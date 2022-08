Das Elfte Gebot : Israel darf ALLES

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/israeli-strikes-syria-kill-three-soldiers-says-state-media

Teilansicht der Küstenlinie der syrischen Hafenstadt Tartus am 24. Juli (AFP/Dateifoto)

Drei weitere Menschen wurden bei den Angriffen auf dem Land in der Nähe der Hauptstadt Damaskus und südlich der Küstenprovinz Tartus verwundet



Israelische Angriffe auf Syrien töten drei Soldaten, so staatliche Medien

Von MEE und Agenturen



14. August 2022

Bei israelischen Luftangriffen auf Syrien sind am Freitag nach Angaben staatlicher Medien drei Soldaten getötet und drei weitere verwundet worden – der jüngste Vorfall dieser Art in dem vom Krieg zerrissenen Land.

“Die Aggression führte zum Tod von drei Soldaten und zur Verwundung von drei weiteren”, zitierte die offizielle syrische Nachrichtenagentur SANA eine militärische Quelle.

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 hat Israel Hunderte von Luftangriffen innerhalb des Landes durchgeführt und dabei sowohl Stellungen der Regierung als auch verbündete, vom Iran unterstützte Kräfte und Hisbollah-Kämpfer angegriffen.

Die jüngsten israelischen Angriffe zielten auf Stellungen in der Umgebung der Hauptstadt Damaskus und südlich der Küstenprovinz Tartus, so SANA, und fügte hinzu, dass die syrischen Luftabwehrsysteme einige der Raketen abfingen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Zahl der Toten und Verwundeten bei den Angriffen in der Nähe eines Luftverteidigungsstützpunkts in der Provinz Tartus, wo vom Iran unterstützte Gruppen aktiv sind.

Der angegriffene Ort in Tartus liegt acht Kilometer (fünf Meilen) von einem russischen Stützpunkt entfernt, so die Beobachtungsstelle, die über ein breites Netz von Quellen in Syrien verfügt.

Krankenwagen seien zu dem Ort der Angriffe in Tartus geeilt.

Anfang Juli teilte das syrische Verteidigungsministerium mit, dass bei einem israelischen Angriff vom Mittelmeer aus in der Nähe der Stadt al-Hamadiyah südlich von Tartus zwei Zivilisten verwundet worden seien.

Am Freitag wurden nach Angaben staatlicher Medien zwei Zivilisten im Süden Syriens in der Nähe der besetzten Golanhöhen durch israelischen Beschuss verletzt.

Im vergangenen Monat wurden bei einem israelischen Angriff in der Nähe von Damaskus drei syrische Soldaten getötet, wie die staatlichen Medien damals berichteten. Die Beobachtungsstelle erklärte, der Angriff habe eine Militäreinrichtung und ein “iranisches Waffendepot” zum Ziel gehabt.

Nach dem jüngsten Vorfall erklärten die israelischen Behörden gegenüber AFP, dass sie “Berichte in ausländischen Medien nicht kommentieren”.

Israel äußert sich zwar nur selten zu einzelnen Angriffen in Syrien, verteidigt diese jedoch als notwendig, um zu verhindern, dass sein Erzfeind Iran vor seiner Haustür Fuß fasst.

Der Konflikt in Syrien begann mit der brutalen Unterdrückung friedlicher Proteste und eskalierte zu einem globalen Stellvertreterkrieg.

Fast eine halbe Million Menschen wurden getötet, und etwa die Hälfte der Bevölkerung des Landes, die vor dem Krieg dort lebte, ist aus ihren Häusern geflohen.

Russlands militärische Intervention im Jahr 2015 trug dazu bei, den Krieg zugunsten von Syriens Präsident Baschar al-Assad zu wenden, dessen Streitkräfte einst nur ein Fünftel des Landes kontrollierten.

Im vergangenen Monat wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle bei einem russischen Luftangriff in der von Rebellen kontrollierten Region Idlib im Norden Syriens sieben Menschen getötet, darunter vier Kinder. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...