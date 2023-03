Israeli crisis: This is not about democracy, it’s about liberal Zionist supremacy Following three months of mobilisation across Israeli society, which has seen hundreds of thousands of demonstrators take to the streets, the repeated blocking of major highways, mass refusal by reservists to report for military duty, and a mixture of strike action and employer lockouts, the government of Benjamin Netanyahu appears – at the time of writing – to have been forced to concede at least partially to the demands of the social movement.

Menschen nehmen an einer Demonstration in Jerusalem teil, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Verteidigungsminister entlassen hat, weil er auf eine Pause bei der Justizreform gedrängt hat, am 27. März 2023 (Reuter

“Bei all den Anschuldigungen gegen die israelische Rechte sollte man sich daran erinnern, dass die israelische Linke schon immer ähnliche Ideen vertreten hat. Das Problem, so scheint es, ist der Zionismus.”

Israelische Krise: Es geht nicht um Demokratie, sondern um die Vorherrschaft des liberalen Zionismus



Von Sai Englert



28. März 2023



Israel ist ein Apartheidstaat, der auf der Enteignung der Palästinenser beruht und dem die Hälfte der Menschen, die unter seiner direkten Herrschaft leben, das Wahlrecht verweigert. So viel zur kostbaren liberalen Demokratie der Demonstranten

Nach drei Monaten der Mobilisierung der israelischen Gesellschaft, in denen Hunderttausende von Demonstranten auf die Straße gingen, wiederholt wichtige Autobahnen blockiert wurden, Reservisten sich massenhaft weigerten, zum Militärdienst zu erscheinen, und eine Mischung aus Streiks und Aussperrungen durch die Arbeitgeber stattfanden, scheint die Regierung von Benjamin Netanjahu – zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels – gezwungen zu sein, den Forderungen der sozialen Bewegung zumindest teilweise nachzugeben.

Am Montagabend kündigte Netanjahu an, dass er die umstrittene Neuordnung der Gerichte des Landes verschieben werde.

“Aus nationalem Verantwortungsbewusstsein und um eine Spaltung unseres Volkes zu verhindern, habe ich beschlossen, die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs zu unterbrechen”, erklärte er vor dem Parlament des Landes.

Nach der Entlassung seines Verteidigungsministers Yoav Gallant wegen dessen Aufforderung, die Justizreform der Regierung zu stoppen, schien Netanjahu die Kontrolle über die bereits chaotische Situation zu verlieren. Arbeitgeberverbände und die Histadrut – Israels größter Gewerkschaftsverband und eine historische Säule der zionistischen Kolonialbewegung – kündigten gemeinsam an, die Wirtschaft stillzulegen. Einkaufszentren, Universitäten, Krankenhäuser und Fabriken sowie der einzige israelische Flughafen wurden geschlossen, ebenso Kindergärten und Schulen.

Die derzeitige politische Krise entstand Ende letzten Jahres, als Netanjahu an der Spitze einer rechtsgerichteten Koalition, die von seiner eigenen Likud-Partei und seinen üblichen ultraorthodoxen Verbündeten bis hin zu den radikalsten Organisationen der rechten Siedler reichte, erneut zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.

Die Koalition ist aggressiv anti-palästinensisch und befürwortet einen noch schnelleren Ausbau der Siedlungen in Ost-Jerusalem und im Westjordanland und verspricht den Palästinensern noch mehr: Israelische koloniale Gewalt, Diebstahl und Mord – aber auf Steroiden.

Gleichzeitig stellte die Koalition in den Mittelpunkt ihrer Darstellung, dass die israelische Linke die Hebel der Staatsgewalt zu lange kontrolliert habe und dass sie dem so schnell wie möglich ein Ende setzen werde. Im Mittelpunkt dieses Programms steht eine vorgeschlagene Justizreform, die die Macht des israelischen Obersten Gerichtshofs einschränken und ihn unter die Kontrolle des Parlaments, d. h. der Regierungskoalition, stellen würde.

Ein umfassender Angriff auf die Demokratie

Im Rahmen dieser Reform würde die Ernennung von Richtern zu einer parlamentarischen Entscheidung, während Entscheidungen des Gerichts durch eine parlamentarische Mehrheit aufgehoben werden könnten. Dies, so argumentieren die Kritiker der Reform, sei ein totaler Angriff auf die israelische Demokratie und würde das Ende der viel gepriesenen liberalen demokratischen Ordnung Israels einläuten.

