigen, einschließlich der entsprechenden Vorbereitungen vor jeder Aktion. Jeder Versuch von Extremisten, insbesondere der Terrorgruppe Hamas, die Situation auszunutzen, um Aufwiegelung, Gewalt und Terrorismus zu verstärken, sollte zurückgewiesen werden.”

Sie wollen unser ganzes Leben mit einem Stück Papier auslöschen”

Ibrahim, Fatmas Sohn, der in den letzten Wochen kaum geschlafen hat, sitzt ruhig im Wohnzimmer, die Augen halb geschlossen. Er fasst das israelische Gerichtsverfahren kurz und bündig zusammen: “Das Gesetz ist gegen uns. Sie wollen unser ganzes Leben hier mit einem Stück Papier auslöschen. Als ob unsere Gefühle für sie ein Spiel wären. In diesem Haus habe ich zum ersten Mal meine Augen geöffnet. Meine Tochter, die Jüngste, spielt im selben Hinterhof, in dem ich gespielt habe. Verstehen sie nicht, dass wir Menschen sind?” Er steht plötzlich auf, als seine vierjährige Tochter, die ebenfalls Fatma heißt, barfuß in eine Pfütze im Garten springt. Er ruft sie, sie solle zurückkommen.

Fatma, die Ältere, die nun allein im Wohnzimmer sitzt, fügt leise hinzu: “Ich bin mir nicht sicher, was wir tun werden, wenn sie uns rausschmeißen. Unsere wirtschaftliche Lage ist schlecht.” Sie sagt, sie habe ihr ganzes Leben lang als Reinigungskraft gearbeitet, in einer örtlichen Schule, in Studentenwohnheimen oder im Hilton.

“Ich bin schon mein ganzes Leben hier”, sagt Fatma, “mein Mann und ich haben unser Leben in diesem Haus verbracht. Ich weiß noch, wie er immer Kuchen gebacken hat. Und auch meine Eltern sind hier alt geworden. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun oder denken soll.”

Unser Gespräch wird durch Lärm von draußen unterbrochen. Junge, englischsprachige Juden sind mit metallenen Zaunpfählen gekommen. Fatma stürmt hinaus und stellt sie zur Rede: “Was macht ihr da?”, fragt sie, als sie beginnen, ein an Fatmas Haus angrenzendes Grundstück einzuzäunen, das derzeit als Parkplatz für zwei Bewohner des Viertels sowie für einen Siedler genutzt wird, der vor zwei Jahren nach Sheikh Jarrah gezogen ist.

Palästinenser trafen ein, und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. “Wie kann ich in mein Haus kommen? Warum tun Sie das?” schrie Fatma sie an. Der Mann, der sich um die Absperrung kümmerte, war Haim Silberstein, einer der Mitarbeiter von Aryeh King, der einen Anzug trug und verlangte, dass wir ihn nicht filmen. Als die Polizei eintraf, sah sie juristische Papiere, aus denen hervorging, dass die Siedler kein Recht hatten, den Zaun zu bauen, und ordnete an, den Bau zu stoppen. “Das ist der Beginn unserer Vertreibung”, sagte Fatma.



Eine Stunde später kam König selbst zu dem Haus. Er stellte sich vor die Familie und sagte: “Bald wird es hier ein Viertel für Juden geben, Gott sei Dank”, bevor er die Namen der verschiedenen palästinensischen Viertel in Jerusalem aufzählte, bei deren Judaisierung er bereits geholfen hat. Übersetzt mit Deepl.com

