Israelische Sicherheitskräfte stoßen mit einem Demonstranten während einer Demonstration gegen die Justizreform der Regierung in Jerusalem zusammen, 24. Juli (Reuters)



Kommentatoren warnen vor einem „neuen Kapitel“, da die Demonstranten die Abgeordneten nicht daran hindern konnten, einen wichtigen Teil der Justizreform zu verabschieden

Israelische Justizkrise: Parlament verabschiedet Gesetz zur Einschränkung der Macht des Obersten Gerichtshofs

Von Lubna Masarwa in Jerusalem

24. Juli 2023

Israel wurde am Montag von einem politischen Erdbeben erschüttert, als die Abgeordneten ein Gesetz verabschiedeten, das die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränkt. Dies ist eine der zahlreichen Justizreformen, von denen Kritiker behaupten, sie würden das Land in eine Autokratie verwandeln.

Vor und nach der Abstimmung blockierten Tausende von Demonstranten in Jerusalem die Straßen, die zum israelischen Parlament, der Knesset, führen, und wurden von der Polizei mit Wasserwerfern vertrieben. Weitere Tausende versammelten sich in Tel Aviv, wo die ganze Nacht über Proteste erwartet wurden.

Die Abgeordneten verabschiedeten das Gesetz mit 64 zu null Stimmen, nachdem Abgeordnete der Opposition das Parlament aus Protest verlassen hatten, nachdem die Kompromissgespräche gescheitert waren.

Mit dem neuen Gesetz wird der israelische „Angemessenheitsstandard“ abgeschafft, so dass der Oberste Gerichtshof nicht mehr in der Lage ist, Regierungsentscheidungen zu blockieren, die er für unangemessen hält.

Es ist Teil eines Gesetzespakets, das die Regierung Anfang des Jahres vorgelegt hat und mit dem sie das Justizsystem des Landes umgestalten will.

Die Befürworter des Plans behaupten, er sei notwendig, um das Machtgleichgewicht zwischen den Regierungszweigen wiederherzustellen, während die Gegner behaupten, er würde die gegenseitige Kontrolle abschaffen und die Unabhängigkeit des Justizsystems untergraben.

Im Vorfeld der Abstimmung kam es zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der rechtsextremen Regierungskoalition. Berichten zufolge rief Verteidigungsminister Yoav Gallant in letzter Minute zu Kompromissgesprächen mit der Opposition auf.

Justizminister Yariv Levin und der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, lehnten diesen Vorschlag jedoch ab, wie Haaretz berichtet.

„Wir haben den ersten Schritt in einem historischen Prozess unternommen, um das Justizsystem zu korrigieren“, sagte Levin nach der Abstimmung.

Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, die Regierung habe „bis zur letzten Minute nichts unversucht gelassen, aber die Opposition war leider dagegen“.

Unterdessen beschuldigte Oppositionsführer Yair Lapid die Koalition, ihre Macht zu missbrauchen, und kündigte an, er werde beim Obersten Gerichtshof Israels eine Petition gegen das neue Gesetz einreichen.

„Dies ist ein völliger Verstoß gegen die Spielregeln“, sagte Lapid. „Die Regierung und die Koalition können entscheiden, in welche Richtung sich der Staat entwickelt, aber sie können nicht über den Charakter des Staates entscheiden.“

„Dies ist ein trauriger Tag, ein Tag der Zerstörung unserer Heimat, des unnötigen Hasses, und sehen Sie sich an, wie die Koalition feiert“, fügte er hinzu.

Verhaftungen und Geschäftsschließungen

Demonstranten, die israelische Flaggen trugen, sperrten am Montag die Straßen in der Nähe des Knessetgebäudes ab, einige von ihnen ketteten sich aneinander.

Auf Bildern, die in den sozialen Medien geteilt wurden, war zu sehen, wie Feuerwehrleute mit elektrischen Handsägen die Menschenkette auflösten, während Polizeibeamte zu sehen waren, wie sie andere gewaltsam entfernten. Zwei Demonstranten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie von Wasserwerfern am Kopf und am Hals getroffen worden waren, berichtet Haaretz.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Protest in Jerusalem mindestens 19 Personen festgenommen.

Avi Dabosch, einer der Anführer der Protestbewegung, die in den letzten Wochen Hunderttausende Israelis auf die Straße gebracht hat, zeigte sich nach der Abstimmung trotzig.

„In Argentinien gab es während des Kampfes gegen die Diktatur einen Slogan, der lautete: ‚Trauere nicht – organisiere dich'“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

„Organisieren hat eine Kraft, die eine Koalition der Gleichheit und der politischen Macht schafft, wenn man sie auch fördert. Es wird Ihnen gelingen, Veränderungen und Korrekturen in der israelischen Gesellschaft herbeizuführen. Ich bin stolz auf uns!“

Parlamentarier bei einer Sitzung der Knesset, dem israelischen Parlament, in Jerusalem am 24. Juli 2023 (AFP)

Parlamentarier nehmen an einer Sitzung der Knesset, dem israelischen Parlament, in Jerusalem teil, 24. Juli 2023 (AFP)

Am Sonntag rief US-Präsident Joe Biden Israel dazu auf, die „spaltenden“ Reformen nicht zu überstürzen.

