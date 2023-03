Wieder großen Dank an meinen besonderen Freund Joseph Massad. Sein aktueller Artikel, den er mir heute Mittag schickte, um ihn für meine deutschen Leser zu veröffentlichen, spricht genau das “Rasse” Problem an, was die jüdische Gesellschaft immer wieder vereint, ihre rassischen Privilegien” zu erhalten, auf Kosten eines besetzten und unterdrückten Volkes. Das ist das Fundament auf dem dieser “jüdische Apartheidstaat” gegründet wurde! Evelyn Hecht-Galinski

“Die Rechte, die diese Demonstranten zu verlieren fürchten, basieren auf der Unterdrückung der Palästinenser und entlarven diese Bewegung als eine, die rassische Privilegien bewahren will”

Eine israelische Frau protestiert am 9. März 2023 in Haifa gegen den umstrittenen Gesetzentwurf der Regierung zur Justizreform (Reuters)

Israelische Demonstranten gehen auf die Straße, um die Demokratie der Herrenrasse zu schützen



von Joseph Massad

14. März 2023



Die Rechte, die diese Demonstranten zu verlieren fürchten, basieren auf der Unterdrückung der Palästinenser und entlarven diese Bewegung als eine, die rassische Privilegien bewahren will

Liberale israelische Juden und ihre internationalen Unterstützer sind wieder am Werk. Sie wurden plötzlich hellhörig, als die neue Regierung unter Benjamin Netanjahu ihre Pläne für eine Justizreform ankündigte – ein Schritt, der die kolonialen Freiheiten der israelischen Juden als rassisch und kolonial privilegierte Bürger des jüdischen Staates beeinträchtigen würde.

Die anhaltenden Massaker und Pogrome, die von der Regierung und den Siedlern gegen das palästinensische Volk begangen werden, sind nicht einmal auf ihrem Radarschirm.

Sie marschieren wöchentlich zu Tausenden und fordern von der Regierung, ihren Krieg gegen die Justiz zu beenden. In ihren Reihen befinden sich Armeegeneräle, Kampfpiloten und sogar ehemalige Premierminister.

Die anhaltenden Massaker und Pogrome, die die Regierung und die Siedler an der palästinensischen Bevölkerung verüben, haben sie nicht einmal auf dem Radarschirm.

Zu den internationalen Unterstützern der israelischen Proteste gehören jüdische Politiker und Akademiker in den USA und Großbritannien. Der ehemalige Bürgermeister von New York City, der Milliardär Michael Bloomberg, warnte in einem Artikel für die New York Times, dass die neue israelische Regierung “eine Katastrophe heraufbeschwört” und “die Demokratie, auf der das Land aufgebaut wurde”, in Gefahr bringt.

Der israelfreundliche britisch-jüdische Akademiker Simon Schama warnte, Israel entwickle sich zu einer “nationalistischen Theokratie”, ein schreckliches Schicksal für ein Land, das sich seiner Meinung nach zuvor für “gleiche Bürgerrechte für alle religiösen und ethnischen Gruppen” eingesetzt hatte.

Margaret Hodge, Labour-Abgeordnete und parlamentarische Vorsitzende der jüdischen Arbeitsbewegung, bezeichnete das Vorgehen der Netanjahu-Regierung ebenfalls als “Angriff auf die Demokratie”.

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass sich israelisch-jüdische und insbesondere aschkenasische Liberale gegen eine ihrer Meinung nach gefährliche politische Übernahme Israels, die ihre Rechte beschneiden würde, zur Wehr setzen.

Sie taten dies schon früher und mit gleichem Nachdruck, nämlich als der in Polen geborene Menachem Begin und seine Likud-Koalition 1977 und erneut 1981 gewählt wurden, sowie nach Begins Einmarsch in den Libanon 1982.

Nach der Wahl Begins traten die aschkenasischen liberalen Akademiker in Aktion und machten die primitiven, orientalischen (meist arabischen) Juden für den Abstieg ihres Landes in den Rechtspopulismus verantwortlich. Da die Mehrheit der orientalischen Juden für den aschkenasischen Likud gestimmt hatte, um gegen die aschkenasische Arbeitskoalition zu protestieren, die Israel seit 1948 regiert und die orientalischen Juden rassistisch diskriminiert hatte, konnten die aschkenasischen Liberalen nicht aufgehalten werden.

