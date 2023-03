Gideon Levy – Breaking News, Features and Analyses From Israel, the Middle East and the Jewish World Haaretz

Protesters in northern Israel on Saturday. Credit: Amir Shoshani

Israelis wissen, dass wahre Demokratie das Ende des Zionismus bedeuten wird

Von Gideon Levy

23. März 2023

Die größte Bedrohung für Israel ist die demokratische Bedrohung. Es gibt keine größere Gefahr für das Regime in Israel, als dass es sich in eine Demokratie verwandelt. Es gibt keine Gesellschaft, die die Demokratie so ablehnt wie die israelische Gesellschaft. Es gibt viele Regime, die gegen die Demokratie sind, aber keine freie Gesellschaft. In Israel ist das Volk, der Souverän, gegen die Demokratie. Deshalb ist der gegenwärtige Kampf, der vorgibt, sich um Demokratie zu drehen, eine Maskerade. Er dient der Aufrechterhaltung der Demokratie.

Für die meisten Israelis ist echte Demokratie gleichbedeutend mit “der Zerstörung Israels”. Da haben sie recht. Wahre Demokratie wird dem jüdischen Suprematismus, den sie Zionismus nennen, und dem Staat, den sie jüdisch und demokratisch nennen, ein Ende setzen. Deshalb ist die Bedrohung durch die Demokratie die existenzielle Bedrohung, gegen die sich alle jüdischen Israelis vereinen: Sollte die Demokratie für alle Einwohner des Staates eingeführt werden, wird dies das Ende der vorgetäuschten Demokratie bedeuten.

Deshalb achten die Anführer des Protests darauf, jeden echten Kontakt mit der Demokratie zu vermeiden, damit das Ganze nicht wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Dass sie keine palästinensischen Fahnen oder Demonstranten wollen, hat nichts mit Rassismus oder Hass auf Araber zu tun – es sind schließlich gute Menschen -, sondern nur mit der Einsicht, dass die Frage der Apartheid ihren Kampf ad absurdum führen würde.

Die bloße Erwähnung der Idee eines einzigen demokratischen Staates, in dem eine Person eine Stimme hat und alle gleich sind, ruft bei liberalen wie konservativen Israelis eine sofortige feindselige Reaktion hervor: “Was hat das mit irgendetwas zu tun?”, gefolgt von “Das hat noch nie irgendwo funktioniert” und endet mit “Zerstörung Israels”. Nicht weniger. Es gibt kein anderes Land, dessen Bürger den Übergang zu einer Demokratie als gleichbedeutend mit der Zerstörung betrachten. Es gibt keinen anderen Kampf für Demokratie, der die Tyrannei des Staates in seinem eigenen Hinterhof völlig ignoriert.

Während ich diese Worte am frühen Mittwochmorgen schreibe, donnern im Hintergrund die Rufe der Demonstranten vor dem Eretz Israel Museum: “Demokratie, Demokratie”. Wie der legendäre linke Führer Moshe Sneh es einst in seinen Notizen für seine eigene Rede formulierte: “Erhebt eure Stimme hier, denn das Argument ist schwach.” Erhebt eure Stimmen, Genossinnen und Genossen. Selbst wenn alle eure Forderungen – so berechtigt sie auch sein mögen – vollständig erfüllt werden, wird Israel nicht zu einer Demokratie werden.

Wenn Demokratie mit Pathos aus heiserer Kehle gerufen wird, während eine halbe Autostunde von der Demonstration entfernt Soldaten Nacht für Nacht Zivilisten ohne richterlichen Beschluss aus ihren Betten reißen; eine Stadt unter Ausgangssperre steht, weil sie einem Pogrom zum Opfer gefallen ist; tausend Menschen ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis sitzen und steinewerfende Jugendliche ganz selbstverständlich erschossen werden, ist die Heuchelei nicht zu ertragen.

Die schrecklichsten Artikel des Plans von Justizminister Yariv Levin sind im Vergleich zum Besatzungsregime glorreiche Monumente der Demokratie. Selbst wenn das Zentralkomitee des Likud alle Richter des Obersten Gerichtshofs auswählen würde, einen für jeden Likud-Wahlbezirk, wäre dieses neue Gericht im Vergleich zu den Militärtribunalen ein Leuchtturm der Weltjustiz. Und wie kann man die Militärtribunale ignorieren, wenn man für das israelische Justizsystem kämpft? Sind sie nicht Teil des Justizsystems? Sind sie eine Auslagerung? Eine fremde Legion? Sind sie nicht der Ort, an dem viele der israelischen Richter ihre ersten Schritte machen? Oder sollen wir die Lügen über eine Notsituation und einen vorübergehenden Zustand der Dinge wiederholen?

Protestieren Sie weiter kräftig, tun Sie alles, was Sie können, um diese schlechte Regierung zu stürzen, aber sprechen Sie den Namen der Demokratie nicht vergeblich aus. Ihr kämpft nicht für die Demokratie. Ihr kämpft für eine eurer Meinung nach bessere Regierung. Das ist wichtig, es ist legitim und es ist beeindruckend. Aber wenn ihr Demokraten wärt, würdet ihr für einen demokratischen Staat kämpfen, was Israel nicht ist – und was ihr auch nicht seid.

Ihr kämpft gegen eine furchtbare Regierung, die bekämpft werden muss, weil sie das Gefüge der Gesellschaft mit erschreckender Geschwindigkeit zerstört. Sie zerstört unser gutes Leben, unsere blühende Wirtschaft, die Wissenschaft, die Kultur, das Rechtssystem und auch das am besten entwickelte Militär der Welt. Schande, Schande, Schande. Sie muss bekämpft werden; und wenn Sie Zeit haben, kämpfen Sie für die Demokratie. Übersetzt mit Deepl.com