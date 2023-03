MoA – Israeli Agents, Not Russian Bears, ‘Hacked’ The 2016 Elections For Trump Th Nation has a new, and way too long, piece about secret Israeli interventions in favor of Donald Trump during the 2016 election campaign: The Trump Campaign’s Collusion With Israel While US media fixated on Russian interference in the 2016 election, an Israeli secret agent’s campaign to influence the outcome went unreported.



Israelische Agenten, nicht russische Bären, “hackten” die Wahlen 2016 für Trump

25. März 2023

Th Nation hat einen neuen und viel zu langen Artikel über geheime israelische Interventionen zugunsten von Donald Trump während des Wahlkampfes 2016:

The Trump Campaign’s Collusion With Israel

Während sich die US-Medien auf die russische Einmischung in die Wahlen 2016 konzentrierten, blieb die Kampagne eines israelischen Geheimagenten zur Beeinflussung des Wahlergebnisses unbemerkt.

Der Artikel stammt von James Bamford, der schon viel über zwielichtige Geheimdienstangelegenheiten aufgedeckt und geschrieben hat.

Bevor wir ins Detail gehen, hier eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Ein Netanyahoo-Mitarbeiter mit Geheimdienst-Erfahrung kontaktierte den Trump-Berater Roger Stone und informierte ihn über die bevorstehende Veröffentlichung der E-Mails, die angeblich vom Demokratischen Nationalrat (DNC) gehackt wurden. Später geschah Ähnliches mit den E-Mails von Hillary Clinton und ihrem politischen Berater John Podesta. Die Israelis informierten Stone über diese “Hacks”, bevor irgendjemand sonst von diesen Vorgängen wusste.

Später wurde behauptet, die “Hacks” seien ohne jeden Beweis von den Russen durchgeführt worden. Bamford, der Autor des Salon-Artikels, behauptet dies. Die Details, die er beschreibt, was die Israelis wann wussten und was sie Roger Stone erzählt hatten, machen es jedoch viel wahrscheinlicher, dass es eine israelische Organisation war, die die E-Mails erworben und sie benutzt hat, um Trump im Austausch für politische Zugeständnisse einen Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen.

Es ist nie bewiesen worden, dass das DNC gehackt wurde. Viele Leute haben auf Seth Rich verwiesen, einen IT-Administrator des DNC, der Bernie Sanders favorisiert hatte und verärgert war, nachdem das DNC Clinton als Kandidatin durchgesetzt hatte. Möglicherweise hat er tatsächlich die DNC-E-Mails heruntergeladen und sie an jemand anderen weitergegeben. Später wurde Seth Rich unter merkwürdigen Umständen ermordet. Was ich nicht wusste, bis ich heute über ihn recherchierte, ist, dass Seth Rich Jude war, was bei den Ereignissen, über die Bamford berichtet, eine Rolle gespielt haben könnte.

Hier ist nun die Essenz der Salon-Geschichte:

Während die amerikanischen Medien und das politische System auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Armeen von Cyberkriegern, Trollen und Bots fixiert waren, wurde bei den Russiagate-Untersuchungen von 2016 die israelische Verbindung völlig übersehen. In dem stark geschwärzten Mueller-Bericht wurden keine Details dazu enthüllt. Auch im ebenfalls geschwärzten Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats über die Vorwürfe der geheimen Absprachen bei den Wahlen 2016 oder in den Anklagen oder Prozessen im Zusammenhang mit den Russland-Vorwürfen wurde eine israelische Verschwörung nicht erwähnt. Auch in der Presse wurde eine israelische Beteiligung nie erwähnt. Dennoch kann ich hier die Einzelheiten einer ausgeklügelten verdeckten Operation enthüllen, die von Premierminister Benjamin Netanjahu persönlich geleitet wurde und darauf abzielte, geheime Geheimdienstinformationen zu nutzen, um auf höchster Ebene heimlich in die Präsidentschaftswahlen zugunsten von Trump einzugreifen.

