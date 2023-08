Israel Lights Up Palestinian Refugee Camp Violence in Lebanon Netanyahu often has resorted in the past to creating violence among Palestinian groups in an effort to unite his domestic Jewish citizens. However, this time…

Israel zündet Gewalt in palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon an

Steven Sahiounie

7. August 2023

Netanjahu hat in der Vergangenheit oft darauf zurückgegriffen, Gewalt unter palästinensischen Gruppen zu schüren, um seine jüdischen Bürger im eigenen Land zu vereinen. Diesmal könnte es ihm jedoch zum Verhängnis werden.

Bei heftigen und tödlichen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Gruppen im palästinensischen Flüchtlingslager Ein el-Hilweh im Südlibanon sind zwei Kinder und 10 weitere Personen ums Leben gekommen, während nach Angaben des Al-Hamshari-Krankenhauses mindestens 56 Personen verwundet wurden.

Im größten palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon, in der Nähe der Stadt Sidon, nahe der israelischen Grenze, lieferten sich die extremistischen Gruppen Jund al Sham und Shabab al Muslim Kämpfe mit Fatah-Kämpfern.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA mussten seit Beginn der Kämpfe mehr als 2.000 Menschen fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Das Lager wurde 1948 als Zufluchtsort für palästinensische Flüchtlinge eingerichtet, die vor der Gründung Israels geflohen waren, wo sie im Rahmen einer ethnischen Säuberung, die im jüdischen Staat Israel noch immer andauert, aus ihren Häusern, ihrem Land und ihren Geschäften vertrieben wurden.

Die Kämpfe brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus. Am späten Montag wurde ein Waffenstillstand erreicht, der jedoch mit dem Ausbruch neuer Zusammenstöße am Dienstag zerbrach.

Die Gewalt begann, als ein unbekannter Schütze versuchte, Mahmoud Khalil zu ermorden, aber stattdessen seinen Begleiter tötete. Als Vergeltung töteten Militante Abu Ashraf al Armoushi, einen palästinensischen Militärgeneral der Fatah-Gruppe, und drei Begleiter.

Der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Herzi Halevi, und Staatspräsident Isaac Herzog reisten am Mittwoch inmitten erhöhter Spannungen getrennt an die Nordgrenze Israels zum Libanon.

Ousama Saad, Mitglied des libanesischen Parlaments, gab Israel die Schuld an der Gewalt. Saad sagte: „Der zionistische Feind eskaliert gegen den Libanon und Palästina, und wir dürfen ihn nicht unterstützen, indem wir in den palästinensischen Lagern Aufruhr schüren, was im israelischen Interesse liegt.“

Premierminister Benjamin Netanjahu sieht sich einer schweren innenpolitischen Krise gegenüber, die zu einem Bürgerkrieg zu führen droht, nachdem ein Gesetz zur Justizreform in der religiös extremsten Regierung in der Geschichte Israels verabschiedet wurde. Netanjahu hat in der Vergangenheit oft darauf zurückgegriffen, Gewalt unter palästinensischen Gruppen zu schüren, um seine jüdischen Bürger im eigenen Land zu vereinen. Diesmal könnte es ihm jedoch zum Verhängnis werden, da viele israelische Militärangehörige zugesagt haben, sich nicht zum Dienst zu melden, als persönliche Form des Protests gegen das Gesetz, von dem viele sagen, es habe Israel die Demokratie genommen.

Palästinensische Widerstandsgruppen im besetzten Westjordanland haben Aktionen durchgeführt, um sich gegen die Besetzung ihres Landes und die Missachtung von Menschenrechten und Menschenwürde durch das brutale israelische Militär zu wehren.

Am Sonntag feuerten die Gruppen mit Sturmgewehren und Panzerfäusten und warfen Handgranaten in das Flüchtlingslager, während Krankenwagen durch die engen Straßen fuhren, um die Verwundeten ins Krankenhaus zu bringen.

Libanesische Reaktion

Der palästinensische Botschafter im Libanon, Ashraf Dabbour, traf am Mittwoch mit dem Kommandeur der libanesischen Armee, General Joseph Aoun, zusammen, um die Entwicklungen in den Lagern und die Bemühungen um einen neuen Waffenstillstand zu erörtern.

Einige Scharfschützengeschosse und Granaten drangen von den Außenbezirken des Lagers in die nahe gelegenen Stadtteile von Sidon ein, und eine „B7“-Granate explodierte in der Nähe eines Punktes, an dem sich mehrere Fotografen und Medienmitarbeiter aufhielten, wobei jedoch keine Verletzten zu verzeichnen waren.

Zahlreiche libanesische Soldaten waren in dem Gebiet im Einsatz, und Innenminister Bassam Mawlawi betonte, dass „die Armee in dieser Region wie auch in anderen Regionen trotz der schwierigen Umstände alle ihre Aufgaben erfüllt“.

In einer Erklärung der libanesischen Armee hieß es, eine Mörsergranate habe eine Kaserne außerhalb des Lagers getroffen und einen Soldaten verwundet, dessen Zustand stabil sei.

Einige Bewohner in den Stadtteilen von Sidon in der Nähe des Lagers flohen aus ihren Häusern, als verirrte Kugeln in Gebäude einschlugen und Fenster und Schaufenster zertrümmerten.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) teilte mit, dass zwei seiner Schulen, in denen rund 2.000 Schüler unterrichtet werden, bei den Kämpfen beschädigt wurden und dass es alle seine Aktivitäten in dem Lager eingestellt hat.

Der geschäftsführende Premierminister des Libanon, Najib Mikati, verurteilte die Zusammenstöße. „Wir rufen die palästinensische Führung auf, mit der Armee zusammenzuarbeiten, um die Sicherheitslage unter Kontrolle zu bringen und diejenigen, die sich in die Sicherheit einmischen, den libanesischen Behörden zu übergeben“, so Mikati in seiner Erklärung. Übersetzt mit Deepl.com



Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist mit Sitz in Syrien. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