Um das Feuer zu schüren, hat die Regierung auch eine Reihe anderer Gesetze vorgeschlagen und beschleunigt, die weithin – selbst von rechten Kommentatoren und Unterstützern der Regierung – als rein eigennützig angesehen werden. Von der Legalisierung von “Geschenken” an Staatsbedienstete über die Aufhebung des Verbots für verurteilte Politiker, in der Regierung zu dienen, bis hin zur Einschränkung der Möglichkeit für Journalisten, Aufnahmen von Politikern zu veröffentlichen, hat die Wunschliste der Regierung eine ohnehin schon feindselige Opposition erzürnt.

Die Krönung dieses Reformpakets war das letzte Woche erfolgreich verabschiedete Gesetz, das ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen amtierenden Premierminister so erschwert, dass Netanjahu faktisch Immunität erlangt hat, die ihn vor den möglichen Folgen seines laufenden Korruptionsprozesses schützt.

Der Schauplatz für eine direkte Konfrontation zwischen den Befürwortern und Gegnern Netanjahus in der israelischen Gesellschaft war bereitet.

In der Tat ist die Bezeichnung Pro- und Anti-Netanjahu-Lager – oder Pro- und Anti-Koalitions-Lager – der bessere Weg, um den aktuellen Kampf in Israel zu verstehen. Die traditionellen Vorstellungen von links und rechts werden den politischen Spaltungen in Israel im Allgemeinen und in der gegenwärtigen Situation im Besonderen nicht gerecht.

Wie bereits erwähnt, waren die Arbeitgeberverbände und die Reservisten der Militäreinheiten, die in Israel als “Elite”, d. h. als kampferprobt gelten, die Hauptakteure der Opposition gegen die Reformen der Regierung.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Kampfpiloten – dieselben Piloten, die sich international einen Namen gemacht haben, indem sie regelmäßig Teppichbomben auf die Bewohner des Gazastreifens abwerfen, mit den schrecklichen Folgen, die so gut dokumentiert sind.

Benny Gantz, der Oppositionsführer und eine Schlüsselfigur der Bewegung, machte seine politische Karriere auf dem Rücken des Massakers in Gaza 2014, das er als Stabschef der israelischen Armee beaufsichtigte. Im Februar sagte er zu Demonstranten, sie müssten das Oberste Gericht verteidigen, weil: “Jahrzehntelang habe ich euch bewacht. Und während ich euch beschützt habe, hat das Gericht mich beschützt.”

Keine dieser Gruppen ist hilfreicherweise als links zu verstehen.



Weitverbreitetes Entsetzen

In ähnlicher Weise waren die traditionellen Organisationen der israelischen Arbeiterbewegung wie die Histadrut oder die Arbeitspartei in der Vergangenheit die Hauptverantwortlichen für die Enteignung der Palästinenser.

Es lohnt sich, inmitten der aktuellen Debatten daran zu erinnern, dass es die israelische Arbeiterbewegung war – durch ihren Gewerkschaftsverband, ihre Kibbuzim (Kolchosen), ihre Milizen und ihre politische Partei -, die für den Ausschluss der Palästinenser vom Staat und vom Arbeitsmarkt kämpfte und den palästinensischen Bürgern des Staates bis 1966 und den Palästinensern in den besetzten Gebieten nach 1967 die Militärherrschaft auferlegte.

Es fällt schwer, diese Organisationen als besonders fortschrittlich anzusehen – geschweige denn als Verteidiger der Demokratie.

Es waren dieselben Akteure, die über 700.000 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben, mehr als 500 Dörfer und städtische Zentren dem Erdboden gleichmachten und allen Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Häuser verwehrten – in direktem Widerspruch zum Völkerrecht. Auch hier fällt es schwer, diese Organisationen als besonders fortschrittlich zu bezeichnen, geschweige denn als Verfechter der Demokratie.

Dieses Spannungsverhältnis wurde in der jüngsten Aufregung um die Äußerungen von Bezalel Smotrich auf einer Konferenz in Frankreich deutlich, in denen er sagte: “Es gibt keine palästinensische Nation. Es gibt keine palästinensische Geschichte. Es gibt keine palästinensische Sprache”.

Smotrich ist der derzeitige Finanzminister, ein Siedler im Westjordanland, und der erste zivile Politiker (im Gegensatz zu einem Militärbeamten), der mit der illegalen Herrschaft Israels über die besetzten palästinensischen Gebiete betraut wurde.

Seine Äußerungen lösten allgemeines Entsetzen aus – und das sollten sie auch -, da sie selbst die grundlegendste Tatsache der palästinensischen Existenz offen rassistisch leugnen. Selbst die Golfstaaten, die sonst so gerne mit Israel zusammenarbeiten, sahen sich veranlasst, die USA zum Eingreifen aufzufordern.



Demokratie – für wen?

Die von Smotrich geäußerten Ansichten sind jedoch weder neu noch überraschend.