Die schattenhaften Andeutungen des Komplotts wurden erst mit der wenig beachteten Veröffentlichung eines stark geschwärzten FBI-Durchsuchungsbefehls vom Mai 2018 und der dazugehörigen eidesstattlichen Erklärung im Jahr 2020 sichtbar.

…

Obwohl in der eidesstattlichen Erklärung keine einzelnen Angeklagten genannt wurden, sprachen die zahlreichen potenziellen strafrechtlichen Anklagen, die in den FBI-Dokumenten aufgeführt waren, für die Ernsthaftigkeit des israelischen Komplotts.

Für seine Einmischung in die US-Wahlen benutzte Netanjahu Isaac Molho, einen ‘vertrauten Helfer, den er auf die heikelsten Missionen schickte’:

Der Schlüssel für den israelischen Agenten bestand darin, eine Hintertür zu finden – einen verdeckten Kanal zu Trump. Roger Stone, seit langem ein wichtiger Berater von Trump, war der richtige Mann dafür.

…

Ein weiterer Trump-Berater, der laut den FBI-Dokumenten stark in die Verschwörung verwickelt war, war Stones Mitarbeiter Jerome Corsi, der offenbar der ursprüngliche Kontakt war, der die Israelis mit Stone in Verbindung brachte.

…

Nachdem Corsi Stone Kontaktinformationen zur Verfügung gestellt hatte, nahmen der israelische Geheimagent und Stone Kontakt auf. Dann, am 17. Mai, schrieb der Agent: “Hi Roger, ich hoffe, alles ist gut. Unser Abendessen heute Abend um 19 Uhr ist bestätigt. Ich komme um 16 Uhr an. Bitte schlagen Sie mir ein gutes Restaurant vor, das Privatsphäre bietet”. Ursprünglich war geplant, dass Stone und der Agent sich allein treffen, aber Stone wollte Corsi als Unterstützung mitbringen. “Es ist mir unangenehm, mich ohne Jerry zu treffen”, schrieb Stone und verschob das Abendessen auf den nächsten Tag.

Laut FBI-Durchsuchungsbefehl begann Stone am selben Tag, an dem er mit dem israelischen Agenten kommunizierte, einige sehr seltsame Begriffe zu googeln, darunter “guccifer” und “dcleaks”. Es sollte fast einen Monat dauern, bis diese Begriffe weltweit für Schlagzeilen sorgten. Am 14. Juni berichtete die Washington Post, dass das DNC von russischen Regierungsagenten gehackt worden war. Am nächsten Tag bekannte sich jemand, der sich “Guccifer 2.0” nannte, zu dem Angriff. Er behauptete, ein amerikanischer Hacktivist zu sein, doch laut einer Anklageschrift des Justizministeriums vom Juli 2018 war er in Wirklichkeit ein russischer GRU-Mitarbeiter. Kurz darauf begann die Website DCLeak – eine weitere Fassade für den GRU – mit der Veröffentlichung von gehackten Dokumenten der Demokratischen Partei.

Es gibt keine Beweise dafür, dass der GRU, ein militärischer(!) Spionagedienst, irgendetwas mit dem “Hack”, der Entität Guccifer oder mit DCLeaks zu tun hatte. Die Behauptungen waren immer ohne Beweise und machten nie Sinn. Aber bevor diese Entitäten in die Welt traten, informierte der israelische Spion Roger Stone über sie:

Der Zeitpunkt deutet darauf hin, dass der israelische Agent Stones wahrscheinlichste Quelle für bestätigte Details eines russischen Cyberangriffs auf das DNC war, und zwar einen Monat, bevor dies jemandem außerhalb des Kremls und des GRU bekannt wurde. Wenn das der Fall ist, stellen sich zwei entscheidende Fragen: Woher wusste der israelische Agent davon, und warum gab er die Details an einen engen Mitarbeiter von Trump weiter und nicht an die Obama-Regierung, Israels angeblichen Verbündeten?

