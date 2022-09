Israeli Who Fled US over Extortion Charges Heard Confession of Alex Odeh’s Assassin, Says Kahane-Linked Felon Moshe Makias, an Israeli laser show operator, explosive salesman and a wanted fugitive in the US for extortion and related crimes, heard a confession by one of the murderers of Palestinian-American activist Alex Odeh, a witness to the same confession alleges.

Israeli, der wegen Erpressung aus den USA geflohen ist, hat Geständnis von Alex Odehs Attentäter gehört, sagt Straftäter mit Kahane-Verbindung



Von David Sheen

5. September 2022

Moshe Makias, ein israelischer Lasershow-Betreiber, Sprengstoffverkäufer und in den USA wegen Erpressung und ähnlicher Verbrechen gesuchter Flüchtling, hörte ein Geständnis von einem der Mörder des palästinensisch-amerikanischen Aktivisten Alex Odeh, wie ein Zeuge dieses Geständnisses behauptet.

Odeh, damals Regionaldirektor des Amerikanisch-Arabischen Anti-Diskriminierungskomitees, wurde im Oktober 1985 in Santa Ana, Kalifornien, von Anhängern des erzrassistischen amerikanisch-israelischen Rabbiners Meir Kahane und in Abstimmung mit seinem örtlichen Gefolgsmann, dem Vorsitzenden der Jewish Defense League, Irv Rubin, durch eine Bombe getötet. Aktive und pensionierte FBI-Agenten behaupten, dass Odeh von drei JDL-Terroristen, die Kahane nach Israel gefolgt waren, zu Tode bombardiert wurde: Robert Manning, Keith Israel Fuchs und Baruch Ben Yosef.

“Moshe V“, ein kalifornischer Sträfling (richtiger Name und Einzelheiten seiner Verbrechen geschwärzt), der in den 1990er Jahren mit und ohne Irv Rubin eine Reihe von Verbrechen begangen hat, sagt, dass der JDL-Führer ihn im Februar 1990 in einem jüdischen Feinkostladen in LA, der Katella Bakery, mit einem der Mörder von Alex Odeh bekannt gemacht hat. V sagt, er habe gehört, wie der zum Anwalt gewordene Kahan-Terrorist Baruch Ben Yosef die Lorbeeren für den Mord an Alex Odeh einheimste – und dass Ben Yosefs Geständnis auch von einem anderen bei dem Katella-Treffen anwesenden JDL-Mitarbeiter bezeugt wurde: dem gesuchten israelischen Flüchtling Moshe Makias.

Moshe Makias war einer von mehr als einem Dutzend israelischer Staatsangehöriger, die Mitte der 2000er Jahre wegen Erpressung und anderer damit zusammenhängender Straftaten angeklagt wurden, dann aus den USA flohen und jetzt offen in Israel leben, unter denselben Namen, unter denen sie angeklagt wurden, wobei die meisten von ihnen Konten in sozialen Medien mit Profilbildern betreiben, die sich leicht von den Fahndungsfotos auf den Webseiten der US-Regierung unterscheiden.

Makias, sein Chef Simo Elbaz und Dutzende anderer Arbeitgeber und Angestellte von US-Umzugsunternehmen, zumeist israelische Staatsangehörige, wurden 2003 im Rahmen einer verdeckten Operation des FBI in Miami mit dem Namen Operation Stow Biz angeklagt. Die Operation wurde so genannt, weil die Umzugsunternehmen vor der Auslieferung der wertvollsten Besitztümer ihrer Kunden an deren neues Zuhause die Waren verstauten und als Geiseln nahmen, um Gebühren zu erpressen, die ihre ursprünglichen Kostenvoranschläge um Hunderte von Prozent überstiegen.

Nach US-amerikanischem Recht dürfen Umzugsunternehmen von ihren Kunden nicht mehr als 110 % des ursprünglichen Kostenvoranschlags verlangen.

