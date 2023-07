Israel seeks revenge with Jenin invasion Three killed in early stages of what Tel Aviv calls “wide scale” assault on resistance stronghold.

Israel will sich mit der Invasion in Dschenin rächen

Ali Abunimah

3. Juli 2023

Israelische Besatzungstruppen haben in den frühen Morgenstunden des Montags eine groß angelegte Invasion des Flüchtlingslagers Jenin im nördlichen Westjordanland gestartet.

In der Zwischenzeit starb Muhammad Hassanein, 21, nachdem ihm Soldaten am Eingang von al-Bireh nahe der Stadt Ramallah im zentralen Westjordanland in den Kopf geschossen hatten.

Palästinensische Gesundheitsbehörden berichteten, dass bei der anhaltenden Invasion in Dschenin drei Palästinenser getötet und mindestens 13 weitere verletzt wurden, drei von ihnen schwer.

Diese Zahlen werden wahrscheinlich noch steigen, da Hunderte von Soldaten in Dschenin und dem dortigen Flüchtlingslager stationiert wurden, was die Rettung und Evakuierung der Verwundeten verhindert.

Berichten zufolge feuerten die Besatzungstruppen Raketen aus der Luft auf ein Gebäude ab, das nach israelischen Angaben Waffen und einen Kommandoposten für Widerstandskämpfer in der Stadt im Westjordanland beherbergt.

Bei einem der Getöteten soll es sich um Sami Abu al-Wafa handeln, den Sohn eines hochrangigen Fatah-Aktivisten in dem Lager. Al Jazeera berichtete, dass Widerstandskämpfer am Rande des Lagers versuchten, ein weiteres Vordringen der israelischen Bodentruppen zu verhindern.

Die Gewalt wird mit Sicherheit eskalieren, da Israel angekündigt hat, dass seine Operation eine “groß angelegte Aktion gegen den Terror” in Dschenin sein soll.

Ich sagte Al Jazeera English, dass der Angriff auf Dschenin von dem Bedürfnis der israelischen Regierung angetrieben wurde, den Blutrausch der Siedler zu befriedigen und Rache an den Palästinensern zu üben, die sich gegen den Diebstahl ihres Landes wehren.

In den letzten Wochen hat Israel zugelassen, dass Siedlermobs Pogrome gegen Palästinenser verüben, insbesondere im nördlichen Westjordanland.

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk warnte kürzlich, die Gewalt gerate “außer Kontrolle”.

Doch wie ich Al Jazeera sagte, liegt das Blutvergießen sehr wohl in Israels Kontrolle. Israel hat die Entscheidung getroffen, Jenin anzugreifen, genauso wie Israel die Entscheidung getroffen hat, den Diebstahl palästinensischen Landes zu beschleunigen und Siedler zu Pogromen zu ermutigen.

Israel als Besatzungsmacht ist der Verursacher der Gewalt, auf die die Palästinenser reagieren und Widerstand leisten.

Sie können sich dieses Interview im Video oben in diesem Artikel ansehen.

Die Invasion vom Montag erinnert an Israels Angriff auf das Flüchtlingslager Jenin im Jahr 2002, bei dem es zu weitreichenden Zerstörungen kam und Dutzende von Palästinensern getötet wurden.

Bei diesem Angriff wurden 23 israelische Soldaten getötet.

Im vergangenen Monat stießen die israelischen Streitkräfte bei einer Razzia in Dschenin, bei der fünf Palästinenser getötet wurden, auf unerwartet heftigen Widerstand, wobei die Verteidiger der Stadt ausgeklügelte Taktiken wie improvisierte Sprengsätze einsetzten, um mehrere israelische Militärfahrzeuge außer Gefecht zu setzen.

Zwei weitere Palästinenser erlagen später ihren Verletzungen, darunter ein 14-jähriges Mädchen, das die an ihrem Haus vorbeifahrenden Militärfahrzeuge beobachtete, als sie von einem Scharfschützen vom Heck eines Fahrzeugs aus in den Kopf geschossen wurde.

Im vergangenen Monat führte Israel in der Nähe von Dschenin den ersten Luftangriff im Westjordanland seit fast zwei Jahrzehnten durch und tötete dabei drei Palästinenser, darunter einen 15-jährigen Jungen.

Seit Anfang des Jahres wurden mindestens 180 Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen von israelischen Polizisten, Soldaten und Siedlern getötet oder sind an ihren Verletzungen gestorben.

Im gleichen Zeitraum wurden 28 Menschen von Palästinensern in Israel und im Westjordanland bei besatzungsbedingter Gewalt getötet oder starben an ihren Verletzungen.

Der Vorwand für die israelischen Angriffe auf Palästinenser ist stets die Bekämpfung dessen, was Israel als “Terror” bezeichnet, und die Schaffung von “Sicherheit” für die israelischen Bürger, doch das Ergebnis ist stets das Gegenteil.

Am Tag nach Israels tödlichem Überfall auf Dschenin im vergangenen Monat wurden vier israelische Siedler bei einem Schusswechsel im Westjordanland getötet. Übersetzt mit Deepl.com

