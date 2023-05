Israeli attack on Gaza kills entire families in effort to assassinate resistance leaders On May 9, the people of Gaza woke up to the sound of bombs as over 40 Israeli warplanes launched an overnight military operation against the Palestine Islamic Jihad (PIJ). For most people, it was just one more night of terror in the never-ending cycle of Israeli bombardment, but for some families, it was the night that would change their lives forever.

Israelische Angriffe auf den Gazastreifen töten ganze Familien bei dem Versuch, Widerstandsführer zu ermorden

Die jüngsten israelischen Luftangriffe auf Wohngebiete im Gazastreifen konnten nur ein Massaker zur Folge haben, aber Israel hat sie trotzdem durchgeführt. Die verzögerte Reaktion der Widerstandsgruppen könnte ein Zeichen für neue Widerstandstaktiken sein.

Israelische Angriffe auf den Gazastreifen töten ganze Familien bei dem Versuch, Widerstandsführer zu ermorden



Von Tareq S. Hajjaj

10. Mai 2023



Eine Aufnahme von der Beerdigung der 12 palästinensischen Märtyrer, die während eines israelischen Luftangriffs auf den Gazastreifen in der Nacht getötet wurden, zeigt Scharen von Trauernden, die die Leichen der Getöteten tragen.

Szenen von der Beerdigung der 12 Märtyrer, die bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen am 9. Mai 2023 getötet wurden. (Foto: Mohammed Salem)

Am 9. Mai wachten die Menschen im Gazastreifen mit dem Lärm von Bomben auf, als über 40 israelische Kampfflugzeuge in der Nacht eine Militäroperation gegen den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) starteten. Für die meisten Menschen war es nur eine weitere Nacht des Terrors im nicht enden wollenden Zyklus der israelischen Bombardierungen, aber für einige Familien war es die Nacht, die ihr Leben für immer verändern sollte.

Später am Nachmittag nahmen Tausende von Menschen an der Beerdigung von 13 der Märtyrer in der Omari-Moschee in Gaza teil. Nur drei der Gefallenen waren PIJ-Mitglieder, hochrangige Führer der bewaffneten Widerstandsbewegung in den Gebieten Gaza-Stadt und Rafah. Die übrigen waren zivile Nichtkämpfer, die im Schlaf in ihren Betten getötet wurden.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab am Abend eine Erklärung heraus, in der die Zahl der Todesopfer mit 15 angegeben wurde, nachdem in Khan Younis südlich des Gazastreifens zwei weitere Menschen getötet und mehr als 25 Personen verletzt worden waren.

Die überwältigende Mehrheit der Opfer und Verletzten waren Zivilisten, da neben den Nachbarn auch die Familien der PIJ-Führer ins Visier genommen wurden – in einem Ort wie Gaza sind sich die Menschen nicht immer bewusst, wer ihre Nachbarn in den dichten Wohngebäuden sind.

So erging es auch der Familie des 55-jährigen Jamal Khaswan, dem Eigentümer eines Wohnhauses im Stadtteil al-Rimal in Gaza. Er wurde zusammen mit seiner Frau und seinem ältesten Sohn, einem Arzt, getötet. Sie befanden sich in ihrer Wohnung im Stockwerk über der Wohnung, in der Israel den PIJ-Führer Tareq Ezz al-Din sowie dessen Frau und zwei Kinder getötet hatte.

In der Gegend von al-Nakheel östlich von al-Shuja’iyya wurden zwei junge Schwestern in ihren Betten getötet – Iman Adass, 17, und ihre Schwester Diana, 19, die im nächsten Monat heiraten sollte. Die israelischen Angriffe in diesem Gebiet richteten sich gegen den hochrangigen PIJ-Führer Khalil al-Bahtini, einen 45-jährigen Vater von sieben Kindern, dessen vierjährige Tochter Hajer und seine 40-jährige Frau Laila Hiji ebenfalls bei dem Angriff getötet wurden.

Dieselbe Szene ist im gesamten Gazastreifen zu beobachten, wo Zivilisten ohne Angabe von Gründen angegriffen werden, ohne dass sie sich am bewaffneten Widerstand beteiligt haben.