In den späten 1980er Jahren versuchten aschkenasische Akademiker und Intellektuelle, die Unterstützung der orientalischen Juden für den Likud zu erklären. Die Gründe reichten von ihrem angeblichen Hass auf alles Arabische (im Gegensatz zu den angeblich aufgeklärten und arabienliebenden Aschkenasim) bis hin zu ihrem fehlenden sozialistischen Bewusstsein und ihrer Unterstützung autoritärer Herrschaftsstrukturen, hauptsächlich aufgrund ihrer arabischen Herkunft und ihres Aufwachsens in einer “autokratischen” arabischen Kultur.

Orientalische Juden, die in den 1980er Jahren in Mizrahim (d.h. Orientalen) umbenannt wurden, gaben ihre eigenen Gründe an. Mizrachi-Intellektuelle entgegneten, dass die arabischen Juden, die in der arabischen Welt aufgewachsen und zwischen 1948 und 1956 nach Israel gekommen waren, bis 1977 durchweg für die Arbeitspartei gestimmt hatten und dass es ihre Kinder, die in Israel geboren und aufgewachsen waren, waren, die für den Likud stimmten. Daher hätten sie gelernt, die rechte Autokratie in Israel und nicht in der arabischen Welt zu unterstützen.

Aschkenasische Liberale würden auch darauf bestehen, dass die Arbeitsregierungen, die den Krieg von 1967 begonnen hatten, nicht die arabischen Gebiete, die sie besetzt hatten, kolonisieren wollten, sondern sie stattdessen als Verhandlungsmasse für den “Frieden” benutzten.

Sie behaupteten, dass sich ihre Absichten von denen der rechten Likud-Regierung unterschieden, die die Golanhöhen, das Westjordanland, Ostjerusalem, den Gazastreifen und den Sinai kolonisiert und die Chancen für den “Frieden” vertan habe.

Die Behauptungen der Liberalen waren natürlich glatte Lügen.

Freundlicher” Kolonialismus

1977 waren bereits 50 000 jüdische Siedler in die in Ostjerusalem errichteten jüdischen Kolonien gezogen.

Zehn Jahre nach der territorialen Eroberung Israels hatten die aufeinander folgenden israelischen Arbeitsregierungen Ostjerusalem de facto annektiert und 30 jüdische Siedlerkolonien allein im Westjordanland und vier im Gazastreifen errichtet, 15 weitere waren geplant und im Bau.

Dieses Siedlungsprojekt, das als Allon-Plan bekannt ist, wurde 1967 von Yigal Allon entwickelt, dem Leiter des Ministerausschusses für Siedlungen der Arbeitsregierung.

Beispiele für den “sanften” Kolonialismus der Arbeitspartei waren die Zerstörung des Magharibah-Viertels (marokkanisches Viertel) in Ost-Jerusalem und die Vertreibung seiner Bewohner, sobald die Eroberung der Stadt abgeschlossen war, um Platz für jüdisch-israelische Kolonialmassen zu schaffen, die in die eroberte Stadt strömten.



Yamit

Die verlassene Synagoge und der abgerissene Marktplatz der ehemaligen israelischen Siedlung Yamit, die 1982 nach dem Friedensvertrag von Camp David 1979 geräumt wurde, am 12. August 2005 (AFP)

Es waren auch israelische Laboriten, die 1972 10.000 Ägypter vertrieben, nachdem sie 1969 ihr Land konfisziert hatten. Anschließend zerstörten sie mit Bulldozern ihre Häuser, Ernten, Moscheen und Schulen, um sechs Kibbuzim, neun ländliche jüdische Siedlungen und die jüdische Stadtkolonie Yamit im besetzten Sinai zu errichten, die mit 50 meist russischen jüdischen Kolonisten begann.

Pläne zur Entwicklung von Yamit, einschließlich des Baus eines Hafens, wurden für eine erwartete Bevölkerung von 200.000 jüdischen Kolonisten gemacht (insgesamt 18 jüdische Kolonien sollten schließlich auf dem Sinai errichtet werden und mussten 1979 nach der Unterzeichnung des Camp-David-Abkommens aufgelöst werden).

Auf den Golanhöhen wurde im Juli 1967 die erste jüdische Kolonie als Kibbuz Golan gegründet. Als der in der Ukraine geborene israelische Ministerpräsident Levi Eshkol (geb. Shkolnik) unmittelbar nach dem Krieg von 1967 zum ersten Mal die besetzten Golanhöhen besuchte, wurde er von der Nostalgie für seinen Geburtsort überwältigt: “Genau wie in der Ukraine!”, rief er freudig aus.

