Israelische Angriffe auf den Flughafen von Aleppo machen ihn angeblich unbrauchbar

Im Schatten von Bachmut, wo alle Augen auf die Ukraine gerichtet sind, bombardiert das zionistische Terrorregime, den Flughafen von Aleppo erneut. Gerade wird dieser Flughafen für Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer im Norden von Syrien gebraucht. Es ist ein Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wo bleibt die internationale “Heuchel-Wertegemeinschaft? Nicht einmal den Nachrichten war das eine Meldung wert! So weit zu Doppelstandards wenn es um das zionistische Regime geht! Diese Anschläge der selbstherrlichen zionistischen Besatzer, betreffen uns alle. Evelyn Hecht-Galinski

The Israeli military attacked Aleppo International Airport in the early hours of Tuesday morning, according to Syrian state media. The Syrian state news agency, Sana, made no reports of casualties but it said the airport was now out of service as a result of the attack.