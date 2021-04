Der zionistische Terror zieht sich ungebremst von Jerusalem nach Gaza

Bild: Palestinians shout slogans in support of the Al-Aqsa Mosque during a rally in Gaza city on 24 April 2021, condemning overnight clashes in Israeli-annexed East Jerusalem (AFP)

Israelische Jets bombardieren Ziele in Gaza nach Unruhen in Jerusalem

Israelische Armee sagt, dass eine Raketensalve aus der belagerten Enklave abgefeuert wurde, angeblich als Reaktion auf die Gewalt in Jerusalem

24. April 2021

Israelische Kampfjets haben in der Nacht Ziele im Gazastreifen angegriffen, nachdem aus der belagerten Enklave eine Reihe von Raketen auf Israel abgefeuert worden waren.

Die israelische Armee sagte, sie habe unterirdische Infrastruktur und Raketenwerfer der Hamas getroffen, der Gruppe, die den Gazastreifen kontrolliert.

“Kampfjets und Kampfhubschrauber haben eine Reihe von militärischen Zielen der Hamas im Gazastreifen getroffen”, heißt es in der Erklärung der Armee, und sie fügte hinzu, dass alle 36 Raketen, die aus der Enklave abgefeuert wurden, abgefangen worden seien oder offenen Boden getroffen hätten.

Die Armee sagte, dass israelische Panzer den Gazastreifen als Antwort auf einen ersten Raketenangriff beschossen, aber die Vergeltungsmaßnahmen wurden mit einer neuen Salve von einem Dutzend Raketen beantwortet, was den Start von Luftangriffen gegen mutmaßliche Abschussstellen der Hamas zur Folge hatte.

Die Nachrichtenagentur WAFA meldete, dass am Samstagabend drei Menschen im Gazastreifen durch Schüsse der israelischen Armee verletzt worden seien.

Bewaffnete Gruppen, die mit der Fatah und der linksgerichteten Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) verbunden sind, bekannten sich zu den Raketenangriffen, die sie als Vergeltung für die jüngste Gewalt gegen Palästinenser in Jerusalem bezeichneten.

Am Freitag brachen in Jerusalem Proteste aus, einen Tag nachdem Hunderte von Anhängern der rechtsextremen Lehava-Gruppe in das Herz des palästinensischen Ost-Jerusalem marschiert waren.

Die Gruppe, die für ihre Kampagne gegen Mischehen bekannt ist, sagte, dass ihr Marsch darauf abzielte, “die jüdische Würde wiederherzustellen”, wobei die Anhänger “Tod den Arabern” skandierten und Palästinenser angriffen.

Tod den Arabern”: Chaos bricht in Jerusalem nach rechtsextremen Marsch aus

Bei den Ausschreitungen, die vom späten Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen andauerten, wurden 110 Palästinenser und 20 israelische Polizisten verletzt, während 50 Palästinenser verhaftet wurden, so die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde Wafa.

Die Scharmützel am Freitag ereigneten sich, nachdem Zehntausende von muslimischen Gläubigen nach dem Nachtgebet das Gelände der verehrten Al-Aqsa-Moschee verlassen hatten und mit Dutzenden von bewaffneten Polizisten konfrontiert wurden, von denen einige zu Pferd unterwegs waren.

Demonstranten bewarfen die Polizei mit Wasserflaschen, die daraufhin Betäubungsgranaten abfeuerte, um die Menge zu zerstreuen.

Hunderte von Palästinensern versammelten sich auch am Qalandiya-Kontrollpunkt zwischen Jerusalem und dem besetzten Westjordanland, so die Polizei.

In der Stadt Bethlehem im Westjordanland warfen Palästinenser Steine und Benzinbomben in Richtung des Grabes der biblischen Matriarchin Rachel, einem von Juden und Muslimen verehrten Schrein.

Seit dem Beginn des Ramadan am 13. April kam es in Ostjerusalem zu nächtlichen Unruhen. Die Palästinenser waren verärgert darüber, dass die Polizei den Zugang zur Promenade rund um die Mauern der Altstadt, einem beliebten Treffpunkt nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan, gesperrt hatte.

Jerusalems Bürgermeister Moshe Lion sagte dem öffentlichen Radio, er sei in Gesprächen mit palästinensischen Gemeindeleitern in Ost-Jerusalem, “um diese sinnlose Gewalt zu beenden”.

Lion sagte, er habe versucht, den Lehava-Marsch abzusagen, aber die Polizei habe ihm gesagt, dass er legal sei, und bemerkte, dass in den vergangenen zwei Wochen “Dutzende” von Juden, die Araber angegriffen hätten, verhaftet worden seien.

Das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas verurteilte “die wachsende Aufwiegelung durch extremistische rechtsextreme israelische Siedlergruppen, die für die Tötung von Arabern eintreten”.

In einer Erklärung der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa forderte es die internationale Gemeinschaft auf, zum Schutz der Palästinenser einzugreifen.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi verurteilte “rassistische Angriffe” von Israelis gegen Palästinenser in Ost-Jerusalem und forderte “internationale Maßnahmen zu deren Schutz”. “Jerusalem ist eine rote Linie, und sie zu berühren ist ein Spiel mit dem Feuer”, warnte er. Übersetzt mit Deepl.com

