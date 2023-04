https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-netanyahu-crisis-plagued-war-save-skin-will

Israel: Wird der krisengeplagte Netanjahu einen Krieg beginnen, um seine Haut zu retten?

Von Jonathan Cook

14. April 2023

Der israelische Premierminister hat durch den Beginn von Feindseligkeiten ebenso viel zu verlieren wie zu gewinnen. Aber da religiöse Extremisten seine Agenda diktieren, könnte es ihm schwer fallen, die Region nicht in Brand zu setzen

Eine bevorzugte Taktik israelischer Premierminister in Schwierigkeiten ist es, eine Konfrontation zu provozieren oder zumindest zu überreagieren, um eine solche entstehen zu lassen, und dann die Armee zu schicken.

Man kann davon ausgehen, dass Kriege die Israelis hinter einer scheiternden Regierung vereinen und die Opposition zum Schweigen bringen, während man gleichzeitig die unkritische Unterstützung der Juden im Ausland und die Sympathie der westlichen Staaten gewinnt.

Gaza hat in den letzten 15 Jahren wiederholt diesen Zweck erfüllt. Ehud Olmert entschied sich bekanntlich für den Libanon – ein militärisch viel schwierigeres Gebiet -, um 2006 sein Können unter Beweis zu stellen und die israelische Bevölkerung hinter seiner schwachen Regierung zu versammeln.

Das ist nicht gut für ihn ausgegangen.

Benjamin Netanjahu ist ein israelischer Regierungschef, der viel tiefer in Schwierigkeiten steckt als seine Vorgänger – sowohl in persönlicher als auch in politischer Hinsicht.

Er befindet sich mitten in einem Korruptionsprozess, der nicht in seinem Sinne verläuft. Er muss sich unbedingt an der Macht halten und Gesetze zur Schwächung der Gerichte verabschieden, wenn er nicht riskieren will, im Gefängnis zu landen.

Seine so genannte “Justizreform”, mit der er seinen religiös-extremistischen Verbündeten eine effektive Kontrolle über die Gerichte geben will, hat jedoch landesweit beispiellose Proteste ausgelöst. Netanjahus Umfragewerte sind in den Keller gegangen. Er würde mit ziemlicher Sicherheit eine Wahl verlieren, wenn sie heute angesetzt würde.

Gleichzeitig sieht er sich einem beispiellosen Protest der Elite des Militärs, darunter Piloten und erfahrene Reservisten, gegenüber, die sich seiner Einmischung in die Justiz widersetzen – zum Teil aus Eigeninteresse. Die angebliche “Aufsicht” des Obersten Gerichtshofs über die israelischen Kriegsverbrechen ist das größte Hindernis, um sie auf die Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs zu bringen.

Ministerielle Pyromanen

Die von Netanjahu ausgelöste Rebellion in den eigenen Reihen wird aber auch zunehmend als Unterminierung der von Israel so hoch geschätzten Abschreckung in einer “feindlichen” Region angesehen.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, muss Netanjahu seinen faschistischen, religiösen Siedlerpartnern in der Koalition auch noch endlos nachgeben, sonst wird seine Regierung mit ziemlicher Sicherheit stürzen.

Aber die rechtsextremen Minister, die die Polizei und die Militärverwaltung leiten, die den Palästinensern das Leben diktieren, sind nichts anderes als Pyromanen, die entschlossen sind, die besetzten Gebiete in Brand zu setzen.

Auf diese Weise haben die Siedler und die Armee einen Vorwand, um den Prozess der Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land zu beschleunigen und sie in eine Handvoll städtischer Ghettos zu treiben.

Infolgedessen findet die starke Pro-Israel-Lobby, insbesondere in den Vereinigten Staaten, zum ersten Mal Grund, die Legitimität einer israelischen Regierung anzuzweifeln.

Israels Apologeten wurden von einem doppelten Schlag getroffen: Netanjahu lud offen religiös-faschistische Parteien in seine Koalition ein und versuchte dann, ihnen die Kontrolle über die Gerichte zu geben.

Die Lobby war bereits in die schwierige Aufgabe vertieft, die internationale Menschenrechtsgemeinschaft zu verleumden, weil sie Israel als Apartheidstaat einstuft. Jetzt sträubt sie sich gegen die Aufgabe, Netanjahus Bemühungen zu verteidigen, Israel in eine theokratische Diktatur zu verwandeln.

