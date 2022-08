Und Tim Assmann von der ARD hat die Chuzpe heute in einer Reportage zu sagen: ” Auch für die Muslime ist der “Tempelberg” heilig”

Israelische Streitkräfte schützen israelische Siedler, die die Al-Aqsa-Moschee am 7. August 2022 stürmen (AFP)



Israelis stürmen in großer Zahl die Al-Aqsa-Moschee inmitten der Bombardierung des Gazastreifens

Ultranationalisten vollziehen jüdische Rituale und hissen die israelische Flagge in der Stätte in Jerusalem und brechen damit jahrzehntealte Vereinbarungen

Von MEE-Mitarbeitern

7. August 2022

Zahlreiche israelische Ultranationalisten, darunter auch Siedler, haben am Sonntagmorgen die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem gestürmt, als die israelische Militäroffensive gegen den Gazastreifen in den dritten Tag ging.

Die Stürmung der Moschee, die von schwer bewaffneten israelischen Streitkräften geschützt wurde, begann gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) und dauerte drei Stunden, während die Israelis den jüdischen Feiertag Tisha B’av begingen.

Organisiert von rechtsextremen Gruppen, die zur Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee, einer der heiligsten Stätten des Islams, aufrufen, ist eine weitere Runde der Stürmung zwischen 13:30 und 14:30 Uhr geplant.

Während der Besichtigungen in den Innenhöfen der Moschee verrichteten die Siedler religiöse Gebete und hissten die israelische Flagge, was einen Verstoß gegen die seit langem bestehenden Vereinbarungen an diesem Ort darstellt.

Im Rahmen einer jahrzehntelangen Vereinbarung zwischen Jordanien – dem Verwalter der islamischen und christlichen Stätten in Jerusalem – und Israel ist es Nicht-Muslimen nicht gestattet, innerhalb der Al-Aqsa-Moschee religiöse Rituale zu vollziehen, und auch israelische Symbole dürfen nicht gezeigt werden.

Nicht-Muslime können die Moschee unter der Aufsicht des Waqf besuchen, einer gemeinsamen jordanisch-palästinensischen islamischen Stiftung, die die Angelegenheiten der Moschee verwaltet.

Im Jahr 2003 wurde die Verwaltung der Al-Aqsa-Besuche durch den Waqf von den israelischen Behörden aufgegeben. Seitdem hat die israelische Polizei Siedlern und rechtsextremen Aktivisten fast täglich erlaubt, die Stätte zu stürmen.

Entweihung der islamischen Stätte

Der rechtsextreme Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir führte eine der Gruppen an, die die Moschee stürmten, was die Palästinenser als Provokation ihrer Gefühle und als Entweihung der heiligen Moschee ansehen.

Ben-Gvir, der in einer illegalen Siedlung im besetzten Westjordanland lebt, ist Vorsitzender der kleinen Partei Jüdische Kraft und wird mit der hartgesottenen antipalästinensischen Ideologie der Kahanisten in Verbindung gebracht.

Örtlichen palästinensischen Medien zufolge stürmten am Morgen mindestens 1.000 Israelis die Stätte.

Kleine Gruppen muslimischer Gläubiger, die sich während der Razzien in der Moschee aufhielten, wurden von israelischen Streitkräften angegriffen.

Außerhalb der Moschee in der Altstadt Jerusalems kam es zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Ultranationalisten und palästinensischen Einwohnern.

Einige israelische Aktivisten skandierten antimuslimische Parolen wie “Mohammed ist tot”, eine Anspielung auf den Propheten des Islam.

Übersetzung: Siedler beleidigen den Propheten Mohammed und hissen die Besatzungsflagge auf der Bab al-Silsila Road

Die großen Aqsa-Angriffe am Sonntag wurden von den israelischen Behörden genehmigt, obwohl sie befürchteten, dass sie im Rahmen der laufenden israelischen Militäraktion im Gazastreifen weitere Gewalt auslösen könnten.

Mehr als 29 Palästinenser, darunter sechs Kinder, wurden bei den Angriffen, die am Freitag begannen, getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 253 Menschen verwundet, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder.

Am Samstag organisierten Palästinenser unter anderem in Haifa, Jaffa, Ramallah, Hebron und Jerusalem mehrere Demonstrationen, um die israelische Aggression zu verurteilen.

Eine kleine Demonstration am Damaskustor, einem wichtigen palästinensischen Wahrzeichen im besetzten Ostjerusalem, wurde am Samstagabend von israelischen Streitkräften aufgelöst.

Später am Tag zogen fahnenschwenkende Israelis durch die Stadt und erreichten das Damaskustor, ohne dass die in der Gegend stationierten paramilitärischen Polizeikräfte eingriffen. Übersetzt mit Deepl.com