Die offensichtliche Antwort ist natürlich, dass keine Russen beteiligt waren und dass die Israelis, vielleicht durch Seth Rich, das “Hacking” durchführten:

Am 18. Mai, dem Tag nach Stones Google-Recherchen, trafen sich Stone, Corsi und der israelische Agent zu einem Abendessen im 21 Club in der 52nd Street in New York City.

…

Am nächsten Tag bedrängte der Agent Stone in einer E-Mail: “Haben Sie heute Morgen mit Trump gesprochen? Any News?” Aber Stone war zurückhaltend. “Kontakt gemacht-unterbrochene-Stimmung gut.”

Dann, Anfang Juni, erfuhr Stone laut dem Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats, dass Julian Assange, der Leiter von WikiLeaks, im Begriff war, etwas “Großes” zu veröffentlichen. Stone gab die Details an Rick Gates, Trumps stellvertretenden Wahlkampfleiter, weiter und teilte ihm mit, dass Assange im Besitz von Clintons E-Mails zu sein schien. Doch erst später, am 12. Juni, verkündete Assange öffentlich, dass WikiLeaks über “E-Mails im Zusammenhang mit Hillary Clinton verfügt, die zur Veröffentlichung anstehen”.

Später stellte sich jedoch heraus, dass Stone nie in Kontakt mit Assange oder Wikileaks gestanden hatte. Jemand anderes muss ihm gesagt haben, dass Wikileaks die Clinton-E-Mails hatte oder bald haben würde und sie veröffentlichen würde. Es könnte auch jemand aus der Gruppe gewesen sein, die die E-Mails tatsächlich erworben hatte:

Dies war der erste von vielen Hinweisen an Stone, die offenbar von seinem neuen israelischen Freund stammten. Zwei Tage später gab das DNC bekannt, dass es von Russland gehackt worden war. Am Tag darauf googelte Stone erneut nach “Guccifer” und “dcleaks”, Stunden bevor Guccifer 2.0 öffentlich die Verantwortung dafür übernahm. Am 21. Juni, als Guccifer weitere Dokumente veröffentlichte, teilte der israelische Agent Stone mit, dass er in Begleitung eines hohen Beamten in New York sei und ein Treffen mit Trump wünsche.

…

“Hallo Roger”, schrieb der israelische Agent am 8. Juli, “hast du das Treffen mit DJT verschoben? Der Premierminister drängt auf eine schnelle Entscheidung.”

Stone scheint ständig Kontakt mit dem israelischen Agenten gehabt zu haben:

Während Trump im Mittleren Westen um Stimmen warb, traf Guccifer 2.0 letzte Vorbereitungen für eine weitere große Veröffentlichung von Dokumenten. Am 14. Juli schickte Guccifer WikiLeaks eine E-Mail mit dem Titel “Big Archive” und einem verschlüsselten Anhang von einem Gigabyte. Vier Tage später, am 18. Juli, teilte der WikiLeaks-Twitter-Account Guccifer mit, dass die Daten eingegangen seien und dass die Veröffentlichung der gehackten DNC-E-Mails für den weiteren Verlauf der Woche geplant sei.

Am oder um den nächsten Tag herum nahm Donald Trump […] einen Anruf von Roger Stone entgegen.

“Roger, wie geht es dir?”, sagte Trump.

“Gut”, antwortete Stone. “Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich vor einem Moment mit Julian Assange telefoniert habe. Und in ein paar Tagen wird es einen massiven Dump von E-Mails geben, der für die Clinton-Kampagne extrem schädlich sein wird”.

Trump war erfreut. “Uh, das ist gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden”, sagte er in eine kleine schwarze Lautsprecherbox auf seinem Schreibtisch. In der Nähe saß Michael Cohen. “Glauben Sie ihm? Glauben Sie, dass Roger wirklich mit Assange gesprochen hat?” fragte Trump.

“Ich weiß es nicht”, sagte Cohen. “Roger ist Roger, und soweit Sie wissen, hat er auf seinen Twitter-Account geschaut. Ich kenne die Antwort nicht.”