“Wir können uns keinen einzigen Grund vorstellen, warum unsere beiden kostbaren Blumen getötet wurden”, sagte Ihab Addas, der Bruder der beiden Schwestern, gegenüber Mondoweiss.

Seine Schwester Diana war begeistert von der Aussicht, ein neues Leben zu beginnen, und packte bereits ihre Koffer, um das Haus ihres Vaters zu verlassen. “Stattdessen hat sie uns für immer im Grab gelassen. Die Familie wird sie nie als Braut sehen können”, sagte Ihab.

Eine Aufnahme von der Beerdigung der 12 palästinensischen Märtyrer, die bei einem israelischen Luftangriff in der Nacht auf Gaza getötet wurden, zeigt Trauernde, die die Leichen der Getöteten tragen.

Szenen von der Beerdigung der 12 Märtyrer, die bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen am 9. Mai 2023 getötet wurden. (Foto: Mohammed Salem)

Das einzig mögliche Ergebnis war ein Massaker

Der israelische Angriff überraschte den gesamten Gazastreifen. Bei dem Angriff auf die drei PIJ-Führer bemühte sich die israelische Armee nicht um einen so genannten “Präzisions”-Schlag, und es bestand eindeutig nicht die Absicht, zivile Opfer zu vermeiden. Der Angriff fand nicht an einem militärischen Standort statt, sondern zielte auf die PIJ-Kommandeure in ihren Häusern, während sie im Kreise ihrer Familien und Kinder schliefen. Das einzig mögliche Ergebnis war ein Massaker, und Israel hat es trotzdem getan.

“Der israelische Angriff galt dem Schlafzimmer von Khalil al-Bahtini. Er wurde zusammen mit allen anderen um ihn herum, seiner Frau und seiner kleinen Tochter, getötet”, sagte ein enges Familienmitglied, das anonym bleiben wollte, gegenüber Mondoweiss. “Seine anderen Söhne und Töchter haben überlebt, weil ihre Zimmer getrennt waren. Aber das Schlimmste ist, dass diese sechs Kinder mit Schrecken aufwachen und im Nebenzimmer feststellen mussten, dass ihre Eltern und ihre kleine Schwester alle tot waren.”

Als PIJ-Mitglied traf al-Bahtini oft übertriebene Vorsichtsmaßnahmen, um seine Familie zu schützen, und hielt sich die meiste Zeit von ihr fern, um eine solche Tragödie zu vermeiden. Er war nicht in der Lage, ein normales Leben zu führen oder an Familienveranstaltungen teilzunehmen, da er alles versäumte, um keine Gefahr für sie darzustellen. Mitglieder der erweiterten Familie übernahmen oft die elterliche Verantwortung für ihn, und während er jetzt als hochrangiger PIJ-Führer bekannt ist, war Bahtini vor dem Anschlag einfach als Mitglied des PIJ bekannt, ohne dass Einzelheiten über seinen Rang und seine Position bekannt waren. Doch in dem Moment, als Bahtini eine kurze Zeit mit seiner Familie verbrachte, wurde er von Israel ermordet.

“Sie können nicht eine ganze Familie töten, nur um eine Person zu erwischen.”

Ein Familienmitglied des getöteten Bahtini, das unter der Bedingung der Anonymität spricht.

“Heute wachten die Kinder auf und mussten feststellen, dass ihre Eltern tot und ihr Haus zerstört war. Wo sollen sie denn hin, wenn sie kein Zuhause und keine Eltern mehr haben?” sagte Bahtinis Familienmitglied gegenüber Mondoweiss. “Auf die Straße? Die Häuser ihrer Verwandten? Eine ganze Familie ist zerstört worden. Sie haben alles verloren.”

“Es ist unfair und inakzeptabel für jeden Menschen, unter solchen Bedingungen zu leben, ohne dass seinem Leben ein Wert beigemessen wird”, fuhr er fort. “Welche Sünde haben diese Kinder begangen, um dieses Schicksal zu erleiden?”