Und hinter all dem ist die Regierung Biden unglücklich darüber, dass Netanjahu Israel so offensichtlich undemokratisch aussehen lässt, dass Washingtons Predigten über “gemeinsame Werte” und “ewige Bande” mehr als hohl klingen.

Feuer entfachen

Das Jonglieren mit all diesen Problemen stellt selbst Netanjahus Einfallsreichtum auf die Probe. Er ist Israels dienstältester Premierminister und ein Politiker, dem man normalerweise ein fast mythisches Talent zum Machterhalt nachsagt.

Unter diesen Umständen könnte die Aussicht auf einen Krieg in den nächsten Wochen verlockend erscheinen – eine Gefahr, die israelischen Kommentatoren nicht verborgen geblieben ist. Netanjahus Regierung hat bereits Feuer an den palästinensischen, libanesischen und syrischen Fronten entfacht.

Die Entweihung der Al-Aqsa, einer heiligen Stätte, die nicht nur für die Palästinenser, sondern für alle Muslime von großer Bedeutung ist, durch einen selbsternannten jüdischen Staat war ein todsicherer Weg, um die arabische Welt zu brüskieren

Der Auslöser war, dass Israel letzte Woche zweimal seine Polizeikräfte in die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem schickte, um friedliche Gläubige während des heiligen Fastenmonats Ramadan zu schlagen und zu demütigen. Die Entweihung der Al-Aqsa-Moschee, einer heiligen Stätte, die nicht nur für die Palästinenser, sondern für alle Muslime von großer Bedeutung ist, durch einen selbsternannten jüdischen Staat war ein todsicherer Weg, um die arabische Welt zu beleidigen.

Fast sofort kam es zu einem Wiederaufleben der palästinensischen “Einzelkämpfer”-Angriffe. Palästinenser im besetzten Westjordanland schossen auf ein Auto und töteten drei israelische Juden – eine Mutter und ihre beiden Töchter, die aus Großbritannien in eine illegale Siedlung gezogen waren. Und ein Angehöriger der viel geschmähten palästinensischen Minderheit, die innerhalb Israels lebt, wurde erschossen, nachdem er an der Strandpromenade von Tel Aviv in Menschen hineingefahren war und einen italienischen Touristen getötet hatte.

Darüber hinaus wurden aus dem Gazastreifen, dem Libanon und Syrien zahlreiche Raketen abgefeuert, was Israel veranlasste, begrenzte Luftangriffe gegen seine Nachbarn zu fliegen.

Trotz der erhöhten Spannungen schienen jedoch alle Seiten – einschließlich Israel – bestrebt zu sein, sich vom Rand zurückzuziehen.

Aufmüpfiges Gemurmel

Die Lage hat sich vorerst beruhigt, offenbar auf Drängen von Netanjahu. Berichten zufolge hat er seinen rechtsextremen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir überstimmt und jüdischen Siedlern in den verbleibenden Tagen des Ramadan den Zutritt zur Al-Aqsa verweigert, vermutlich um eine Wiederholung der Polizeigewalt von letzter Woche zu verhindern.

Dennoch bleibt die Frage: Könnte Netanjahu in den kommenden Wochen beschließen, dass es für ihn von Vorteil ist, die Dinge wieder aufzuwühlen?

Er steht unter demselben Druck. Er muss seine Reform des Justizwesens durchsetzen – sowohl um seinen eigenen Hals als auch den seiner Regierung zu retten. In dieser Woche schwor er, mit einem, wie er es nannte, “klaren Mandat zur Verbesserung des Justizsystems” weiterzumachen.

Aber der Kern der Protestbewegung, von Israels säkularer Mittelschicht bis zu den Reservisten, gibt nicht auf. Sie versammeln sich immer noch auf den Straßen, um ihn zu stoppen.

Israel in eine Konfrontation mit den Palästinensern oder einen Krieg mit dem benachbarten Libanon zu ziehen, könnte verlockend sein. Es würde das israelische Militär zwingen, sich zu fügen.