Letztendlich konnten weder Muellers Team noch das FBI jemals irgendeine substantielle oder konspirative Kommunikation zwischen Stone und WikiLeaks finden.

Auch hier stammten Stones Informationen über die bevorstehenden Leaks von dem israelischen Agenten:

[Es gab keinen Hinweis darauf, wie Stone wissen konnte, was er wusste – was nur eine offensichtliche Erklärung zuließ: dass die Informationen von Netanjahus Agenten an ihn weitergegeben worden waren. Wie im Fall des DNC-Hacks waren die Informationen zu 100 Prozent korrekt.

Dann bringt Bamford, der den russischen Hack-Unsinn propagiert, diesen seltsamen Erklärungsversuch vor:

Es gab nie einen Beweis dafür, dass Stone von den Veröffentlichungen von WikiLeaks oder den Russen erfuhr, aber in dieser Zeit standen sowohl er als auch Jerome Corsi in Kontakt mit dem israelischen Agenten. Die israelische Version der NSA, die Einheit 8200, die einige der bestausgebildeten Spezialisten der Welt im Bereich der Signalaufklärung beschäftigt und mit fortschrittlichen Abhörmöglichkeiten ausgestattet ist, könnte durchaus Russland und WikiLeaks überwacht haben.

Die Alternative, dass einige israelische Agenten sich die DNC-E-Mails beschafft haben, vielleicht durch Seth Rich, und später in Podestas E-Mail-Konto eingedrungen sind, wird ignoriert. Es wäre für sie ein Leichtes gewesen, die Organisation Guccifer einzurichten und das Material an Wikileaks weiterzuleiten.

Ich halte das für viel wahrscheinlicher als Bamfords beweisfreie Spekulation, dass israelische Spione die Russen und Wikileaks abgehört hätten.

Drei Tage später, am 22. Juli, als Hillary Clinton sich darauf vorbereitete, am Vorabend des Demokratischen Nationalkongresses ihre Wahl eines Kandidaten bekannt zu geben, veröffentlichte Wikileaks etwa 20.000 E-Mails, die aus dem DNC gestohlen worden waren. “Ich schätze, Roger hatte Recht”, sagte Trump zu Cohen.

Jetzt kommt der Fall Podesta:

Am Mittwoch, dem 29. Juli, stand der israelische Agent wieder in Kontakt mit Stone und Corsi und wollte sich mit Trump in Verbindung setzen, nachdem der Parteitag vorbei war und er der republikanische Kandidat war. … Am nächsten Tag sprachen die beiden 68 Minuten lang miteinander am Telefon. Am folgenden Tag, dem 31. Juli, führte Stone zwei Telefongespräche mit Trump, die über 10 Minuten dauerten.

Am Dienstag, dem 2. August, gelang es Corsi trotz früherer gescheiterter Versuche, eine Verbindung zu Assange herzustellen, dennoch, Stone eine detaillierte Nachricht über die Zukunftspläne von WikiLeaks zukommen zu lassen:

Es heißt, dass ein Freund in der Botschaft 2 weitere Dumps plant. Eines kurz nach meiner Rückkehr. 2. im Oktober. Auswirkungen geplant, um sehr schädlich zu sein…. Es ist an der Zeit, dass mehr als Podesta als Feind im Bett entlarvt wird, wenn sie nicht bereit sind, HRC fallen zu lassen. Das scheint das Spiel zu sein, das die Hacker jetzt spielen wollen. Es würde nicht schaden, HRC zu suggerieren, dass sie alt ist, ein schlechtes Gedächtnis hat, einen Schlaganfall hat – weder ihm noch ihr geht es gut. Ich erwarte, dass ein Großteil der nächsten Dump Fokus, die Bühne für die Stiftung Debakel.

Corsi sagte später Stone, dass es “mehr zu kommen, als jeder merkt. Es wird erst nach dem Labor Day richtig losgehen”. Die Details, einschließlich des ersten Hinweises darauf, dass der Vorsitzende der Clinton-Kampagne, John Podesta, ein Ziel war, kamen von irgendwo anders als von Assange.

