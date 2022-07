Arbeiten unter der zionistischen Besatzungsarmee ist ein mörderisches Risiko

“Mehr als 65 Palästinenser im Westjordanland wurden in diesem Jahr von israelischen Streitkräften getötet, darunter die Journalistin Shireen Abu Akleh, eine bekannte Fernsehreporterin von Al Jazeera.!”

Ahmad Harb Ayyad, 32, starb in der Nähe der Trennmauer in der besetzten Stadt Tulkarm im Westjordanland (Twitter)



Israelische Armee tötet palästinensischen Arbeiter nahe der Mauer im Westjordanland

Die Familie von Ahmad Harb Ayyad behauptet, er sei von israelischen Soldaten zu Tode geprügelt worden, als er versuchte, nach Israel zu gelangen, um seinen Arbeitsplatz zu erreichen

Von MEE-Mitarbeitern

5. Juli 2022

Die Familie eines palästinensischen Arbeiters hat israelische Soldaten beschuldigt, den 32-Jährigen in der Nähe der Trennmauer in der besetzten Stadt Tulkarm im Westjordanland zu Tode geprügelt zu haben, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Der aus dem Gazastreifen stammende Ahmad Harb Ayyad wurde getötet, als er versuchte, die Sperre zu überqueren, um seinen Arbeitsplatz in Israel zu erreichen.

Seine Leiche wurde am späten Montag von der israelischen Armee über den Grenzübergang Beit Hanoun an seine Familie übergeben.

Middle East Eye hat sich an die israelische Armee gewandt, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung als Verbrechen und gab der israelischen Regierung die Schuld daran.

Seit Monaten greifen die israelischen Streitkräfte Arbeiter entlang der Trennungsmauer in den Dörfern und Städten des Westjordanlandes an, hindern Tausende daran, ihre Arbeitsplätze in Israel zu erreichen, und nehmen viele von ihnen fest.

Im Juni töteten israelische Streitkräfte nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums einen weiteren palästinensischen Arbeiter in der Nähe der Trennungsmauer im Süden der Stadt Qalqilia im Westjordanland.

In einer von der Nachrichtenagentur Wafa veröffentlichten Erklärung des Ministeriums heißt es, es handele sich um den 53-jährigen Nabil Ahmad Ghanem, der in Nablus wohnte. Er war auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz innerhalb Israels, als Soldaten das Feuer auf ihn eröffneten und er auf der Stelle starb.

Die israelische Armee erklärte damals in einer Erklärung, dass ihre Streitkräfte “einen Verdächtigen, der versucht hatte, durch die Mauer in der Nähe von Qalqilia in die Grüne Linie einzudringen, erschossen und verwundet haben, wo er in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo die Ärzte seinen Tod feststellten”.

Im selben Monat wurden zwei weitere palästinensische Arbeiter verwundet, nachdem israelische Soldaten in der Nähe der Stadt Idna im Bezirk Hebron das Feuer auf sie eröffnet hatten, wie die Nachrichtenwebsite Arab48 berichtete.

Israel begann 2002 mit dem Bau der Trennungsmauer, die von den Palästinensern als Apartheidmauer bezeichnet wird, und behauptete, sie diene dem Schutz seiner Bürger vor Angriffen.

Der Internationale Gerichtshof entschied jedoch 2004, dass die Mauer gegen internationales Recht verstößt, da sie zur Zerstörung und Beschlagnahmung von palästinensischem Land und Eigentum führt und die Bewegungsfreiheit der Palästinenser in unzulässiger Weise einschränkt.

Mehr als 65 Palästinenser im Westjordanland wurden in diesem Jahr von israelischen Streitkräften getötet, darunter die Journalistin Shireen Abu Akleh, eine bekannte Fernsehreporterin von Al Jazeera. Übersetzt mit Deepl.com