Nach Angaben des inhaftierten ehemaligen JDL-Mitarbeiters Moshe V war Makias wie er selbst mehr als ein Jahrzehnt lang ein Mitarbeiter des JDL-Vorsitzenden Irv Rubin. V sagt, Makias sei im Februar 1990 mit Baruch Ben Yosef zu einem Treffen in der Katella Bakery in Los Alamitos, Kalifornien, gekommen, bei dem Ben Yosef zugab, der Mörder von Alex Odeh zu sein.

“BBY [Baruch Ben Yosef] lachte laut und gestand, dass er und [Robert] Manning für den Mord an Odeh verantwortlich waren”, sagt V.

V hofft, sein Wissen über die Ermordung von Alex Odeh und andere vom Kahanisten-Syndikat begangene Verbrechen weitergeben zu können, wenn er im Gegenzug für seine eigenen, nicht damit zusammenhängenden Verbrechen, für die er derzeit inhaftiert ist, erneut verurteilt wird. Die FBI-Agenten wissen seit Jahren von seinen Behauptungen, haben V aber noch nicht zu diesem Thema befragt.

Auf eine Anfrage des Autors nach einer Stellungnahme bestritt Ben Yosef den Wahrheitsgehalt der Behauptungen von Moshe V. und aller anderen Berichte dieses Autors: “Eine große Lüge. Alles, was Sie schreiben, ist eine Lüge. Ihre gesamte Existenz ist eine Lüge. Du glaubst, dass du durch das Schreiben von Fake News eine falsche Realität schaffen kannst. Sie sollten Ihren Kopf untersuchen lassen. Du bist ernsthaft krank und belästige mich nicht mehr mit deinen Versuchen, Fake News zu schreiben. Es wird nicht funktionieren.”

V sagt, dass das Treffen 1990 in dem jüdischen Feinkostladen in LA das einzige Mal war, dass er Ben Yosef oder Makias getroffen hat, dass er aber in den folgenden Jahren weiterhin kriminelle Beziehungen zu beiden Männern hatte.

V behauptet, er habe 1998 mit Ben Yosef telefoniert, um die Verwendung eines Briefkastens im Jezreel-Tal für die Finanzierung kahanistischer Aktivitäten in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten zu koordinieren.

V diente auch als Rückkanal für die Übermittlung sensibler Informationen an den JDL-Vorsitzenden Irv Rubin und seinen Leutnant Earl Krugel. V sagt, er habe regelmäßig Faxe von Keith Israel Fuchs, dem anderen Mörder von Alex Odeh, der noch immer auf freiem Fuß ist, und von Moshe Makias, der sich damals Moshe Elmakias nannte, erhalten, die für sie bestimmt waren.

“Der Scheiß, den Elmakias gefaxt hat, war hauptsächlich für Earl bestimmt. Ich stimmte zu, ein stiller Faktor in ihrer Kommunikationsschleife zu sein, jemand von außen. Sie hatten zwar eine Adresse in Sherman Oaks, aber dort war es das ganze Jahr über ‘heiß’.”

V erhielt auch Anrufe von Moshe Makias, und die beiden koordinierten einen kontinentübergreifenden Autodiebstahl-Betrug, nachdem der JDL-Vorsitzende Rubin “herausgefunden hatte, wie man brandneue Honda Accords in Luft auflösen kann.”

“Ich bin mindestens dreimal nach Jersey gereist und habe Autos mit gefälschten New York State Titeln zurückgebracht. In dieser Zeit haben sie mir auch ein paar andere Accords geliefert”, sagt V. über Makias und seine kriminellen Partner. “Er rief mich 1998 ein paar Mal an, um Autos aus New Jersey abzuholen und sie nach Kalifornien zu bringen – mit gefälschten Titeln usw.”

V hat keinen Kontakt mehr zu Makias, seit er im Jahr 2000 in einem anderen Zusammenhang verhaftet wurde.

