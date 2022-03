Israel zerstört zum 199. Mal das arabische Dorf Al-Araqeeb 23. März 2022

Ursache und Wirkung. Hier der Hintergrund, der zu der Vergeltungstat mit 4 jüdischen Israelis führte. Während allerdings in Medien über jeden getöteten jüdischen Israeli oder Ukrainer berichtet wird, fallen muslimische/palästinensische und russische Opfer “unter den Tisch”.

Israeli occupation authorities yesterday demolished the Bedouin Arab village of Al-Araqeeb in the Neveg region for the 199th time, Arab48 reported. This is the second time the village has been destroyed this year. It was demolished 14 times last year.