…

[Es scheint, dass Israel entweder seine eigene Oktober-Überraschung geplant hatte oder von Guccifers geplanter Veröffentlichung der Podesta-E-Mails vor der Wahl wusste. Am Tag, nachdem Corsi ein Treffen mit Netanjahus Agenten vorgeschlagen hatte, deutete Stone zum ersten Mal öffentlich an, dass Podesta bald ein Ziel von WikiLeak werden würde – und sagte damit das Ereignis sechs Wochen vor seinem Eintreten voraus. “Vertrauen Sie mir, es wird bald die [sic] Podestas Zeit in der Tonne. #CrookedHillary”, so sein Tweet. Da weder Assange noch Guccifer eine Quelle für Corsi oder Stone waren, verweist der Tweet erneut auf den israelischen Agenten, der mit beiden über die Oktober-Überraschung kommuniziert hat.

…

Etwa zur gleichen Zeit hatte Stone ein Gespräch mit Paul Manafort, der inzwischen aus dem Wahlkampf ausgeschieden war, aber weiterhin mit Trumps politischen Kreisen in Verbindung stand. Laut Manaforts späterer Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats sagte Stone ihm, dass “John Podesta in die Tonne gekloppt werden würde”, und wiederholte damit die Behauptung, die er am 21. August in einem Tweet geäußert hatte, und dass es “undichte Stellen bei John Podestas E-Mails” geben würde. Ein paar Tage später, am 29. September, rief Stone Trump an, der in seiner schwarzen kugelsicheren Limousine auf dem Weg zum New Yorker Flughafen LaGuardia war. Nach Beendigung des Gesprächs sagte Trump zu Rick Gates, der neben ihm saß, dass “weitere Veröffentlichungen von schädlichen Informationen kommen würden”.

Am 7. Oktober veröffentlichte WikiLeaks 2.050 Podesta-E-Mails, die Hillary Clinton und ihrer Kampagne schadeten – genau wie Stone anderthalb Monate zuvor vorausgesagt hatte.

Es gab keine “russische Einmischung” in die Wahl 2016, sondern eine israelische Einmischung, die überall zu finden war. Wie üblich hat der tiefe Staat das vertuscht:

Während der gesamten Kette von Ereignissen – einschließlich des Prozesses, des Mueller-Berichts und des fast 1.000-seitigen Berichts des Geheimdienstausschusses des Senats – wurde kein Hinweis auf die Beteiligung Israels öffentlich gemacht. Trotz der eindeutigen Verstöße gegen das US-Recht und der monatelangen heimlichen Einmischung auf höchster Ebene in die Präsidentschaftswahlen wurden keine Details veröffentlicht, und es fanden keine Anhörungen oder Untersuchungen im Kongress statt. Auch in der Presse, die nach wie vor auf Russland fixiert ist, gab es nie einen Hinweis darauf.

Die Beweise deuten jedoch darauf hin, dass sich Israel den ganzen Sommer über und bis in den Herbst 2016 hinein illegal in die US-Präsidentschaftswahlen eingemischt hat. Ein hochrangiger Netanjahu-Agent bot Trump heimlich nachrichtendienstliche und andere verdeckte Unterstützung an, um ihn zur Wahl zu bringen – und das alles praktisch ohne Aufsicht oder Prüfung durch das FBI oder die US-Medien, obwohl beide zu dieser Zeit zahlreiche Mitarbeiter in Israel hatten.

Endlich, fast 8 Jahre nachdem es passiert ist, haben wir zum ersten Mal eine vernünftige Erklärung für die “Hacks” und die Veröffentlichung der Clinton-, DNC- und Podesta-E-Mails. Die Agenten von Natanyahoo taten dies im Austausch für politische Zugeständnisse von Trump an Israel.

Diese israelischen Agenten werden sich köstlich über den Unsinn der “russischen Intervention” amüsiert haben, den die amerikanische Öffentlichkeit nicht verstanden hat. Übersetzt mit Deepl.com