Aber er erinnert sich daran, dass die kriminellen Partner von Irv Rubin, denen er im Februar 1990 in der Katella Bakery zum ersten und einzigen Mal begegnete – Baruch Ben Yosef und Moshe Makias – einander nicht fremd waren.

“Elmakias und BBY, soviel ich mitbekommen habe”, erinnert sich V., “ich konnte feststellen, dass sie sich sehr gut verstanden, als ob sie schon lange befreundet wären oder etwas Ernsthaftes gemeinsam hätten.”

Obwohl er von FBI-Agenten am Tatort der Ermordung Odehs 1985 als Mordverdächtiger identifiziert wurde, ist Baruch Ben Yosef nie für dieses Verbrechen angeklagt worden. Die Veröffentlichung der Aussage von Moshe V im letzten Monat, in der er behauptet, er habe gehört, wie Ben Yosef den Mord an Odeh im Februar 1990 im Katella Deli gestanden habe, könnte der Katalysator sein, der es den US-Behörden ermöglicht, endlich Anklage gegen den kahanistischen Mörder zu erheben, glauben ehemalige Beamte, die an dem Fall Odeh gearbeitet haben.

Vs weitere Behauptung, dass Moshe Makias ebenfalls anwesend war und das gleiche Geständnis von Ben Yosef gehört hat, untermauert Vs eigene Aussage und verstärkt die Beweise gegen Ben Yosef – falls Makias bereit wäre, gegen ihn auszusagen.

Wie auch immer die Beziehung zwischen den beiden aussehen mag, Makias’ Aufzeichnungen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass er Ben Yosefs nationalistischen Eifer teilt und es unwahrscheinlich wäre, dass er Informationen preisgibt, die ihn, einen befreundeten Ultra-Zionisten, des Mordes an einem palästinensischen Amerikaner beschuldigen würden.

Dennoch besteht die Möglichkeit, dass Makias sich gezwungen fühlen könnte, sein Wissen über Ben Yosefs frühere Aktivitäten und Geständnisse als Tauschmittel mit den US-Behörden zu teilen. Pensionierte Strafverfolgungsbeamte, die den Mord an Odeh untersuchten, glauben, dass Makias bereit sein könnte, das, was er über Ben Yosef weiß, im Tausch gegen eine geringere Strafe für die Erpressungsvorwürfe aus dem Jahr 2003, vor denen er geflohen ist, einzutauschen.

“Offensichtlich will er nicht in Haft sein, er will seine Freiheit. Was können Sie uns noch geben? Ich werde mit dem Gericht sprechen und Ihnen in diesem Fall Nachsicht gewähren”, sagt einer der Ex-Beamten, der inoffiziell unter der Bedingung der Anonymität sprach. “‘Der Fall ist immer noch da, wir können ihn immer noch gegen Sie verwenden. Was können Sie uns sagen? Gab es ein Treffen an der Westküste? Wer war dort?'”

Es ist jedoch alles andere als klar, dass Makias für die Erpressungsanklagen, vor denen er geflohen ist, zur Rechenschaft gezogen werden wird – ganz zu schweigen von dem, was er über den Mordverdächtigen Alex Odeh weiß, der zum Anwalt Baruch Ben Yosef wurde.

In meinem im Juli im Palestine Chronicle veröffentlichten Artikel habe ich aufgedeckt, dass Makias und mehr als ein Dutzend anderer israelischer Staatsangehöriger, die in den USA wegen Erpressung und anderer Verbrechen gesucht werden, offen in Israel leben, und dass ein anderer in der FBI-Operation Stow Biz angeklagter Flüchtling – Makias’ Chef Simo Elbaz – offen mit derselben Anwaltsgattin aus dem Raum Miami zusammenlebt, die dem Gericht sagte, er habe sie verlassen und sei verschwunden.

Das Büro des Generalinspekteurs des US-Verkehrsministeriums (Office of the Inspector General) betreibt weiterhin “Wanted”-Webseiten für Makias, Elbaz und die anderen israelischen Flüchtigen, auf denen die gegen sie erhobenen Vorwürfe detailliert aufgeführt sind, hat aber keine Schritte gegen die Männer unternommen. Auf die Frage nach den israelischen Flüchtlingen lehnte es das OIG ab, sich zu laufenden Ermittlungen zu äußern.