Sie sind vielmehr die offensichtliche ideologische Voraussetzung für die anhaltende Kolonisierung Palästinas durch Israel. Wie der alte zionistische Slogan schon sagte: “Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land”. Golda Meir – eine Anhängerin der Histadrut und der Arbeitspartei, die als erste und einzige weibliche Premierministerin Israels amtierte – erklärte 1969, dass es “so etwas wie Palästinenser nicht gibt”.

Ein Mitglied des Sicherheitsdienstes der israelischen Siedlung Bracha gestikuliert inmitten von Zusammenstößen zwischen Siedlern und Palästinensern im Dorf Burin im besetzten Westjordanland, nachdem Siedler dort Berichten zufolge Autos in Brand gesetzt haben, 25. Februar 2023 (AFP)

Ein bewaffneter Siedler gestikuliert gegenüber einem Palästinenser nach Angriffen von Siedlern auf Palästinenser im Dorf Burin im besetzten Westjordanland am 25. Februar 2023 (AFP)

Bei all den Anschuldigungen gegen die israelische Rechte sollte man sich daran erinnern, dass die israelische Linke schon immer ähnliche Ideen vertreten hat. Das Problem, so scheint es, ist der Zionismus.

Die Erinnerung an diese grundlegenden historischen Fakten ist wichtig, weil sie es uns ermöglicht, die Form – und die Grenzen – der aktuellen sozialen Bewegung in Israel zu verstehen.

Ist eine koloniale Gesellschaft, die ihre Expansionspolitik durch ihr oberstes Gericht legalisiert, demokratischer als eine, die dies durch ihr Parlament tut?

Während sich ein Teil der internationalen Berichterstattung über die Reformen auf ihre potenziellen Auswirkungen auf die Palästinenser konzentrierte – so wurde beispielsweise die Legalisierung von Siedleraußenposten entgegen den Urteilen des Obersten Gerichtshofs zugelassen -, wurden dieselben Fragen sowohl in der Bewegung als auch in der öffentlichen Debatte praktisch nicht angesprochen.

Stattdessen haben sich die Demonstranten in israelische Flaggen gehüllt und sich als Verteidiger des Staates und seiner Institutionen gegen unrechtmäßige Eindringlinge positioniert – eben jene Institutionen, die Israels Apartheidregime gegen die Palästinenser entwickelt und institutionalisiert haben.

Die wenigen palästinensischen Bürger des Staates, die aus ideologischer Überzeugung versucht haben, in die Bewegung einzugreifen, wurden ausgeschlossen, zum Schweigen gebracht oder getadelt. Reem Hazzan zum Beispiel wurde eingeladen, auf einer Anti-Netanjahu-Kundgebung in Haifa zu sprechen. Sie musste ihre Rede im Voraus den Organisatoren vorlegen, die dann verlangten, dass sie sie änderte.

Hazzan hatte geplant, den Demonstranten zu sagen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Abbau der demokratischen Institutionen Israels und der seit Jahrzehnten andauernden militärischen Besetzung und rassistischen Diskriminierung der Palästinenser auf beiden Seiten der grünen Linie gibt. Darum geht es bei dem Kampf der Bewegung für “Demokratie” offenbar nicht.



Jüdische Vorherrschaft

Hazzan ist nicht allein. Die systematische Ausgrenzung der Palästinenser ist so ungeheuerlich, und die Weigerung, die Realität der israelischen “Demokratie” für die Millionen von Palästinensern zu untersuchen, die unter der israelischen Herrschaft entweder als Bürger zweiter Klasse oder als Untertanen des Militärregimes leben, ist so umfassend, dass Tajammu (Balad), eine wichtige palästinensische politische Partei, die innerhalb Israels tätig ist, eine Erklärung veröffentlichte, in der es heißt:

“Das Ignorieren des unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der andauernden Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes auf beiden Seiten der grünen Linie und dem Justizputsch zeigt uns, dass die Massen derzeit nicht für eine echte Demokratie und eine substantielle Staatsbürgerschaft auf die Straße gehen, sondern für die Bewahrung der Gleichung “jüdisch und demokratisch”, die sich auf eine Verfahrensdemokratie konzentriert, die auf dem Konzept der jüdischen Vorherrschaft beruht … Von der palästinensisch-arabischen Öffentlichkeit zu erwarten, dass sie für diesen Kampf mobilisiert, ist nicht nur unbegründet, sondern auch eine Unverschämtheit.”

Die Ausgrenzung der Palästinenser und ihrer Forderungen ist umso ungeheuerlicher, als die Wahl der Netanjahu-Regierung vom Militär und der Siedlerbewegung – zu Recht – als Zeichen dafür verstanden wurde, dass sie nun im Westjordanland freie Hand haben. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 80 Palästinenser getötet, und die Angriffe des Militärs haben an Häufigkeit und Gewalt zugenommen, insbesondere in den Städten Dschenin und Nablus.

