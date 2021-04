Wenn das zionistische Regime die besetzten Gebiete abriegelt, um in Ruhe die ethnische Säuberung zu feiern, dann ist das das ewige Schandmal, dass die räuberische Gründung des “jüdischen Staats” begleitet. Die Opfer der Nakba, werden weg gesperrt wie gewohnt. Nichts soll die “Feierlichkeiten” zu Judaisierung stören. Die scheinheilige “christliche Wertegemeinschaft” schweigt und feiert mit. Tatsächlich eine “große Katastrophe”.



Israel to seal off Palestinian territories for 3 days Israel will seal off the occupied Palestinian territories for three days as of Tuesday, according to the Israeli military on Sunday, Anadolu Agency reported. A military statement said the measure includes a complete lockdown of the West Bank and the closure of crossing points with the Gaza Strip.

Bild: Israeli security forces intervene Palestinians during a protest organized to mark 70th anniversary of Nakba, also known as Day of the Catastrophe in 1948, and against United States’ plans to relocate the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, in Bethlehem, West Bank on May 14, 2018 [Wisam Hashlamoun – Anadolu Agency]

Israel will palästinensische Gebiete für 3 Tage abriegeln

11. April 2021

Israel wird die besetzten palästinensischen Gebiete ab Dienstag für drei Tage abriegeln, wie das israelische Militär am Sonntag mitteilte, berichtete die Agentur Anadolu.

In einer Erklärung des Militärs hieß es, die Maßnahme umfasse eine vollständige Abriegelung des Westjordanlands und die Schließung der Grenzübergänge zum Gazastreifen.

Die Erklärung besagt, dass die Abriegelung ab Dienstag 19:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr GMT) bis Donnerstag, den 15. April beginnen wird.

Palästinenser fliehen aus ihren Häusern während der Nakba von 1948, auch bekannt als “Die große Katastrophe”.

Palästinenser fliehen aus ihren Häusern während der Nakba von 1948, auch bekannt als “Die große Katastrophe”.

Die Armee sagte, dass sie ausnahmsweise humanitäre und medizinische Fälle durch die Gaza-Übergänge gehen lassen wird, nachdem sie die Erlaubnis der israelischen Behörden eingeholt hat.

Die Abriegelung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seinen Gedenktag begeht, der für alle während israelischer Militäroperationen getöteten Militärangehörigen begangen wird.

Israel begeht auch seinen Nationalfeiertag, der die Gründung Israels auf den Trümmern Palästinas markiert. Die Palästinenser bezeichnen diesen Tag als die “Nakba”, oder Katastrophe. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...