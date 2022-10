Israelische Armee greift in der Nacht massiv in Nablus an, 6 Palästinenser getötet Von Yumna Patel

Während diese palästinensischen “Löwen von Nablus” Ukrainer, dann wären sie Helden, während die heldenhaften Palästinenser einfach nur “Terroristen ” sind. Diese Besetzten haben jedes Recht sich gegen die illegale zionistische Besatzung zu wehren und die Staatengemeinschaft muss das endlich anerkennen und Gerechtigkeit für und in Palästina schaffen

Evelyn Hecht-Galinski

https://mondoweiss.net/2022/10/israeli-army-launches-massive-overnight-assault-on-nablus-6-palestinians-killed/



Palästinenser begutachten die Schäden nach einer massiven israelischen Militäraktion in der Stadt Nablus im Westjordanland, am 25. Oktober 2022. (Foto: Wajed Nobani/APA Images)



Israelische Armee greift in der Nacht massiv in Nablus an, 6 Palästinenser getötet

Die Razzia dauerte mehrere Stunden, in denen die israelischen Streitkräfte mehrere Häuser umstellten, in denen Mitglieder der Gruppe “Höhle der Löwen” gekämpft haben sollen.



Von Yumna Patel

25. Oktober 2022

Bei einer massiven israelischen Militäroperation im besetzten Westjordanland, die am Dienstag bis in die frühen Morgenstunden andauerte, wurden in der Nacht sechs Palästinenser getötet, darunter fünf Menschen aus der Stadt Nablus.

Kurz nach Mitternacht am Dienstag kamen Berichte aus Nablus, dass eine große Anzahl israelischer Truppen die Stadt überfiel und in Richtung der Altstadt von Nablus vorrückte. Dutzende von Militärjeeps fuhren auf den Straßen von Nablus in die Stadt, während über dem Himmel israelische Drohnen zu hören waren.

Palästinensische Medien berichteten, dass Scharfschützen auf den Dächern rund um die Altstadt postiert waren, während die Armee weitere Truppen auf den Berggipfeln rund um Nablus stationierte.

Die Razzia der Armee löste heftige Auseinandersetzungen mit bewaffneten Widerstandsgruppen in der Altstadt aus, die das Hauptziel der Razzia waren. Die Nachrichtenagentur Ma’an und mehrere andere arabische Medien berichteten ebenfalls, dass sich die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde während des israelischen Angriffs bewaffnete Auseinandersetzungen mit israelischen Undercover-Kräften lieferten.

Ma’an fügte hinzu, dass die palästinensischen Sicherheitskräfte unter Beschuss von israelischen Scharfschützen gerieten, die auf den Dächern von Häusern postiert waren, wodurch vier der PA-Beamten verletzt wurden.

Videos aus Nablus zeigten nach Mitternacht schwere bewaffnete Zusammenstöße in den Straßen der Altstadt, und Schüsse hallten durch Nablus. Die Razzia dauerte mehrere Stunden, in denen die israelischen Streitkräfte mehrere Häuser umstellten, in denen Berichten zufolge Mitglieder der Gruppe “Höhle der Löwen” kämpften.

Menschen in ganz Nablus gingen in und um die Altstadt auf die Straße, um die israelischen Soldaten mit Steinen, brennenden Reifen und anderen Gegenständen zu konfrontieren und die Straßen zu sperren, um die Durchfahrt der Armee durch die Stadt zu verhindern.

Berichten zufolge wurde während des Angriffs der Armee ein Fahrzeug in der Altstadt von einer “Rakete” getroffen, wobei eine der darin befindlichen Personen getötet wurde, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Im Laufe der Nacht wurden Dutzende von Palästinensern verletzt, darunter mindestens 20 Verletzungen durch scharfe Munition. Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass sein medizinisches Personal daran gehindert wurde, Viertel in der Altstadt zu betreten, um die Verwundeten zu behandeln.

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte am frühen Dienstagmorgen, dass in der Nacht fünf Palästinenser aus Nablus getötet wurden. Es handelt sich um Hamdi Sbeih Ramzi Qaim, 30, Ali Khaled Amr Antar, 26, Hamdi Mohammad Sabri Sharaf, 35, Wadee Sbeih Houh, 31, und Mashaal Zahi Ahmad Baghdadi, 27.

Ein sechster Palästinenser wurde im Dorf Nabi Saleh, nördlich von Ramallah, getötet. Er wurde von Wafa als der 20-jährige Qusai Tamimi identifiziert.

Palästinenser versammeln sich vor einem Krankenhaus in Nablus, nachdem bei einer israelischen Razzia in Nablus am 25. Oktober 2022 fünf Palästinenser getötet worden sind. (Foto: STR/APA Images)

Nablus unter Beschuss

Der israelische Militärangriff auf Nablus war eine der größten Offensiven auf die Stadt in den letzten Jahren.

Die israelische Armee gab in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine Erklärung ab, in der es hieß, ihre Streitkräfte hätten “ein Versteck in der Kasbah von Nablus gestürmt, das von den Hauptakteuren” der “Höhle der Löwen”, die die Armee als “terroristische Gruppe” bezeichnet, als Hauptquartier und Produktionsstätte für Sprengstoff genutzt wird.

Die Armee sagte, dass sie die angebliche “Sprengstoffproduktionsstätte” gesprengt habe und dass während ihrer Operation “mehrere bewaffnete Verdächtige getroffen wurden”. “Dutzende von Palästinensern zündeten außerdem Reifen an und warfen Steine auf die Truppen. Die Truppen antworteten mit scharfem Feuer auf die bewaffneten Verdächtigen, die auf sie schossen”, heißt es in der Erklärung.

Palästinenser begutachten die Schäden nach einer massiven israelischen Militärrazzia in der Stadt Nablus im Westjordanland am 25. Oktober 2022. (Foto: Wajed Nobani/APA Images)

Sowohl der israelische Premierminister Yair Lapid als auch Verteidigungsminister Benny Gantz wurden in israelischen Medien mit den Worten zitiert, dass es ihnen gelungen sei, einen der Anführer der Gruppe “Höhle der Löwen” “erfolgreich” zu töten, und schworen, dass sie ihre Kampagne fortsetzen würden, bis die Gruppe “erledigt” sei.

Von den fünf Palästinensern, die in Nablus getötet wurden, soll mindestens einer, Wadee Sbeih Houh, 31, ein hochrangiges Mitglied und Anführer der Höhle der Löwen gewesen sein.

“Die Höhle der Löwen trauert um den heldenhaften Anführer Wadee al Houh, der sich während eines bewaffneten Zusammenstoßes mit dem zionistischen Feind im Stadtteil al-Yasmina in der Altstadt erhoben hat”, so die Höhle der Löwen in einer Erklärung am Dienstagnachmittag. Übersetzt mit Deepl.com

