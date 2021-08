Das zionistische Morden hat “Hochkonjunktur” unter Bennets Regime, ganz wie US- Bündnispartner Biden. Die Menschen im Konzentrationslager Gaza leiden und warten auf die internationale “Befreiung” und Solidarität in ihrem Kampf um Freiheit.



Israelische Jets schlagen im Gazastreifen zu, Stunden nachdem Palästinenser bei Protesten verletzt wurden

Bei den Luftangriffen in der Nähe von Beit Hanoun wurde eine Reihe von Häusern in der Gegend beschädigt

Eine Palästinenserin begutachtet am Sonntag die Schäden an ihrem Haus nach dem nächtlichen israelischen Bombardement bei Beit Hanoun (AFP)

Von MEE und Agenturen

29. August 2021

Israel hat in der Nacht zum Sonntag zwei Orte im belagerten Gazastreifen angegriffen, Stunden nachdem mindestens 11 palästinensische Demonstranten in der belagerten Enklave von israelischen Streitkräften verwundet worden waren.

Die Angriffe, die nach Angaben der Armee auf Ziele der Hamas gerichtet waren, erfolgten kurz nach dem Abschuss von Brandbomben aus dem Gazastreifen in den Süden Israels, wodurch zwei Brände ausgelöst wurden.

Ein Korrespondent der offiziellen Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Wafa, berichtete, dass Kampfjets einen Ort in der Shuhada-Straße, südlich von Gaza-Stadt, mit vier Raketen angriffen, was zu einem Brand an diesem Ort führte.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur schlugen die Flugzeuge auch in der Nähe der Stadt Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen ein und verursachten Sachschäden, aber keine Verletzten.

Nach Angaben der israelischen Armee trafen die “Kampfjets ein Militärgelände der Hamas, das zur Herstellung von Waffen und zur Ausbildung genutzt wird, sowie einen Eingang zu einem Terrortunnel in der Nähe von Jabalia”.

“Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf den Abschuss von Brandbomben durch die Hamas auf israelisches Gebiet und die gestrigen gewalttätigen Ausschreitungen”, heißt es in einer Erklärung der Armee.

Die von AFP veröffentlichten Fotos von den Schäden der Luftangriffe in der Nähe von Beit Hanoun zeigen Zivilisten, die ihre zerstörten Häuser inspizieren.

Die palästinensische Hamas-Bewegung erklärte unterdessen am Samstagnachmittag, sie werde weiterhin Druck auf Israel ausüben, um die seit 14 Jahren bestehende Blockade des Gazastreifens aufzuheben.

“Die Blockade hat das Leben im Gaza-Streifen in eine unerträgliche Hölle verwandelt. Die Erleichterungen, die Israel den Palästinensern versprochen hat, wie die Einfuhr einiger Waren und die Erlaubnis für Händler, den Gazastreifen zu verlassen, entsprechen nicht den Mindestanforderungen”, heißt es in einer Erklärung der palästinensischen Gruppierungen in Gaza, die der Zeitung Haaretz vorliegt. “Deshalb ist unsere Forderung an die Vermittler, die Blockade vollständig aufzuheben.”

Scharfes Feuer

Die Angriffe erfolgten nach einem israelischen Vorgehen gegen Palästinenser, die in der Nähe des Zauns, der den Gazastreifen von Israel trennt, demonstrierten, am Samstag.

Die israelische Armee feuerte Tränengas, scharfe Kugeln und Blendgranaten auf die Palästinenser, die die von Israel geführte Blockade der Enklave anprangerten.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, 11 Palästinenser seien verletzt worden, drei von ihnen durch scharfe Schüsse.

Stunden zuvor hatten Trauernde den 12-jährigen Omar Hassan Abu al-Nil zu Grabe getragen, der eine Woche, nachdem er bei einer ähnlichen Protestaktion von israelischen Streitkräften erschossen worden war, seinen Verletzungen erlegen war.

Ebenfalls am Samstagabend brachen in der Region Eshkol in der Nähe des Gazastreifens zwei Brände aus, die nach Angaben der israelischen Feuerwehr auf aus dem Gazastreifen abgeschossene Brandbomben zurückzuführen sind.

In einer Rede in Washington, wo er mit US-Präsident Joe Biden zusammentraf, erklärte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, er mache die Hamas, die de facto regierende Partei in Gaza, für alle Unruhen in der palästinensischen Enklave verantwortlich.

“Wie ich bereits gesagt habe, werden unsere Aktionen in Gaza unseren Interessen dienen”, erklärte er gegenüber Reportern, bevor er ein Flugzeug zurück nach Israel bestieg.

“Soweit es mich betrifft, ist und bleibt die Adresse [der Verantwortlichen] die Hamas.”

Lähmende Blockade

Israel hält seit 2007 eine lähmende Blockade des Gazastreifens aufrecht, die nach Ansicht von Kritikern einer kollektiven Bestrafung der zwei Millionen Einwohner der verarmten Enklave gleichkommt.

Auch Ägypten hält die Belagerung aufrecht und schränkt den Verkehr in und aus dem Gazastreifen an seiner Grenze ein.

Gaza: Behinderte oder tote junge Opfer der israelischen Angriffe werden nicht zur Schule gehen

Mehr lesen “

Im Jahr 2018 begannen die Bewohner des Gazastreifens eine Protestbewegung, die ein Ende der Blockade und das Recht palästinensischer Flüchtlinge auf Rückkehr in die Gebiete forderte, aus denen sie bei der Gründung Israels geflohen oder vertrieben worden waren.

Die wöchentlichen Demonstrationen wurden schließlich nach mehr als einem Jahr eingestellt, nachdem israelische Streitkräfte rund 350 Palästinenser in Gaza getötet hatten.

Am Sonntag hat Ägypten den Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen wieder geöffnet, um den Palästinensern die Ausreise zu ermöglichen, nachdem der Grenzübergang bereits am Donnerstag teilweise für Reisen in den Gazastreifen wieder geöffnet worden war.

Rafah, das einzige Tor des Gazastreifens zur Außenwelt, das nicht von Israel kontrolliert wird, war am 23. August von Ägypten geschlossen worden.

Ägypten gab keinen Grund für diesen Schritt an, aber palästinensische Quellen in Gaza sagten, dass dies auf die jüngsten palästinensischen Proteste zurückzuführen sei. Übersetzt mit Deeepl.com