Das auffälligste Beispiel für das wachsende Vertrauen, das die Regierung den Siedlern entgegenbringt, war das Pogrom in der Stadt Huwwara, wo Hunderte von Siedlern stundenlang randalierten, Bewohner angriffen, Autos anzündeten und Geschäfte und Häuser zerstörten.

Nahezu 400 Palästinenser wurden verwundet und einer getötet. Der gesamte Angriff fand unter den wachsamen Augen des Militärs statt. Daraufhin erklärte Smotrich: “Huwwara muss ausgelöscht werden. Ich denke, der Staat Israel sollte das tun”.

Es ist, gelinde gesagt, beunruhigend, dass in einem solchen Kontext Hunderttausende auf die Straße gehen, um die Gewaltenteilung zu retten – und sich weigern, den Opfern des israelischen “liberal-demokratischen” Regimes überhaupt Gehör zu schenken.

Welche liberale Demokratie?

Die aktuelle Protestbewegung in Israel ist keine Bewegung zur Veränderung der israelischen Politik. Sie ist nicht einmal eine Bewegung für Demokratie. Es ist eine Bewegung, die für die Aufrechterhaltung des israelischen Status quo kämpft: eine Gesellschaft, die auf gestohlenem Land und dem ständigen Ausschluss der Palästinenser aufgebaut ist und die ihre koloniale Herrschaft durch ein Rechtssystem absegnet, das nur sie selbst anerkennt.

Die gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen, die sich an der Bewegung beteiligen, machen dies immer wieder deutlich, und die Machtverhältnisse, die sie innerhalb der Bewegung wiederholen, bestätigen dies zusätzlich. Man kann sich fragen, ob eine koloniale Gesellschaft, die ihre Expansionspolitik durch ihr oberstes Gericht legalisiert, in irgendeinem sinnvollen Sinne besser oder demokratischer ist als eine, die dies durch ihr Parlament tut.

Was bedeutet es, von Israel als einer liberalen Demokratie zu sprechen, wenn seine Institutionen die tödliche Blockade des Gazastreifens aufrechterhalten, die Siedlungen im Westjordanland, in Jerusalem und auf den Golanhöhen weiter ausbauen und über 65 Gesetze aufrechterhalten, die sich speziell gegen Palästinenser auf beiden Seiten der grünen Linie richten?

Die Wahrheit ist, dass es keine Demokratie unter rassischer Vorherrschaft geben kann. Ein Apartheidregime ist per Definition illiberal.

Hat es überhaupt einen Sinn, einen Staat als liberale Demokratie zu bezeichnen, der nicht nur Hunderttausende seiner zukünftigen Bürger vertrieben hat, sondern ihnen und ihren Nachkommen auch weiterhin das Recht auf Rückkehr verweigert? Was für eine Demokratie – ob liberal oder nicht – basiert auf der Verweigerung des grundlegenden Wahlrechts für etwa die Hälfte der Bevölkerung – etwa sechs Millionen Menschen -, die unter seiner direkten Herrschaft leben?

Es sei daran erinnert, dass all diese Entscheidungen unter dem wachsamen Auge des israelischen Obersten Gerichtshofs getroffen und durchgeführt wurden.

Die Wahrheit ist, dass es keine Demokratie unter rassischer Vorherrschaft geben kann. Ein Apartheidregime ist per Definition illiberal. Die koloniale Herrschaft der Siedler erfordert die gewaltsame Herrschaft einer Gruppe über eine andere. Netanjahus Koalition könnte scheitern. Sie könnte den Sturm überstehen.

So oder so wird die Demokratie zwischen dem Fluss und dem Meer nicht siegreich hervorgehen.

Um ein solches Ergebnis zu erreichen, müssten die grundlegendsten Ideen des Zionismus in Frage gestellt werden: dass ein demokratischer Staat für und von allen seinen Einwohnern sein sollte.

Dieser Kampf wird weder auf den Straßen vor der Knesset noch von israelischen Gewerkschaften, Soldaten und Arbeitgebern geführt. Sein Sieg ist und war immer abhängig von der Verwirklichung der Forderungen, die die palästinensische Nationalbewegung vor so langer Zeit formuliert hat: Befreiung und Rückkehr.

Sai Englert ist Dozent für politische Ökonomie des Nahen Ostens an der Universität Leiden. Er ist Autor von Siedlerkolonialismus: eine Einführung. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf den Folgen des Neoliberalismus für die Arbeiterbewegung in Israel. Außerdem beschäftigt er sich mit Siedlerkolonialismus, der Transformation von Arbeit und Antisemitismus. Er ist Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitschrift Historical Materialism und von Notes from Below. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …