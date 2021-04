Tikun Olam תיקון עולם – Exposing secrets of Israel’s national security state חשיפה: הישראלי רועי שפושניק, המעורב באירועים האחרונים בחצר המלוכה בירדן, הוא סייען של המוסד حصري: الاسرائيلي روعي شابوشنيك، الضالع في الأحداث الأخيرة في البلاط الملكي الإردني، متعاون مع الموساد An Israeli Mossad asset aided Jordan’s ex-crown prince, Hamzah bin Hussein, in a plot to overthrow King Abdullah.

Israeli, der der jordanischen Ex-Kronprinzenfamilie die Flucht angeboten hat, ist Mossad-Agent

Von Richard Silverstein

Bild zeigt: Roy Shaposhnik

חשיפה: הישראלי רועי שפושניק, המעורב באירועים האחרונים בחצר המלוכה בירדן, הוא סייען של המוסד

حصري: الاسرائيلي روعي شابوشنيك، الضالع في الأحداث الأخيرة في البلاط الملكي الإردني، متعاون مع الموساد

Ein israelischer Mossad-Agent unterstützte Jordaniens Ex-Kronprinzen Hamzah bin Hussein bei einem Komplott zum Sturz von König Abdullah. Roy Shaposhnik ist nicht ein Ex-Mossad-Agent, wie Jordanien behauptet. Der Israeli habe der Familie des Jordaniers angeboten, ein Flugzeug zur Verfügung zu stellen, um aus dem Land zu fliehen, nachdem das Komplott aufgedeckt wurde. Stattdessen ist Saposhnik laut einer gut informierten israelischen Quelle ein so genannter Sayan, ein im Ausland lebender Israeli, der verschiedene wichtige Aufgaben im Ausland für Agenten übernimmt, die sie aus rechtlichen oder anderen Gründen nicht selbst ausführen können.

Lt. Saposhnik im Jahr 2007 während des IDF-Reservedienstes

Shaposhnik ist Inhaber einer Sicherheitsberatungsfirma, deren Website ihre Mission beschreibt:

GMSS bietet ein breites Spektrum an kosteneffizienten Dienstleistungen in den Bereichen Life & Mission Support, Risikomanagement, Intelligence, Logistik und Supply Chain Management. GMSS unterstützt die Operationen und das Personal unserer Kunden eng bei der Optimierung ihrer Ressourcen und Missionsergebnisse. Unsere Aktivitäten erstrecken sich über den gesamten Globus, wobei der Schwerpunkt auf Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Asien liegt. Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung ein, um komplexe Risikomanagement- und Betriebsunterstützungsdienste zur Unterstützung der Kundeneinsätze in oft schwierigen Umgebungen zu erbringen. GMSS bietet spezialisierte Unterstützung für die US-Regierung, ausländische Regierungen und kommerzielle Organisationen weltweit.

GMSS wurde mit Erik Prince in Verbindung gebracht, der selbst mit einigen äußerst fragwürdigen Projekten in der Region in Verbindung gebracht wurde, die ihm immensen Reichtum bringen sollten. In Zusammenarbeit mit einer von Princes Firmen, der Olive Group, war Shaposhnik an einem Projekt zum Bau der ersten gebührenpflichtigen Autobahn des Irak beteiligt. Er half auch bei der Ausbildung irakischer Truppen. Während dieses Projekts lernte er Prince Hamzah kennen.

Unbestätigte Gerüchte besagen, dass auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in die Verschwörung verwickelt sind. Die Beziehungen zwischen Jordanien und den Golfstaaten und Israel waren in letzter Zeit sehr angespannt. Inmitten der Normalisierung, die vor ein paar Monaten unter der Überschrift des Abraham-Abkommens verkündet wurde, schlugen die Saudis und Israelis vor, dass erstere entweder Jordaniens Rolle als Verwalter der muslimischen heiligen Stätten in Jerusalem ablösen oder sie gemeinsam ausüben könnten.

Saposhniks Firmenkonto bei LinkedIn

Angesichts der Tatsache, dass Jerusalem die drittheiligste Stätte im Islam ist, wäre ein solcher Plan von Jordanien als Schlag ins Gesicht empfunden worden. Kürzlich sollte der israelische Premierminister Netanjahu zum ersten Mal die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen, um den dortigen Staatschef, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, zu treffen. Die Reise wurde in letzter Minute abgesagt, als König Abdullah Israel die Erlaubnis verweigerte, den jordanischen Luftraum zu überfliegen.

In typisch bockiger Geiz-ist-geil-Manier weigerte sich Netanjahu, Wasser freizugeben, das Jordanien im Rahmen einer Notfallregelung angefordert hatte.

Vor ein paar Jahren ermordete ein Shin Bet-Agent, der als Sicherheitskraft für die israelische Botschaft in Amman diente, einen Jordanier in seiner Wohnung. Daraufhin wies Jordanien den israelischen Botschafter aus, und als der Shin Bet-Agent schließlich freigelassen wurde, wurde er in Israel wie ein Held empfangen. Natürlich waren die Jordanier angewidert und wütend über dieses schäbige Verhalten.

Angesichts der Tatsache, dass Shaposhniks Handlungen den israelischen Beziehungen zu Jordanien ernsthaft hätten schaden können, nahm ich an, dass er unter strenger Überwachung durch den israelischen Geheimdienst stehen würde. Meine Quelle sagte mir, dass die Aktivitäten von Sayanim nicht unbedingt überwacht werden.

Da er jedoch ein Aktivposten des Mossad ist, wusste dieser entweder, was er tat, und billigte es, entweder stillschweigend oder ausdrücklich; oder er wusste nichts von seiner Beteiligung an dem Komplott. Auch das ist zutiefst beunruhigend, denn es bedeutet, dass Shaposhnik nicht mehr unter der Leitung des Mossad stand, sondern vielmehr freiberuflich tätig war und seine eigenen persönlichen Interessen verfolgte.

Shaposhniks geschäftliche Website

Shaposhnik selbst behauptet, ziemlich unaufrichtig, dass er einfach nur versucht habe, einem guten Freund in Not zu helfen. Das ist unglaubwürdig, nicht nur, weil Israel keine Gefallen aus Herzensgüte tut, sondern auch, weil Shaposhnik intelligent genug ist oder sein sollte, um zu erkennen, dass die Teilnahme an einem Putschversuch gegen ein Land, mit dem Israel freundschaftliche Beziehungen unterhält, ein Hornissennest der Kontroverse provozieren würde, und sei es auch nur am Rande.

Die Annalen des israelischen Geheimdienstes sind voll von solchen schwadronierenden Figuren wie Rafi Eitan, der Jonathan Pollard und Mike Harari, Manuel Noriegas besonderen Freund, leitete. Es ist also möglich, dass Shaposhnik eine persönliche Agenda verfolgte, als er dem Jordanier half.

Aber es ist ebenso möglich, dass er als “Cut-Out” für den Mossad agierte und Hamza mit Geheimdienstinformationen, logistischer Hilfe und Finanzierung versorgte, um das Komplott zu unterstützen. Die Israelis und die Saudis haben vielleicht einen gefügigeren Führer als Abdullah gesucht. Einen, der ihnen gehorchen würde, vor allem, wenn es darum geht, die Palästinenser nicht so stark zu beeinflussen.

Obwohl Jordanien sich selbst als Beschützer der palästinensischen Interessen sieht, ehrt es sie normalerweise nur im Bruch oder unter Zwang. Aber selbst dieses Maß an Einmischung in palästinensische Angelegenheiten könnte Netanjahu verärgern, der das palästinensische Problem gerne ein für alle Mal loswerden würde. Trumps Deal des Jahrhunderts bot dem israelischen Führer die nächstgelegene Gelegenheit, die er je hatte, um Israels Ziele zu erreichen, die Möglichkeit eines palästinensischen Staates auszulöschen. Er und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hatten einen Plan koordiniert, um Mahmoud Abbas durch eine Kombination von zig Milliarden an Bestechungsgeldern und Drohungen zur Unterwerfung zu zwingen. Der einzige Joker, den sie nicht kontrollieren konnten, war Jordanien. Und während Abdullah diese Machenschaften nicht anprangerte, unterstützte er sie auch nicht. Die Aussicht, einen neuen jordanischen Führer zu installieren, der solche Bemühungen unterstützen würde, war vielleicht zu verlockend, um sie sich entgehen zu lassen.

Wenn Israel an diesem Komplott beteiligt war, wäre das äußerst leichtsinnig gewesen. Jordanien hat den besten Geheimdienst in der arabischen Welt. Er hätte dieses Komplott sicherlich aufgedeckt (was er auch tat), bevor es zum Tragen kam. Sobald Israels Rolle herauskäme, würde es noch größeres Misstrauen und Feindschaft hervorrufen, als ohnehin schon besteht. Und wenn Israel nicht involviert ist, wird es dies überzeugend leugnen müssen; etwas, das es bisher nicht versucht hat, auch nicht überzeugend, zu tun.

In einem umstrittenen Treffen sagt Abbas zum Shin Bet Chef: “Sie und ich können beide zusammen in einer Zelle in Den Haag sitzen!”. Übersetzt mit Deepl.com