Israel in eine Konfrontation mit den Palästinensern oder in einen Krieg mit dem benachbarten Libanon zu ziehen, könnte verlockend erscheinen. Es würde das israelische Militär zwingen, sein meuterndes Gemurmel aufzugeben und sich, wenn auch widerwillig, zu fügen.

Außerdem würde es wahrscheinlich die Protestbewegung spalten, da einige Teile in einer Zeit der nationalen Krise Einigkeit fordern. Auch die Israel-Lobby in Übersee würde unter Druck gesetzt und in ihre übliche Unterwürfigkeit zurückgedrängt werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass die wichtigsten Teile von Netanjahus Justizreform fast sofort nach der Rückkehr des israelischen Parlaments aus der Pessach-Pause Ende April verabschiedet werden könnten, könnte er versuchen, die Änderungen unter dem Deckmantel des Krieges durchzudrücken.

Dies könnte der Grund sein, warum Regierungsquellen den israelischen Medien am Wochenende mitteilten, dass sie nach dem Ende der Ramadan- und Pessach-Ferien zu einer größeren Militäroperation gezwungen sein würden.

Netanjahu gab einen Vorgeschmack auf seine eigenen Begründungen für etwaige künftige Feindseligkeiten. In seinen jüngsten Reden hat er argumentiert, dass die Vorgängerregierung unter Yair Lapid die regionale Abschreckung Israels durch die Unterzeichnung eines “Kapitulationsabkommens” mit der Hisbollah untergraben habe. Sie legte Seegrenzen mit dem Libanon fest, die angeblich Gasreserven “an den Feind übergaben, ohne eine Gegenleistung zu erhalten”.

Er hat auch die rebellischen Reservisten ins Visier genommen und sie beschuldigt, die israelische Sicherheit zu untergraben. “Wenn unsere Feinde den Aufruf zur Verweigerung sehen, interpretieren sie ihn als Schwäche unserer nationalen Widerstandskraft.” Er warnte davor, dass Israels Feinde dies als Einladung zu einem Angriff auffassen könnten.

Netanjahu deutete an, dass er einem arabischen Angriff zuvorkommen könnte und fügte hinzu: “Wir werden die Abschreckung wiederherstellen. Es wird Zeit brauchen, aber es wird geschehen. Ich habe der vorherigen Regierung gesagt, sie solle nicht so viel ruinieren, denn wir müssen es in Ordnung bringen”.

Schwindende Abschreckung

Doch während das Schüren eines Krieges auf dem Papier einfach klingt, könnte sich die Umsetzung eines solchen Plans als weitaus schwieriger erweisen.

Zwar würden israelische Reservisten im Falle einer Einberufung wohl kaum zu Hause bleiben. Die Stimmung der Revolte würde jedoch anhalten und mit Sicherheit wieder aufflammen, sobald eine unnötige Konfrontation ihren Lauf genommen hätte.

Darüber hinaus würden pensionierte israelische Generäle es der Regierung schwer machen, die Situation zu bereinigen. Sie würden während der Kämpfe mit Sicherheit die Schlagzeilen beherrschen und den Eindruck erwecken, Netanjahu habe eine militärische Krise herbeigeführt, um seine innenpolitischen Probleme zu lösen.

Israelische Sicherheitskräfte entfernen palästinensische muslimische Gläubige, die auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sitzen, am 5. April 2023, während des heiligen islamischen Monats Ramadan (AFP)

Moshe Ya’alon, ein ehemaliger Verteidigungsminister unter Netanjahu und ehemaliger Militärchef, sagte am vergangenen Wochenende vor Demonstranten in Tel Aviv: “Ich habe jahrzehntelang in der Armee gedient, und ich habe kein so rücksichtsloses Verhalten gesehen wie das des Angeklagten Netanjahu jetzt.”

Die Schuld für etwaige Feindseligkeiten würde wahrscheinlich direkt auf Netanjahus Schultern fallen. Ihm wird bereits vorgeworfen, Israels Ansehen in den Augen seiner Nachbarn durch die internen Spaltungen zu schwächen, die er mit den Plänen für die Überarbeitung der Justiz geschürt hat. Dieser Punkt wurde von Ya’alon hervorgehoben. Er sagte über Netanjahu: “Sein obsessiver Plan, Israels Demokratie zu stürzen, stellt eine unmittelbare Bedrohung für Israels Sicherheit dar… Unsere Feinde beobachten uns, und unsere Abschreckung nimmt ab.”

