Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220706-israel-medical-association-aiding-torture-of-a-palestinians-rights-group-says/



Bild: Ein Sanitäter im Hadassah Ein Kerem Krankenhaus in Jerusalem am 15. August 2021 [MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images]

Israelische Ärztevereinigung unterstützt die Folter eines Palästinensers, sagt eine Menschenrechtsgruppe

6. Juli. 2022



Physicians for Human Rights hat beim International Medical Syndicate eine Beschwerde gegen die Israel Medical Association eingereicht, in der behauptet wird, dass sie das Recht auf Gesundheit und Sicherheit der Palästinenser systematisch verweigert und unterdrückt.

Zu den vier Hauptpunkten der Beschwerde gehören die Gefährdung der Sicherheit des palästinensischen medizinischen Personals bei israelischen Razzien sowie das Recht der palästinensischen Patienten auf medizinische Versorgung.

Ferner wird die Rolle der Ärzte bei der Folterung von Palästinensern durch den israelischen Geheimdienst Shin Bet genannt.

Die NRO fügt hinzu, dass der israelische Ärzteverband die ihm vorgelegten Berichte über Kinder aus dem Gazastreifen, die ohne ihre Eltern zur Behandlung geschickt wurden, ignoriert hat.

Die Beschwerde setzt sich aus glaubwürdigen Beweisen lokaler und internationaler Gremien zusammen, die belegen, dass die Israel Medical Association wiederholt ihrer Pflicht nicht nachgekommen ist, das Recht der Palästinenser auf Gesundheit aufgrund der israelischen Militärangriffe zu schützen.

Darin heißt es: “Auf der Grundlage der von uns gesammelten Felddaten kommen wir zu dem Schluss, dass die Israel Medical Association an diesen ethischen Versäumnissen und groben Menschenrechtsverletzungen mitschuldig ist und sie in einigen Fällen sogar offen unterstützt.”

“So weigerte sich beispielsweise der Vorsitzende der israelischen Ärztekammer, Professor Zion Hagai, als Reaktion auf die der israelischen Ärztekammer vorgelegten Informationen über die Stürmung des Französischen Krankenhauses in Jerusalem durch die israelische Polizei während der Beerdigung der Al-Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, den Vorfall zu verurteilen, nur weil er in einem palästinensischen Krankenhaus stattfand.”

Israelische Soldaten griffen den Trauerzug von Abu Akleh an, als er sich vom Französischen Krankenhaus im Stadtteil Sheikh Jarrah in Bewegung setzte.

Ärzte für Menschenrechte hat das Internationale Ärztesyndikat aufgefordert, seiner Verantwortung gerecht zu werden und praktische Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die israelische Ärztekammer die von der internationalen medizinischen Gemeinschaft festgelegten Werte und Grundsätze einhält.

Jay Shalev, Generaldirektor von Physicians for Human Rights, sagte: “Es gibt Beispiele in der Welt, wie z.B. in der Türkei, wo die örtliche Ärztegewerkschaft an der Spitze des Kampfes gegen Menschenrechtsverletzungen steht. Leider hören wir die Stimme der Ärztegewerkschaft in Israel so gut wie gar nicht, da die Gewerkschaft nichts gegen die Verbrechen der Besatzung und die seit Jahrzehnten andauernde Apartheid unternimmt.”

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte die Israel Medical Association noch nicht auf die Bitte von MEMO um eine Stellungnahme reagiert. Übersetzt mit Deepl.com