Fast zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Makias und Elbaz ihr Leben zerstört haben, aber Gina Balderrama aus Orlando, Florida, erinnert sich noch immer daran, wie sie und ihr damaliger Ehemann James unter den beiden gelitten haben.

“Sie kontaktierten meinen Ex-Mann ein paar Stunden, nachdem sie gegangen waren”, erinnert sich Gina an mich. “Sie wechselten von Laufmeter zu Gewicht. Als sie ankamen, verlangten sie 10.000 Dollar in bar” – das Dreifache ihres ursprünglichen Angebots.

“Sobald die Ware auf dem Lkw ist, geht es zu wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Hier heißt es ‘Du kannst mich mal’, da ‘Du kannst mich mal'”, erinnert sich James. “Du zahlst, was ich will, oder ich garantiere dir, dass du dein Zeug nie wieder sehen wirst. Punkt.”

Makias und Elbaz nahmen “alles, was ich besitze, alles, was meiner Familie gehörte, als Geisel und stahlen meine Erinnerungen”, beklagte Balderrama. “Sie stehlen einem buchstäblich das Leben.”

Aus Empörung über den Erpressungsversuch wandten sich die Balderramas an das Internet, das damals nur einen Bruchteil seiner heutigen Größe und Reichweite hatte, in der Hoffnung, mit weiteren Opfern von Makias und Elbaz und anderen Umzugsunternehmen mit demselben Modus Operandi zusammenzukommen.

“Es ging nicht um zwei oder drei Stunden”, erinnert sich Gina. “Die Leute riefen uns an und sagten: ‘Wir haben dasselbe Problem mit denselben Leuten.'” Auf ihrer inzwischen nicht mehr existierenden Website ging eine Flut von E-Mails ein, über fünfzig pro Tag, von anderen US-Bürgern, die durch ähnliche Erfahrungen mit Umzugsunternehmen traumatisiert waren.

Mitte 2001 reichten die Balderramas erstmals eine offizielle Beschwerde beim Verkehrsministerium ein. Es dauerte ein Jahr, bis sie eine Antwort erhielten, und ein weiteres Jahr, bis Makias und Elbaz im Rahmen der Operation Stow Biz verhaftet wurden. “Es würde zehn bis zwölf Jahre dauern, bis wir entschädigt würden, wenn überhaupt etwas übrig bliebe, nachdem die Anwälte bezahlt worden waren”, sagt Gina, als man ihr das sagte.

Aber die Räder der Justiz drehten sich für diese Erpressungsopfer noch langsamer.

Nach der Deregulierung der Branche Mitte der 1990er Jahre wurde die Aufsicht über Tausende von Umzugsunternehmen – und im Zeitalter des Internets auch über Zehntausende von Umzugsmaklern – einer kleinen Abteilung der Federal Motor Carrier Safety Administration des Verkehrsministeriums übertragen. Die Abteilung Household Goods and Commercial Enforcement, die auf Tausende von Verbraucherbeschwerden pro Jahr reagieren sollte, verfügte in den frühen 2000er Jahren nur über zwei Inspektoren. In den späten 2010er Jahren standen auf der Gehaltsliste der Abteilung nur noch etwas mehr als ein Dutzend Mitarbeiter.

“Das Programm ist stark gefordert, wenn es darum geht, auf alle Beschwerden über Umzugserpressung zu reagieren und/oder diese zu untersuchen”, hieß es in einem Haushaltsantrag des Verkehrsministeriums für 2017.

Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass selbst die wenigen Täter, die das Verkehrsministerium zur Rechenschaft ziehen kann, irgendeinen Preis zahlen; oft ziehen sie es vor, einfach den Laden zusammenzulegen und zu verschwinden, nur um später woanders wieder aufzutauchen. In einem Bericht der Washington Post aus dem Jahr 2005 heißt es, dass die FMCSA zwar seit 2002 fast 1 Million Dollar an Bußgeldern für Regelverstöße verhängt hat, aber “sie gibt bereitwillig zu, dass die Behörde oft nichts eintreibt, weil der Spediteur oder Makler einfach verschwindet”.

Nachdem Makias und Elbaz ihre amerikanischen Ehefrauen verlassen hatten, wurden sie zu gesuchten Flüchtlingen erklärt, und die Gerichtsverfahren gegen sie wurden in der Schwebe gelassen.

Makias lebt heute mit seiner neuen Frau und seinem Kind in Netanya und betreibt von einem Büro in Herzliya aus eine Laser- und Feuerwerksfirma unter dem Namen Saar Laser.

Auch sein ehemaliger Chef Simo Elbaz lebt ein komfortables Leben – nicht in Israel, sondern in einer noblen Gegend im Süden Floridas, mit derselben amerikanischen Frau, seiner Mitverschwörerin Naomi Zimmerman, und ihren Kindern.

Seine Straflosigkeit und seine Chuzpe kennen kaum Grenzen. Im Jahr 2020 bezahlte der flüchtige Elbaz für die Eintragung einer US-Marke für ein Unternehmen namens “Move Network”, das die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreibt: “Umzugs- und Relocation-Dienstleistungen, insbesondere die Planung und Durchführung von Umzügen von Wohnungen und Büros”.

Elbaz hat seine Erpressungsopfer jedoch nie für ihre Verluste oder ihr Leid entschädigt. Er hat auch keine Unterhaltszahlungen an die israelischen Frauen geleistet, die ihm Kinder geboren haben, bevor er Naomi Zimmerman heiratete.

“Er hat mich nicht bezahlt”, sagt Ilanit Bokobza, die ihren Ende 1998 geborenen Sohn Sagi allein großgezogen hat. Bokobza lacht, als sie erfährt, dass Elbaz seine Frau Naomi Zimmerman nur drei Tage vor der Anklageerhebung durch das FBI wegen Erpressung und mehr als zwanzig anderer Straftaten geheiratet hat. “Ich glaube, sie ist eine gute Spielerin”, sagt Bokobka. ” Das denke ich auch.”

Zimmermans eigene Täuschung hat sie nicht daran gehindert, weiterhin als Mitglied der Anwaltskammer von Florida in gutem Ansehen zu praktizieren. Sie unterhält auch eine Facebook-Freundschaft mit Zion Rokah, einem der Männer, die zusammen mit ihrem Mann im Rahmen der Operation Stow Biz angeklagt wurden.

Zwischen 2000 und 2002 sollen Rokahs Advanced Moving Systems und eine mit ihm verbundene Firma, Transworld Moving, Kunden um über 1,2 Millionen Dollar erpresst haben.

Der flüchtige israelische Spediteur Zion Rokah. (Quelle: US-Verkehrsministerium, Facebook)

Als er 2002 zum ersten Mal wegen Erpressung angeklagt wurde, sagte Zion Rokah dem Milwaukee Journal Sentinel, dass seine Firma wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit ins Visier genommen worden sei.

“Es ist alles gegen die Juden gerichtet. Die Polizei lügt. Sie sind korrupt”, sagte Rokah und beharrte darauf, dass er “von einer dummen, kleinstädtischen Hinterwäldler-Polizei” schikaniert werde, die “Juden hasst”.

Rokah floh später aus den USA und fand Zuflucht in Israel, seinem Geburtsort.

Einschließlich Rokah waren sechzig der vierundsiebzig in der FBI-Operation Stow Biz angeklagten Personen – über achtzig Prozent von ihnen – israelische Staatsangehörige. Das Büro des Generalinspekteurs des Verkehrsministeriums, das “Wanted”-Webseiten für Stow Biz-Verdächtige unterhält, die aus dem Land geflohen sind, hat in der Vergangenheit diese Fülle von Israelis festgestellt, aber keine Schlussfolgerungen aus dieser Korrelation gezogen. “Wir haben keinen bestimmten Grund dafür festgestellt”, sagte OIG-Sprecher David Barnes.