Arabische Führer haben öffentlich das gleiche Argument vorgebracht. In dieser Woche erklärte Saleh al-Arouri, der stellvertretende Vorsitzende des politischen Flügels der Hamas, Israel befinde sich in einer “noch nie dagewesenen Krise” und stehe vor einem “inneren Zerfall”. Arouri, der einer Hamas-Delegation angehörte, die mit Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah zusammentraf, um den jüngsten Schusswechsel zu erörtern, fügte hinzu: “Die Widerstandsachse gewinnt an Schwung, und die Entwicklungen in der Region kommen ihr zugute.”

Netanjahu kann davon ausgehen, dass eine von ihm gewählte militärische Konfrontation weitaus schlimmere Folgen haben wird als Olmert nach seinem desaströsen 34-tägigen Patt mit der Hisbollah im Jahr 2006.

Eifer für den Krieg

Wenn es Netanjahu schwer fallen dürfte, die Israelis in ihrem üblichen Eifer für den Krieg zu mobilisieren, sieht er sich auch einer Region gegenüber, die ungewöhnlich einig ist – gegen ihn.

Netanjahu brüstet sich gern mit seinem Erfolg bei der Sicherung des Abraham-Abkommens von 2020, einer förmlichen Erklärung zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain. Letztlich hoffte er, Israel zu einem Ehrenmitglied der “sunnitischen” Gemeinschaft zu machen und Saudi-Arabien dazu zu bewegen, das Abkommen ebenfalls zu unterzeichnen, um so die regionale Koordination gegen den Iran zu verstärken.

Doch in den letzten Tagen hat Saudi-Arabien, das Machtzentrum der sunnitischen arabischen Welt, eine unerwartete Bereitschaft gezeigt, seinen historischen, schiitisch geführten Rivalen, insbesondere Iran und Syrien, Israels Hauptgegnern in der Region, Friedensangebote zu machen.

Riad will Syrien wieder in die Arabische Liga aufnehmen und hat – gegen den Widerstand der USA – ein Abkommen unterzeichnet, das das Kriegsbeil mit dem Iran begraben soll. In einer gemeinsamen Erklärung, die in Peking veröffentlicht wurde, heißt es, die beiden Länder würden gemeinsam handeln, um die regionale Sicherheit zu fördern.

Die erneuerten Beziehungen zwischen Riad und Teheran könnten den Handlungsspielraum des israelischen Militärs im Libanon weiter einschränken, wo der Iran operiert und die Hisbollah beim Aufbau ihrer militärischen Stärke zur Abwehr eines israelischen Angriffs unterstützt hat. Dies könnte auch Israels Vorgehen im Gazastreifen erschweren, wo die Hamas ebenfalls iranische Unterstützung erhält.

Und da Israels US-amerikanischer Schutzherr seine Energien vorrangig darauf verwendet, Russland in der Ukraine zu “schwächen” und gegen China zu sabbeln, hat Israel guten Grund, sich in der Region isolierter denn je zu fühlen.

Bei rationaler Betrachtung stehen die Chancen nicht gut, dass Israel einen Krieg provoziert. Aber die Vernunft ist vielleicht nicht der Leitstern, vor allem, wenn Netanjahu mit militanten religiösen Extremisten wie seinem Polizeiminister Itamar Ben-Gvir und dem Finanzminister (und inoffiziellen Besatzungsminister) Bezalel Smotrich im Bett liegt.

Diese beiden Brandstifter wollen einen Flächenbrand mit den Palästinensern, um die israelische Öffentlichkeit für die Annexion der besetzten Gebiete zu begeistern. Sie haben die Mittel und das Motiv, die palästinensische Arena immer wieder in die Luft zu jagen, mit dem ständigen Risiko, jede Konfrontation auf andere Fronten auszudehnen, indem sie die Spannungen in der Al-Aqsa schüren.

Netanjahu könnte zu dem Schluss kommen, dass er durch einen Krieg mehr zu verlieren als zu gewinnen hat. Aber er könnte sich trotzdem in einem solchen wiederfinden. Übersetzt mit Deeplcom

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