“Sie waren Zivilisten, sie waren weit weg von allen bewaffneten Aktivitäten. Sie schliefen in ihren Betten. Sie können nicht eine ganze Familie töten, nur um eine Person zu erwischen. Welchen Fehler sollten diese Kinder begehen?”

Neue Widerstandstaktiken

Nach dem israelischen Angriff haben die palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht reagiert. Der militärische Flügel des PIJ, die al-Quds-Brigaden, hat die Bevölkerung von Gaza aufgerufen, den Widerstand zu unterstützen und sich angesichts des israelischen Angriffs in Geduld zu üben.

Der gemeinsame Raum der palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen veröffentlichte eine kurze Erklärung, in der er den israelischen Führern einen hohen Preis für ihren Angriff in Aussicht stellte.

“Israel hat sich seit Monaten auf diesen Angriff vorbereitet”, sagte der Militäranalyst Khalid Safi gegenüber Mondoweiss. “Die israelische Regierung hat bis zum Ende der jüdischen Feiertage gewartet, um eine Militäroperation gegen Palästinenser zu starten. Ben-Gvirs Aufforderung zur Ermordung der Widerstandsführer in Gaza war eindeutig. Er forderte die Regierung eindeutig auf, eine Militäroperation zu starten.”

Die bisher vergleichsweise verhaltene Reaktion der Widerstandsgruppen, vor allem wenn man bedenkt, dass Israel gerade drei ihrer hochrangigen Führer ermordet hat, hat Militäranalysten zu der Prognose veranlasst, dass angesichts dieses vorsätzlichen und kalkulierten Angriffs ein neuer Trend des Widerstands in Gaza entstehen könnte.

“Die Widerstandsgruppen wollen nicht in eine von der israelischen Regierung geschaffene Falle tappen, die darauf abzielt, ihre eigenen internen [Probleme] durch das Töten von Palästinensern zu lösen.

Khalid Safi, Militäranalyst

“Die Fraktionen im Gazastreifen reagieren normalerweise schnell und wütend auf diese Angriffe”, stellte Safi klar. “Aber dieses Mal verfolgen die Fraktionen eine andere Strategie. Sie überlegen noch, wie sie reagieren sollen, denn sie wollen nicht in eine von der israelischen Regierung gestellte Falle tappen, die darauf abzielt, ihre eigenen internen [Probleme] durch das Töten von Palästinensern zu lösen.”

“Dies ist vor allem deshalb der Fall, weil Israel sich bereits auf die Reaktion des PIJ vorbereitet hat”, fügte Safi hinzu.

In der Tat warnte die israelische Regierung bereits kurz nach dem Massaker ihre Bürger in den an den Gazastreifen angrenzenden Städten vor einer teilweisen Evakuierung. Die israelische Regierung hat sich auf das vorbereitet, was sie vom Widerstand zu erwarten hat und was sie als typische palästinensische Reaktion auf israelische Massaker ansieht. Safi glaubt jedoch, dass die Tatsache, dass der Widerstand bisher keine Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert hat, die israelische Regierung verwirrt und zu Unstimmigkeiten an der internen Front geführt hat.

Was den Zeitpunkt und die Art der Reaktion des Widerstands angeht, so glaubt Safi, dass der Widerstand zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort reagieren könnte.

“Es könnte eine Antwort von einem anderen Ort aus sein. In der jüngsten Vergangenheit wurden Raketen aus dem Libanon abgefeuert”, erklärt er und glaubt, dass die palästinensischen Gruppierungen innerhalb und außerhalb des Gazastreifens eine koordiniertere und kollektivere Reaktion planen. “Es könnte sich um eine palästinensische Operation handeln und nicht um Raketenbeschuss”.

“Wir erwarten eine harte Antwort von allen palästinensischen Gruppierungen”, so Safi weiter. “Die Fraktionen werden nicht zulassen, dass Israel den Widerstand spaltet, indem es die Führer einer Gruppe ins Visier nimmt. Die Fraktionen werden mit einer Hand reagieren, denn es geht um das Schicksal aller Palästinenser, nicht nur des PIJ.” Übersetzt mit Deepl.com

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied des palästinensischen Schriftstellerverbandes. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