„Es sieht so aus, als ob der aktuelle Vorschlag für eine Justizreform eher spaltender als weniger spaltender wird“, sagte Biden dem israelischen Journalisten Barak Ravid am Sonntag.

„Angesichts der zahlreichen Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen Israel derzeit konfrontiert ist, macht es für die israelische Führung keinen Sinn, dies zu überstürzen – der Schwerpunkt sollte darauf liegen, die Menschen zusammenzubringen und einen Konsens zu finden.

Als die Verabschiedung des Gesetzes unausweichlich schien, kam es zu einem starken Rückgang an der Börse und der Schekel verlor gegenüber dem Dollar an Wert.

Zahlreiche Tankstellen und Einkaufszentren sowie andere Geschäfte blieben am Montag geschlossen, nachdem das israelische Wirtschaftsforum beschlossen hatte, seine Geschäftstätigkeit wegen der Justizreformen einzustellen. Das Forum vertritt einige der größten Unternehmen und Banken des Landes.

„Wir fordern den Premierminister auf, seiner Pflicht nachzukommen und sich des Ausmaßes der Katastrophe bewusst zu werden, die eintreten könnte“, hieß es.

Keine andere Wahl als zu protestieren

Israel ist in ein neues Kapitel seiner Geschichte eingetreten, sagte der erfahrene politische Kommentator Meron Rapoport. „Wir wissen nicht, wie es aussehen wird, aber es wird auf jeden Fall dramatisch sein“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Nach den offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministern über den Gesetzentwurf, bei denen Gallant in einem hitzigen Wortwechsel mit seinen Kollegen zu sehen war, sei die Regierung zwar als Siegerin, aber geschwächt hervorgegangen, so Rapoport. Netanjahu wirkte „hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Kräften“.

Rapoport glaubt, dass sich die Folgen häufen werden: weitere Proteste und Streiks, Unternehmen, die sich weigern, Steuern zu zahlen, und ein Verlust der Unterstützung durch die Vereinigten Staaten.

„Biden hat seine Würde beiseite gelegt und ein Interview mit lokalen israelischen Medien gegeben, um dazu aufzurufen, die Reformen zu stoppen, und das haben sie nicht getan“, sagte er. „Das könnte dazu führen, dass die Amerikaner ihren Schutz für Israel aufgeben.

Angesichts der turbulenten innenpolitischen Lage könnte die israelische Regierung zur Ablenkung an der Schraube gegen die Palästinenser im besetzten Westjordanland drehen, warnte Rapoport, und so „die Besatzung, die Apartheid und die Zerstörungen vertiefen“.



Krise der Legitimität

Dennoch befindet sich die Regierung in einer Legitimationskrise, in der weite Teile der Bevölkerung glauben, dass sie den Staat im Grunde untergräbt, anstatt ihn zu führen.

„Wir sehen das in keinem demokratischen westlichen Land. Ich sehe etwas Ähnliches nirgendwo anders“, sagte Rapoport.

Laut einer Umfrage des staatlichen Rundfunksenders Kan sprachen sich 46 Prozent der Israelis gegen die Gesetzesänderung aus, während 35 Prozent dafür waren und 19 Prozent unentschlossen.

Seit Januar haben regelmäßig Demonstrationen und Streiks stattgefunden, um die Regierung zu zwingen, ihren Justizplan zu stoppen.

Kürzlich erhielten die Demonstranten Auftrieb, nachdem sich Hunderte von Soldaten der Reserve ihren Aufrufen angeschlossen hatten.

Am Freitag erklärten mehr als 1.100 Reservisten der israelischen Luftwaffe, darunter über 400 Piloten, in einem beispiellosen Schreiben, dass sie ihren freiwilligen Reservedienst aussetzen würden, wenn der Regierungsplan nicht aufgegeben würde.

Letzte Woche verurteilte Premierminister Benjamin Netanjahu die Drohung, dass die Reservisten nicht zum Dienst erscheinen würden, mit den Worten, dies käme „der Zerstörung der Demokratie gleich“.

„Es kann nicht sein, dass eine Gruppe innerhalb der Armee eine gewählte Regierung bedroht, indem sie sagt: ‚Wenn ihr nicht so handelt, wie wir es wollen, werden wir aufhören, das Land zu verteidigen'“, sagte er.

Zuvor war Netanjahu am Montag nach einer Operation, bei der ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, aus dem Krankenhaus entlassen worden. Übersetzt mit Deepl.com