Im Jahr 2003 hat das Verkehrsministerium die Verhaftung von Makias, Elbaz, Rokah und den anderen Stow Biz-Verdächtigen mit einer tödlichen Krankheit verglichen. “Wir glauben, dass diese Verfolgungen ein bedeutendes Krebsgeschwür aus dieser Branche herausgeschnitten haben”, sagte William Tompkins, der zuständige Sonderbeauftragte des Verkehrsministeriums.

Das FBI-Büro in Miami, das für die Operation Stow Biz zuständig ist, hat erkannt, dass einige Verdächtige nach Israel geflohen sind, und sich verpflichtet, für ihre Rückkehr zu sorgen, damit sie auf amerikanischem Boden vor Gericht gestellt werden können. “Wir werden mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten, um ihre Auslieferung in die Vereinigten Staaten zu erwirken”, sagte die FBI-Agentin Judith Orihuela in Miami, wies aber auch darauf hin, dass keine Auslieferungsanträge auf dem offiziellen Weg gestellt worden seien.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt des südlichen Bezirks von Florida, Carlos Castillo, lehnte es ebenfalls ab, sich zu verpflichten, formelle Auslieferungsanträge zu stellen.

Zwei Jahrzehnte später sind mehr als ein Dutzend israelischer Staatsangehöriger, die in den USA wegen Erpressung und anderer damit zusammenhängender Straftaten angeklagt sind, immer noch als gesuchte Kriminelle auf der Website des Verkehrsministeriums aufgeführt. Es ist bekannt, dass die Flüchtigen inzwischen offen in Israel leben, aber die US-Behörden haben keine Anstrengungen unternommen, die Männer vor Gericht zu stellen.

Die Balderramas warten seit zwei Jahrzehnten darauf, das Unrecht wiedergutzumachen, das ihnen von zwei dieser Flüchtigen angetan wurde: Simo Elbaz und sein Gefolgsmann Moshe Makias. Die Enthüllung, dass Makias auch Verbrechen mit den Kahanisten begangen hat und möglicherweise gehört hat, wie einer ihrer Anführer einen Mord gestand, macht es nicht viel wahrscheinlicher, dass er in nächster Zeit verhaftet wird. Die Familie von Alex Odeh – in Kalifornien und im Westjordanland -, die fast doppelt so lange auf einen Hauch von Gerechtigkeit gewartet hat, kann das bestätigen: Wenn unverbesserliche Verbrecher nach Israel fliehen, ist es unwahrscheinlich, dass die zahnlosen US-Behörden ihre Auslieferung verlangen.

Anstatt Israelis davon abzuhalten, Verbrechen auf amerikanischem Boden zu begehen, bemüht sich die Regierung Biden derzeit darum, Israelis die visafreie Einreise in die USA zu erleichtern. Im vergangenen Monat warb der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, erneut öffentlich für diese Regeländerung und schrieb in einem Tweet vom 2. August: “Wir arbeiten weiter hart daran, das #VisaWaiverProgram zum Nutzen von Israelis und Amerikanern zu verwirklichen. Wir dürfen jetzt nicht mehr nachlassen.” Übersetzt mit Deepl.com

– David Sheen ist freiberuflicher Enthüllungsjournalist, der seit über zehn Jahren für Dutzende lokaler, regionaler und internationaler Zeitschriften aus Palästina berichtet und sich die Solidarität von Journalistengewerkschaften und Menschenrechtsgruppen im In- und Ausland verdient hat, darunter das Palestinian Journalists Syndicate, der Rory Peck Trust und die Front Line Defenders. Seine Website lautet davidsheen.com und er twittert unter @davidsheen. Diesen Artikel hat er für den Palestine Chronicle verfasst.