Die Mehrheit der ideologischen Kolonialsiedler in den besetzten Gebieten waren in dieser Zeit aschkenasische Juden, während orientalische Juden vor allem aus wirtschaftlichen Gründen in die Siedlungen zogen.



Liberale” Heuchelei

Als Begins Regierung 1982 in den Libanon einmarschierte und etwa 18.000 libanesische und palästinensische Zivilisten ermordete und mit den faschistischen libanesischen Phalangisten ein Komplott schmiedete, um die palästinensische Bevölkerung in den Flüchtlingslagern von Sabra und Schatila zu massakrieren, waren aschkenasische Liberale entsetzt, dass Begin und der Likud ihr einstiges schönes Israel “beschmutzt” hatten.

Wenn dies wie der vertraute, allgegenwärtige Refrain der gegenwärtigen liberalen und aschkenasischen Anti-Netanjahu-Demonstrationen in Israel und unter dem Pro-Israel-Chor in Großbritannien und den Vereinigten Staaten klingt, dann deshalb, weil es in der Tat genau dieselbe Formel ist.

Nach der israelischen Invasion und den Massakern im Libanon schrieben amerikanisch-jüdische Akademiker und Apologeten Israels, darunter Daniel Bell, Irving Howe, Seymour Martin Lipset und Michael Walzer, einen Brief an die New York Times, in dem sie erklärten: “Wir alle müssen der Begin-Scharon-Regierung jetzt sagen: ‘Sie fügen dem Namen Israels, der lange Zeit mit Demokratie, Versöhnung und Frieden assoziiert wurde, schweren Schaden zu’.”

Der liberale zionistische Redakteur der Village Voice (der sich übrigens später an der rechtsgerichteten Pro-Israel-Kampagne 2004-2005 beteiligte, um mich von der Columbia University feuern zu lassen), Nat Hentoff, beklagte, dass Begins israelische Armee mörderisch geworden sei: “Seit den Anfängen des jüdischen Staates gibt es in den israelischen Streitkräften tatsächlich eine Tradition, tohar haneshek (“Reinheit der Waffen” oder “Moral der Waffen”). Bisher mussten israelische Soldaten sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es darum ging, Zivilisten zu verletzen, geschweige denn, sie zu töten.

Die zahllosen Massaker, die das israelische Militär seit 1948 begangen hat, waren ein klarer Beweis für diese “Moral”.

Demokratie als Herrenrasse

Sogar der Architekt und Begründer des israelischen Atomwaffenprogramms und spätere Schlächter von Qana, Shimon Peres, beklagte in seiner Rede vor der Knesset den Verlust des Erbes von David Ben Gurion. Er betonte, dass das Schicksal Israels “von seiner Stärke und seiner Rechtschaffenheit abhängt. Rechtschaffenheit, nicht nur Stärke, muss unsere Taten leiten”.

Die Heuchelei dieser Worte aus dem Jahr 1982 ist in keiner Weise ungeheuerlicher als die gegenwärtige Heuchelei der jüdischen Liberalen Israels und ihres internationalen Chors von Unterstützern.

Die Demonstranten versuchen, ein Israel zu beschönigen, das schon immer nichts anderes war als eine räuberische Siedlerkolonie, die jüdischen Kolonisten rassische Privilegien gewährt

Beide Gruppen von Apologeten versuchen zu beschönigen und behaupten fälschlicherweise, Israel sei vor Netanjahu demokratisch gewesen, obwohl es in Wirklichkeit immer nur eine räuberische Siedlerkolonie war, die auf Gesetzen beruht, die jüdischen Kolonisten, die in einer Herrenrassen-Demokratie leben, rassische und koloniale Privilegien gewähren.

Tatsächlich setzen sich beide Gruppen von Demonstranten weiterhin uneingeschränkt für die Erhaltung Israels als jüdischen Staat ein, auch wenn die Demonstranten von 1982 durch Israels mörderische Kriege und Massaker an den Palästinensern in Verlegenheit gebracht wurden.

Natürlich sind die heutigen Kriege Israels, die den Palästinensern schreckliche Gewalt antun, den heutigen Demonstranten nicht peinlich genug.

Die Tatsache, dass die Rechte, die diese Demonstranten genießen und deren Verlust sie fürchten, immer auf der Enteignung und Unterdrückung des palästinensischen Volkes beruhten, entlarvt ihre Protestbewegung als eine, die entschieden nicht die Demokratie, sondern die Herrenrassen-Demokratie erhalten will. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

